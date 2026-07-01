ДЖАХИЗ АБУ ОСМАН АМР ИБН БАХР
ДЖАХИЗ АБУ ОСМАН АМР ИБН БАХР (прозвище аль-Джахиз, букв. – пучеглазый) - арабский прозаик, учёный.
Родился в семье, происходившей из Абиссинии.
Подростком занимался мелкой торговлей.
Изучал богословие, литературу, историю, естественные науки, философию в Басре и Багдаде. Автор свыше 200 произведений (сохранилось около 30), в том числе ряда философских сочинений, историко-критических и филологических очерков, трудов по эстетике и логике.
Приверженец мутазилитского (рационалистического) течения в исламе.
Крупнейший представитель назидательно-развлекательной литературы (адаб).
Самые известные произведения: «Книга о скупых» («Китаб аль-бухала»; русский перевод 1965), «Книга ясного изложения и разъяснения» («Китаб аль-байан ва-т-табийин»), «Книга о животных» («Китаб аль-хайаван»).