ДЖАХИЗ АБУ ОСМАН АМР ИБН БАХР

ДЖАХИЗ АБУ ОСМАН АМР ИБН БАХР (прозвище аль-Джахиз, букв. – пучеглазый) - арабский про­за­ик, учё­ный.

Ро­дил­ся в се­мье, про­ис­хо­див­шей из Абис­си­нии.

Под­ро­ст­ком за­ни­мал­ся мел­кой тор­гов­лей.

Изу­чал бо­го­сло­вие, литературу, ис­то­рию, ес­тественные нау­ки, фи­ло­со­фию в Бас­ре и Ба­гда­де. Ав­тор свыше 200 про­из­ве­де­ний (со­хра­ни­лось около 30), в том числе ря­да фи­лософских со­чи­не­ний, ис­то­ри­ко-кри­тических и фи­ло­ло­гических очер­ков, тру­дов по эс­те­ти­ке и ло­ги­ке.

При­вер­же­нец му­та­зи­лит­ско­го (ра­цио­на­ли­стического) те­че­ния в ис­ла­ме .

Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель на­зи­да­тель­но-­раз­вле­ка­тель­ной литературы (адаб).

Са­мые из­вест­ные про­из­ве­де­ния: «Кни­га о ску­пых» («Ки­таб аль-бу­ха­ла»; русский перевод 1965), «Кни­га яс­но­го из­ло­же­ния и разъ­яс­не­ния» («Ки­таб аль-бай­ан ва-т-та­бийин»), «Кни­га о жи­вот­ных» («Ки­таб аль-хай­а­ван»).