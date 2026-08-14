ДЖАХИН (ГАХИН) САЛАХ

ДЖАХИН (ГАХИН) САЛАХ - арабский поэт.

Пи­сал на египетском раз­го­вор­ном языке (диа­лек­те арабского языка).

Литературный де­бют - по­этический сборник «Сло­во ми­ра» («Кил­мит са­ла­ма», 1955). Ав­тор сборников сти­хов «Пес­ня о ка­на­ле» («Мав­вал ашан аль-ка­нал», 1956), «Цве­ток из Мо­ск­вы» («За­хра мин Мус­ку», 1958), «О лу­не и о зем­ле» («Ан аль-ка­мар ва-т-тин», 1961), «Сен­тябрь­ские на­пе­вы» («Ан­гам сиб­тим­бриййа», 1984) и др. на пат­рио­тическую и об­щественно-по­ли­тическую те­ма­ти­ку.

По­эзия Джахина во­бра­ла в се­бя фольк­лор­ные пре­да­ния и ле­ген­ды; многие сти­хи ста­ли по­пу­ляр­ны­ми пес­ня­ми. Ис­поль­зо­вал не толь­ко тра­диционные пе­сен­ные жан­ры - за­джаль и мав­валь, но и фор­мы ев­ропейской по­эзии (со­нет); об­ра­щал­ся к сво­бод­но­му сти­ху.