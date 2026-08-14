ДЖАХИН (ГАХИН) САЛАХ
ДЖАХИН (ГАХИН) САЛАХ - арабский поэт.
Писал на египетском разговорном языке (диалекте арабского языка).
Литературный дебют - поэтический сборник «Слово мира» («Килмит салама», 1955). Автор сборников стихов «Песня о канале» («Маввал ашан аль-канал», 1956), «Цветок из Москвы» («Захра мин Муску», 1958), «О луне и о земле» («Ан аль-камар ва-т-тин», 1961), «Сентябрьские напевы» («Ангам сибтимбриййа», 1984) и др. на патриотическую и общественно-политическую тематику.
Поэзия Джахина вобрала в себя фольклорные предания и легенды; многие стихи стали популярными песнями. Использовал не только традиционные песенные жанры - заджаль и мавваль, но и формы европейской поэзии (сонет); обращался к свободному стиху.