ДЖАХИЛИЯ
ДЖАХИЛИЯ (от араб. «неведение») - в мусульманской традиции последний в доисламской истории период, когда человечество жило без пророка, - от ухода Исы (Иисуса Христа) до начала проповеди Мухаммеда.
В Коране (33:33) также упомянута «первая» Джахилия - от первого человека и пророка Адама (см. Адам и Ева) до пророка Нуха (Ноя) или до первых христиан.
В религиозном смысле Джахилия, как время невежества и первобытной дикости, противопоставляется просвещённому мусульманскому обществу и знанию (ильм) о Божественных истинах Ислама. В этическом отношении под Джахилией понимается грубость доисламских нравов и подчинение человека страстям, в противоположность благоразумной сдержанности (хильм), предписанной исламом мусульманам. Как прилагательное использовалось для характеристики доисламских арабских поэтов и их творчества, центральные темы которого - необузданные страсти и насилие.
Понятие «Джахилия» содержит ключевую для исламской концепции истории мысль о разрыве раннего ислама с идеалами и обычаями языческой Аравии (Коран, 3:148/154, 5:50/55, 48:26), хотя в действительности он унаследовал многие из них.