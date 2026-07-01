ДЖАХИЛИЯ

ДЖАХИЛИЯ (от араб. «не­ве­де­ние») - в мусульманской традиции последний в доисламской истории период, когда человечество жило без пророка, - от ухода Исы ( Ии­су­са Хри­ста ) до начала проповеди Мухаммеда .

В Ко­ра­не (33:33) так­же упо­мя­ну­та «пер­вая» Джахилия - от пер­во­го че­ло­ве­ка и про­ро­ка Ада­ма (см. Адам и Ева) до про­ро­ка Ну­ха (Ноя) или до пер­вых хри­сти­ан.

В ре­лигиозном смыс­ле Джахилия, как вре­мя не­ве­же­ст­ва и пер­во­быт­ной ди­ко­сти, про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся про­све­щён­но­му му­сульманскому об­ще­ст­ву и зна­нию (ильм) о Бо­же­ст­вен­ных ис­ти­нах Ис­ла­ма . В этическом от­но­ше­нии под Джахилией по­ни­ма­ет­ся гру­бость до­ис­лам­ских нра­вов и под­чи­не­ние че­ло­ве­ка стра­стям, в про­ти­во­по­лож­ность бла­го­ра­зум­ной сдер­жан­но­сти (хильм), пред­пи­сан­ной ис­ла­мом му­суль­ма­нам. Как при­ла­га­тель­ное ис­поль­зо­ва­лось для ха­рак­те­ри­сти­ки до­ис­лам­ских араб­ских по­этов и их твор­че­ст­ва, центральные те­мы ко­то­ро­го - не­обуз­дан­ные стра­сти и на­си­лие.

По­ня­тие «Джахилия» со­дер­жит клю­че­вую для ис­лам­ской кон­цеп­ции ис­то­рии мысль о раз­ры­ве ран­не­го ис­ла­ма с идеа­ла­ми и обы­чая­ми язы­че­ской Ара­вии (Ко­ран, 3:148/154, 5:50/55, 48:26), хо­тя в дей­ст­ви­тель­но­сти он унас­ле­до­вал мно­гие из них.

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