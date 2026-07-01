ДЖАХАНГИР (Джехангир), Нур ад-Дин Мухаммад Джахангир-падишах Гази
4-й император (1605–27) династии Великих Моголов.
Сын Акбара. При рождении был наречён Салимом, при восшествии на престол принял тронное имя Д. (перс. «Завоеватель мира»). Подобно отцу, покровительствовал наукам и просвещению. Присоединил к Могольской империи Ахмаднагар (1616) и Кангру (1620), но потерял территории в Афганистане (в т. ч. Кандагар), имевшие значение в осуществлении караванной торговли (захвачены иран. шахом Аббасом I к 1622). Д. мало занимался гос. делами; большую роль в управлении государством играли его жена Нур Джахан и её родственники. Это вызывало недовольство знати и стало причиной ряда заговоров, в которых участвовал и сын Д. Шах Джахан. При Д. произошло ослабление централизации Могольской империи. К концу жизни Д. фактически уже не имел реальной власти.
Сочинения:
The Tu̅zuk-i-Jaha̅ngīrī, or Memoirs of Jaha̅ngir. L., 1909.