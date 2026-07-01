ДЖАХАНГИР (Джехангир), Нур ад-Дин Мухаммад Джахангир-падишах Гази

4-й император (1605–27) династии Великих Моголов.

Сын Ак­ба­ра. При ро­ж­де­нии был на­ре­чён Са­ли­мом, при вос­ше­ст­вии на пре­стол при­нял трон­ное имя Д. (перс. «За­вое­ва­тель ми­ра»). По­доб­но от­цу, по­кро­ви­тель­ст­во­вал нау­кам и про­све­ще­нию. При­сое­ди­нил к Мо­голь­ской им­пе­рии Ах­мад­на­гар (1616) и Кан­гру (1620), но по­те­рял тер­ри­то­рии в Аф­га­ни­ста­не (в т. ч. Кан­да­гар), имев­шие зна­че­ние в осу­ще­ст­в­ле­нии ка­ра­ван­ной тор­гов­ли (за­хва­че­ны иран. ша­хом Аб­ба­сом I к 1622). Д. ма­ло за­ни­мал­ся гос. де­ла­ми; боль­шую роль в управ­ле­нии го­су­дар­ст­вом иг­ра­ли его же­на Нур Джа­хан и её род­ст­вен­ни­ки. Это вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во зна­ти и ста­ло при­чи­ной ря­да за­го­во­ров, в ко­то­рых уча­ст­во­вал и сын Д. Шах Джа­хан . При Д. про­изош­ло ос­лаб­ле­ние цен­тра­ли­за­ции Мо­голь­ской им­пе­рии. К кон­цу жиз­ни Д. фак­ти­че­ски уже не имел ре­аль­ной вла­сти.

Сочинения :

The Tu̅zuk-i-Jaha̅ngīrī, or Memoirs of Jaha̅ngir. L., 1909.