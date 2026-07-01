Джагир (перс. «держание места») ‒ форма землевладения и метод управления в Южн. Азии в период Могольской империи. Государственный служащий

Джаги`р (перс. «держание места») — форма землевладения и метод управления в Южн. Азии в период Могольской империи. Государственный служащий (мансабдар) мог вместо жалованья получить Д. — право на сбор налога с определенной территории, сумма которого соответствовала его чину, выражавшемуся в числе всадников, которых он обязан был содержать (от 10 до 5 тыс.). Д. в любое время мог быть отобран или заменен. В колониальный период Д. были конфискованы. Лит.: Ашрафян К. З. Аграрный строй Северной Индии (XIII — середина XVIII в.). М., 1965; Алаев Л. Б. Средневековая Индия. СПб., 2003; Habib I. The Agrarian System of Mughal India. 1556—1707. New Delhi, 1999 (2nd, rev. ed.). Л. Б. Алаев.