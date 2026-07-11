ДЖАГИР
ДЖАГИР (перс., букв. – держание места) - форма землевладения и метод управления в Южной Азии в период Могольской империи.
Государственный служащий (мансабдар), имевший военный чин, мог вместо жалованья получить джагир - право на сбор налога с определённой территории, сумма которого соответствовала его чину.
Владелец джагира - джагирдар - получал его непосредственно от падишаха, был обязан поддерживать порядок в своём джагире и содержать кавалерийский отряд, соответствующий чину.
При Акбаре чины были упорядочены. Чин (зат) выражался числительным, обозначавшим теоретический размер войска (от 10 до 5000 всадников), и указывал на место его обладателя в иерархии. Кроме того, определялось реальное количество выставляемых всадников (савар). Джагир в любое время мог быть изъят или заменён.
С ослаблением Могольской империи многие джагиры стали наследственными. В период колониальных войн и последующего упорядочения налогообложения (сеттльмент) большинство джагиров было ликвидировано.