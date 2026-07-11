ДЖАГИР

ДЖАГИР (перс., букв. – дер­жа­ние мес­та) - форма землевладения и метод управления в Южной Азии в период Могольской империи .

Государственный слу­жа­щий (ман­саб­дар), имев­ший во­енный чин, мог вме­сто жа­ло­ва­нья по­лу­чить джагир - пра­во на сбор на­ло­га с оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­рии, сум­ма ко­то­ро­го со­от­вет­ст­во­ва­ла его чи­ну.

Вла­де­лец джагира - джа­гир­дар - по­лу­чал его не­по­сред­ст­вен­но от па­ди­ша­ха, был обя­зан под­дер­жи­вать по­ря­док в сво­ём джагире и со­дер­жать ка­ва­ле­рий­ский от­ряд, со­от­вет­ст­вую­щий чи­ну.

При Ак­ба­ре чи­ны бы­ли упо­ря­до­че­ны. Чин (зат) вы­ра­жал­ся чис­ли­тель­ным, обо­зна­чав­шим тео­ре­тический раз­мер вой­ска (от 10 до 5000 всад­ни­ков), и ука­зы­вал на ме­сто его об­ла­да­те­ля в иерар­хии. Кро­ме то­го, оп­ре­де­ля­лось ре­аль­ное ко­ли­че­ст­во вы­став­ляе­мых всад­ни­ков (са­вар). Джагир в лю­бое вре­мя мог быть изъ­ят или за­ме­нён.

С ос­лаб­ле­ни­ем Мо­голь­ской им­пе­рии мно­гие джагиры ста­ли на­след­ст­вен­ны­ми. В пе­ри­од ко­ло­ни­аль­ных войн и по­сле­дую­ще­го упо­ря­до­че­ния на­ло­го­об­ло­же­ния (сетт­ль­мент) боль­шин­ст­во джагиров бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)