ДЖАГГА

ДЖАГГА (ча­га, чаг­га, ва­чаг­га) - народ группы банту на северо-востоке Танзании.

Тре­тий по чи­слен­но­сти на­род стра­ны. Жи­вут в ок­ре­ст­но­стях го­ры Ки­ли­манд­жа­ро. Вклю­ча­ют родственные эт­нические груп­пы соб­ст­вен­но джагга (язы­ки ки­чаг­га, мо­чи), ма­чам­бе (ма­ша­ми), ме­ру (руо, язык руа), вунд­жо, ром­бо (усе­ри), ру­ша, ка­хе, гве­но. Чис­лен­ность свыше 2 миллионов человек (2006, оцен­ка). Язы­ки об­ра­зу­ют груп­пу ча­га (Е 60) бан­ту язы­ков; боль­шин­ст­во их в XX веке име­ют пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Рас­про­стра­не­ны так­же суа­хи­ли и английский язык 95% джагга - хри­стиа­не (главным образом ка­то­ли­ки), есть му­суль­ма­не-сун­ни­ты ша­фи­ит­ско­го маз­ха­ба.

Пред­ки джагга во 2-й четверти - середине 2-го тысячелетия пе­ре­се­ли­лись к Ки­ли­манд­жа­ро с юга - из рай­она гор Па­ре, ас­си­ми­ли­ро­вав ме­ст­ное ку­шит­ское на­се­ле­ние. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для бан­туя­зыч­ных на­ро­дов Восточной Аф­ри­ки, ис­пы­та­ла влия­ние ку­ши­тов (упот­реб­ле­ние све­жей кро­ви и другое) и ни­ло­тов. За­ни­ма­ют­ся в основном руч­ным тер­рас­ным зем­ле­де­ли­ем (ба­на­ны, про­со, ямс) и жи­вот­но­вод­ст­вом. Ба­на­ны счи­та­ют­ся муж­ской пи­щей, мо­ло­ко, ямс - жен­ской. Из ба­на­нов и про­са при­го­тов­ля­ют пи­во (мбе­ге). С XVIII века джагга конт­ро­ли­ро­ва­ли тор­гов­лю с по­бе­ре­жь­ем (че­рез дель­ту реки Пан­га­ни), за мо­но­по­лию на ко­то­рую ве­ли меж­до­усоб­ные вой­ны. В конце XIX века ста­ли вы­ра­щи­вать ко­фе - ны­не основной пред­мет эк­спор­та. Часть джагга жи­вут в го­ро­дах (Ару­ша, Дар-эс-Са­лам), за­ня­ты в биз­не­се, сфе­ре ту­риз­ма, ра­бо­та­ют слу­жа­щи­ми, учи­те­ля­ми. Раз­ви­ты резь­ба по де­ре­ву (по­су­да, щи­ты), куз­не­че­ст­во (же­ле­зо по­лу­ча­ли так­же у со­се­дей - па­ре). Тра­диционная оде­ж­да - не­сши­тая, из ко­ровь­ей шку­ры, на­кид­ки из раз­но­цвет­ных тка­ней (кан­га, ки­тен­ге); жи­ли­ще - шле­мо­вид­ной фор­мы, кры­тое тра­вой. Об­щи­ны управ­ля­лись во­ж­дя­ми (ман­ги), в начале XX века боль­шин­ст­во бы­ло объ­е­ди­не­но под вла­стью вер­хов­но­го во­ж­дя (ман­ги мкуу) - эти ти­тулы со­хра­ня­ют­ся у современных джагга. Со­хра­ня­ет­ся тра­диционная си­сте­ма на­сле­до­ва­ния зем­ли (ки­хам­ба), де­ле­ние на пат­ри­ли­нид­жи. Пред­поч­тительная фор­ма бра­ка для муж­чин - с жен­щи­ной из ли­нид­жа ма­те­ри или ма­те­ри от­ца. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­ная в по­ко­ле­нии Эго и би­фур­ка­тив­ная в по­ко­лении ро­ди­те­лей. До начала XX века прак­ти­ко­ва­лись муж­ская (нга­си) и жен­ская (ши­д­жа) ини­циа­ции, со­про­во­ж­дав­шие­ся об­ре­за­ни­ем (у жен­щин пре­кра­ти­лось с рас­про­ст­ра­не­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва и ис­ла­ма). Тра­диционные ве­ро­ва­ния - культ пред­ков, вер­хов­но­го бо­га Солн­ца (Ру­ва) и другие. Из­вест­ны ми­фы , ис­то­рические ле­ген­ды, пес­ни. Основные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты - флей­ты и ба­ра­ба­ны.

Иллюстрация:

Джаг­га. Рас­крас­ка ли­ца.

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