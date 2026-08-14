ДЖАГГА
ДЖАГГА (чага, чагга, вачагга) - народ группы банту на северо-востоке Танзании.
Третий по численности народ страны. Живут в окрестностях горы Килиманджаро. Включают родственные этнические группы собственно джагга (языки кичагга, мочи), мачамбе (машами), меру (руо, язык руа), вунджо, ромбо (усери), руша, кахе, гвено. Численность свыше 2 миллионов человек (2006, оценка). Языки образуют группу чага (Е 60) банту языков; большинство их в XX веке имеют письменность на основе латинской графики. Распространены также суахили и английский язык 95% джагга - христиане (главным образом католики), есть мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба.
Предки джагга во 2-й четверти - середине 2-го тысячелетия переселились к Килиманджаро с юга - из района гор Паре, ассимилировав местное кушитское население. Традиционная культура типична для бантуязычных народов Восточной Африки, испытала влияние кушитов (употребление свежей крови и другое) и нилотов. Занимаются в основном ручным террасным земледелием (бананы, просо, ямс) и животноводством. Бананы считаются мужской пищей, молоко, ямс - женской. Из бананов и проса приготовляют пиво (мбеге). С XVIII века джагга контролировали торговлю с побережьем (через дельту реки Пангани), за монополию на которую вели междоусобные войны. В конце XIX века стали выращивать кофе - ныне основной предмет экспорта. Часть джагга живут в городах (Аруша, Дар-эс-Салам), заняты в бизнесе, сфере туризма, работают служащими, учителями. Развиты резьба по дереву (посуда, щиты), кузнечество (железо получали также у соседей - паре). Традиционная одежда - несшитая, из коровьей шкуры, накидки из разноцветных тканей (канга, китенге); жилище - шлемовидной формы, крытое травой. Общины управлялись вождями (манги), в начале XX века большинство было объединено под властью верховного вождя (манги мкуу) - эти титулы сохраняются у современных джагга. Сохраняется традиционная система наследования земли (кихамба), деление на патрилиниджи. Предпочтительная форма брака для мужчин - с женщиной из линиджа матери или матери отца. Система терминов родства бифуркативно-линейная в поколении Эго и бифуркативная в поколении родителей. До начала XX века практиковались мужская (нгаси) и женская (шиджа) инициации, сопровождавшиеся обрезанием (у женщин прекратилось с распространением христианства и ислама). Традиционные верования - культ предков, верховного бога Солнца (Рува) и другие. Известны мифы, исторические легенды, песни. Основные музыкальные инструменты - флейты и барабаны.
Иллюстрация:
Джагга. Раскраска лица.
Архив БРЭ.