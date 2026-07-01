Джагатайский (Чагатайский) улус

Джагата`йский (Чагатайский) улу`с — часть владений Чингисхана, доставшаяся в 1124 его второму сыну Джагатаю (Чагатаю). В улус вошли владения каракиданей, уйгуров (Турфан), Вост. Туркестан, Семиречье, Мавераннахр. Фактически состоял из двух частей — оседло-городской (Мавераннахр) и степной (Могулистан). Первой частью управлял и посылал налоги в Каракорум откупщик Махмуд Ялавач. Джагатай правил степной частью. Его ставка находилась в долине р. Или к западу от Алмалыка (совр. Кульджа). После смерти Джагатая в 1242 сменилось более 20 ханов. Несмотря на усиление власти при некоторых из них, отдельные попытки укрепить власть и сблизить оседлое и кочевое население (принятие ислама, перенесение ставки в Мавераннахр, административные и финансовые реформы), не удалось преодолеть противостояние степной и городской элит. В первой трети XIV в. улус фактически распался на Мавераннахр и Могулистан. В 1370 с созданием государства Тимура в Мавераннахре власть Джагатаидов прекратилась. В Могулистане продолжали поддерживать монгольские традиции и степной образ жизни. В периоды расцвета границы потомков монголов и тюрков, живших в Могулистане, — моголов простирались от Комула до Ташкента. В начале XV в. джунгары (см. Джунгарское ханство) вытеснили моголов, затем они потеряли пастбища Семиречья и Киргизии. В конце XVII в. моголы стали вассалами джунгаров, а позднее маньчжуров. Лит.: Караев О. Чагатайский улус. Государство Хайду. Молгулистан. Бишкек, 1995; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. М.—Л., 1960; The Cambridge History of Inner Asia: The Chinggisid Age. Cambridge, 2009. Н. Н. Крадин.