Джагатай (Чагатай

Джагата`й (Чагатай) (ум. 1242) — второй сын Чингисхана от главной жены Бортэ. Участвовал в большинстве его походов. Отличался вспыльчивым характером, конфликтовал с Джучи. Получил во владение значительную часть Средней Азии (бывшие владения каракиданей, найманов, Мавераннахр с Хорезмом и Самаркандом, Семиречье), Вост. Туркестан и Турфан. Основал династию Чагатаидов. Ставка Д. располагалась в долине р. Или, к западу от Алмалыка (совр. Кульджа). Считался наиболее крупным знатоком и толкователем традиционного монгольского права. Ревностно защищал заветы Чингисхана и был неблагосклонен к исламу и мусульманам (в особенности был противником мусульманского способа умерщвления животных и омовения в водоемах). Активно поддержал Угэдэя в претензиях на престол , чем обеспечил стабильность империи. Согласно Марко Поло, принял христианство (не подтверждается другими источниками). Лит.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. М.—Л., 1960; Бартольд В. В. Чагатай-хан // Сочинения. Т. II, Ч. 2. М., 1964. С. 538—544; The Cambridge History of Inner Asia: The Chinggisid Age. Cambridge, 2009. Н. Н. Крадин.