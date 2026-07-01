ДЖАГАН ЧЕДДИ БЕРРЕТ
Государственный и политический деятель Гайаны.
Из бедной индо-гайанской семьи.
Учился в Говардском (1936-1938), Северо-Западном (1938-1942) университетах, Центральном колледже Ассоциации молодых христиан (1938-1942) США.
В 1943-1945 годах работал стоматологом в Джорджтауне, участвовал в движении за права трудящихся. Один из организаторов Комитета политического действия (1946). В 1945-1947 годах председатель Союза цветного населения Британской Гвианы, в 1947-1953 годах член Законодательного совета.
В 1950 году вместе с женой Дж.Р. Джаган основал Народную прогрессивную партию (НПП); с 1970 года генеральный секретарь НПП. С 1953 года член Всемирного Совета Мира, в 1969 году вошёл в состав его президиума. В 1953 и 1957-1964 годах премьер--министр, одновременно в 1953 году министр сельского хозяйства, затем министр земельных угодий и минеральных ресурсов, в 1957-1961 годах мининстр торговли и промышленности, в 1961-1964 годах министр развития и планирования, в последующем бессменный лидер левой оппозиции, депутат Национальной ассамблеи (1964-1973, 1976-1992).
В октябре 1992 года избран президентом Гайаны, оставался на этом посту до своей смерти.
Награждён советским орденом Дружбы народов (1978). Неоднократно посещал СССР.