ДЖАГАН ЧЕДДИ БЕРРЕТ

Государственный и политический деятель Гайаны .

Из бед­ной ин­до-гай­ан­ской се­мьи.

Учил­ся в Го­вард­ском (1936-1938), Се­ве­ро-За­пад­ном (1938-1942) университетах, Центральном кол­лед­же Ас­со­циа­ции мо­ло­дых хри­сти­ан (1938-1942) США.

В 1943-1945 годах ра­бо­тал сто­ма­то­ло­гом в Джор­дж­тау­не, уча­ст­во­вал в дви­же­нии за пра­ва тру­дя­щих­ся. Один из ор­га­ни­за­то­ров Комитета по­ли­тического дей­ст­вия (1946). В 1945-1947 годах председатель Сою­за цвет­но­го на­се­ле­ния Британской Гвиа­ны, в 1947-1953 годах член За­ко­но­дательного со­ве­та.

В 1950 году вме­сте с же­ной Дж.Р. Джа­ган ос­но­вал Народную про­грес­сив­ную пар­тию (НПП); с 1970 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь НПП. С 1953 года член Все­мир­но­го Со­ве­та Ми­ра, в 1969 году во­шёл в со­став его пре­зи­диу­ма. В 1953 и 1957-1964 годах пре­мьер--министр, од­но­вре­мен­но в 1953 году министр сельского хозяйства, за­тем министр зе­мель­ных уго­дий и ми­неральных ре­сур­сов, в 1957-1961 годах мининстр тор­гов­ли и промышленности, в 1961-1964 годах министр раз­ви­тия и пла­ни­ро­ва­ния, в по­сле­дую­щем бес­смен­ный ли­дер ле­вой оп­по­зи­ции , депутат Национальной ас­самб­леи (1964-1973, 1976-1992).

В октябре 1992 года из­бран пре­зи­ден­том Гай­а­ны, ос­та­вал­ся на этом по­сту до сво­ей смер­ти.

На­гра­ж­дён советским ор­де­ном Друж­бы на­ро­дов (1978). Не­од­но­крат­но по­се­щал СССР.