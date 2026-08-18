Джафни’ды

Джафни’ды (бану-джафна) — арабская династия, правившая в середине VI — начале VII в. государством Гассанидов (на территории современных Южн. Сирии и Иордании). Объединение Гассан ( имя — по названию водного источника) сложилось как оседло-земледельческая община (шаб) к началу нашей эры из различных ветвей племен азд, хузаа и других у побережья Красного моря (в Сев. Йемене). В середине IV — середине V в. «земля гассан» уже локализовалась близ Мекки. Миграция «сынов Гассана» (бану-гассан) с прародины завершилась к концу V в. в Заиорданье. Здесь они столкнулись с бану-салих — потомками филарха (племенного вождя) Зокома (араб. Даджам), руководившими охраной римского лимеса на правах федератов. Приняв крещение , бану-гассан стали служить Византии на тех же условиях, что и бану-салих, которых они впоследствии разгромили и изгнали. В обмен на ежегодные выплаты-анноны и придворные титулы их вожди из рода Д. обеспечивали безопасность торговых и стратегических путей в регионе и направляли вспомогательные ополчения при столкновениях с Сасанидами, защищая Вост. Средиземноморье от набегов Лахмидов. Земледельцы подвластных им оазисов отчасти продолжи-ли культурные традиции Набатейского государства. Их резиденция, Эль-Джабия, окруженная кочевьями «сынов Гассана», располагалась на Голанских высотах (80 км к югу от Дамаска). Д. особо усилились в период Ирано-византийских войн VI в., совершая регулярные рейды на юг до Хиджаза и центрального Неджда. Византийцы, заключившие с ними договор как с союзниками-симмахами (502—503), признали Джабалу ибн аль-Хариса (греч. Габала; ок. 512—529) филархом в звании «светлейшего», а его сына и наследника аль-Хариса (греч. Арета; ок. 529—569) — верховным правителем арабов сирийских и палестинских провинций с титулом патрикия и «славнейшего», а позднее — даже царя (басилевса). При Юстиниане I аль-Харис ибн Джабала участвовал в подавлении восстания самаритян в Палестине (529—530), а затем в действиях против иранцев и их главного союзника — Лахмида аль-Мунзира ибн Нумана, который погиб в 554. Самостоятельность Ибн Джабалы проявилась в выстраивании отношений с арабскими соседями, а также его приверженности миафизитству (см. Монофизиты). Сын аль-Хариса, аль-Мунзир (греч. Аламундар; 569 – 580), продолжая линию отца, разорил лахмидскую столицу Хиру (570). Приняв у себя основателя сиро-монофизитской церкви Иакова Барадея, он покровительствовал становлению отдельной яковитской иерархии, противостоявшей официальному диофизитству. Поддержка им миафизитов встревожила Константинополь: в 581 аль-Мунзира по обвинению в измене выслали на Сицилию. После заточения его наследника Нумана в 583 Гассанидское цар­ство было ликвидировано, и Д. правили лишь отдельными оазисами и племенами, а в 613—614 сильно пострадали от вторжения иранских войск Хосрова II Парвиза. Ответное наступление Ираклия (622—628), которое Д. поддержали, позволило одному из них, Джабале ибн аль-Айхаму, вновь объединить царство. С началом арабских завоеваний он выступил на стороне византийцев, но в 634 был разбит при Мардж-Рахите (близ Дамаска) мусульманским полководцем Халидом ибн аль-Валидом, а в 636 перешел на сторону завоевателей, однако вскоре, отвергнув ислам , переселился со значительной частью соплеменников в византийскую Анатолию. К 640 владения Д. были поглощены Халифатом, а оставшиеся в Сирии гассаниды, постепенно исламизировавшись, вошли в племенное объединение кальбитов. Лит.: Кривов М. В. Последние Гассаниды между Византией и Халифатом // Византийский временник. 1981. XLII. С. 154—158; Kawar I. Arethas, Son of Jabalah // Journal of the American Oriental Society. 1955. LXXV. P. 205—216; Idem. Procopius and Arethas // Byzantinische Zeitschrift. 1957. London. P. 39—67, 362—382; Idem. The Patriciate of Arethas // Byzantinische Zeitschrift. 1959. LII. P. 321—343; Khalidi I. R. The Arab Kingdom of Ghassan: Its Origins, Rise and Fall // Moslem World. XLVI. 1956. № 3. P. 193—206; Les Jafnides. Des rois arabes au service de Byzance / Ed. par D. Genequand et C. Robin. Paris, 2015; Noeldecke Th. Die ghassanidischen Fürsten aus dem Hause Gafna’s // Abhandlungen der königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1887. S. 5—60; Whittow M. Rome and the Jafnids. Writing the History of a 6th Century Tribal Dynasty // The Roman and Byzantine Near East / Ed. by J. Humphrey. Vol. II. Portsmouth, 2002. P. 207—224; Zahran Y. Ghassan Resurrected. London, 2007. Т. К. Кораев.