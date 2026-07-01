ДЖАФНА (Вапаная, Япаная)

ДЖАФНА (Ва­па­ная, Япа­ная) - город на севере Шри-Ланки.

Административный центр Се­вер­ной провинции. Население 172,8 тысячи человек (2007). Порт на полуострове Джаф­на. Узел ав­то­до­рог; ко­неч­ная железно-дорожная стан­ция. С XIII века сто­ли­ца та­миль­ско­го кня­же­ст­ва. С 1619 года под вла­стью Пор­ту­га­лии , с 1658 года - Ни­дер­лан­дов , с 1795 года - Ве­ли­ко­бри­та­нии . В 1983-1995 годы один из главных цен­тров та­миль­ско­го се­па­ра­ти­ст­ско­го дви­же­ния. В 1995 году взят пра­ви­тельственными вой­ска­ми Шри-Лан­ки и силь­но раз­ру­шен. Со­хра­ни­лись: форт (1680) с цер­ко­вью Гро­те-керк (около 1730), ка­то­лический со­бор Бо­го­ма­те­ри, анг­ли­кан­ская церковь Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (начало XIX века). Ар­хео­ло­гический му­зей. Пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственного сы­рья (та­бак, ко­ко­со­вые оре­хи, рис). Раз­ви­то ры­бо­лов­ст­во; мор­ской про­мы­сел (до­бы­ча жем­чу­га и ра­ко­вин - «чанк»). Из­го­тов­ле­ние фи­ли­гран­ных юве­лир­ных из­де­лий.

Близ Джафны - ин­дуи­ст­ский храм Нал­лур-­Ку­ма­ран (XV век, пе­ре­стро­ен в 1734).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)