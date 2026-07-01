ДЖАФНА (Вапаная, Япаная)
ДЖАФНА (Вапаная, Япаная) - город на севере Шри-Ланки.
Административный центр Северной провинции. Население 172,8 тысячи человек (2007). Порт на полуострове Джафна. Узел автодорог; конечная железно-дорожная станция. С XIII века столица тамильского княжества. С 1619 года под властью Португалии, с 1658 года - Нидерландов, с 1795 года - Великобритании. В 1983-1995 годы один из главных центров тамильского сепаратистского движения. В 1995 году взят правительственными войсками Шри-Ланки и сильно разрушен. Сохранились: форт (1680) с церковью Гроте-керк (около 1730), католический собор Богоматери, англиканская церковь Иоанна Крестителя (начало XIX века). Археологический музей. Переработка сельско-хозяйственного сырья (табак, кокосовые орехи, рис). Развито рыболовство; морской промысел (добыча жемчуга и раковин - «чанк»). Изготовление филигранных ювелирных изделий.
Близ Джафны - индуистский храм Наллур-Кумаран (XV век, перестроен в 1734).