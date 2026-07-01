ДЖАФНА

ДЖАФНА - историческая область на одноимённом полуострове в Шри-Ланке.

В древ­но­сти и сред­ние ве­ка Джафна при­ня­ла несколько волн ми­гран­тов из Южной Ин­дии, при­бы­вав­ших сю­да как с мир­ны­ми, так и за­вое­вательными це­ля­ми. В XIII веке здесь бы­ло соз­да­но од­но­имённое та­миль­ское го­су­дар­ст­во под вла­стью ди­на­стии Ария Ча­кра­вар­ти, ко­то­рое вплоть до начала XVI века ве­ло борь­бу с син­галь­ски­ми государственными об­ра­зо­ва­ния­ми южных, юго-западных и центральных час­тей ост­ро­ва. Джафна на­хо­ди­лась в за­ви­си­мо­сти от бо­лее силь­ных со­се­дей на юге индийского суб­кон­ти­нен­та - государства Пан­дь­ев, за­тем им­пе­рии Вид­жая­на­гар. В 1505 году в Джафне поя­ви­лись пор­ту­галь­цы. В 1542 году Джафна при­зна­ла вас­саль­ную за­ви­си­мость от Пор­ту­га­лии, в 1591 году ста­ла её про­тек­то­ра­том, а в 1620 году - ко­ло­ни­ей. В 1658 году она пе­ре­шла под кон­троль Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии, а в 1796 году бы­ла вклю­че­на в со­став тер­ри­то­рий, на­хо­див­ших­ся под юрис­дик­ци­ей Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии . С 1800 года Джафна - часть британской ко­ло­нии Цей­лон. По­сле за­вое­ва­ния Цей­ло­ном (с 1972 Шри-Лан­ка) не­за­ви­си­мо­сти в 1948 году Джафна бы­ла вклю­че­на в со­став Северной про­вин­ции, в ко­то­рой большая часть на­се­ле­ния со­ста­ви­ли та­ми­лы. Джафна сыг­ра­ла боль­шую роль в раз­ви­тии син­га­ло-та­миль­ско­го кон­флик­та, став цен­тром борь­бы за пра­ва та­миль­ско­го мень­шин­ст­ва, часть ко­то­ро­го вы­сту­па­ла с тре­бо­ва­ни­ем пре­дос­тав­ле­ния ав­то­но­мии северным и северо-восточным та­миль­ским тер­ри­то­ри­ям Шри-Лан­ки, а дру­гая - с при­зы­вом к от­де­ле­нию от Шри-Лан­ки и соз­да­нию не­за­ви­си­мо­го та­миль­ско­го го­су­дар­ст­ва.

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