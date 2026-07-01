ДЖАФНА
ДЖАФНА - историческая область на одноимённом полуострове в Шри-Ланке.
В древности и средние века Джафна приняла несколько волн мигрантов из Южной Индии, прибывавших сюда как с мирными, так и завоевательными целями. В XIII веке здесь было создано одноимённое тамильское государство под властью династии Ария Чакраварти, которое вплоть до начала XVI века вело борьбу с сингальскими государственными образованиями южных, юго-западных и центральных частей острова. Джафна находилась в зависимости от более сильных соседей на юге индийского субконтинента - государства Пандьев, затем империи Виджаянагар. В 1505 году в Джафне появились португальцы. В 1542 году Джафна признала вассальную зависимость от Португалии, в 1591 году стала её протекторатом, а в 1620 году - колонией. В 1658 году она перешла под контроль Нидерландской Ост-Индской компании, а в 1796 году была включена в состав территорий, находившихся под юрисдикцией Британской Ост-Индской компании. С 1800 года Джафна - часть британской колонии Цейлон. После завоевания Цейлоном (с 1972 Шри-Ланка) независимости в 1948 году Джафна была включена в состав Северной провинции, в которой большая часть населения составили тамилы. Джафна сыграла большую роль в развитии сингало-тамильского конфликта, став центром борьбы за права тамильского меньшинства, часть которого выступала с требованием предоставления автономии северным и северо-восточным тамильским территориям Шри-Ланки, а другая - с призывом к отделению от Шри-Ланки и созданию независимого тамильского государства.