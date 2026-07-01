ДЖАДЖМАНИ

Название системы взаимного обмена продуктами и услугами между членами разных каст на ограниченной территории.

Сис­те­ма джаджмани воз­ник­ла в Северной Ин­дии в V-II веках до н.э. в ви­де со­дер­жа­ния де­рев­ней 5 ре­мес­лен­ни­ков (куз­не­ца, плот­ни­ка, гор­шеч­ни­ка, ци­рюль­ни­ка и прач­ки). В сред­ние ве­ка джаджмани рас­про­стра­ни­лась прак­ти­че­ски на всю Ин­дию и раз­ви­лась в сис­те­му со­дер­жа­ния 8, за­тем 12 лиц различных спе­ци­аль­но­стей.

Сис­те­ма джаджмани с эко­но­мической точ­ки зре­ния яв­ля­лась фор­мой раз­де­ле­ния тру­да, с ре­лигиозной точ­ки зре­ния - фор­мой вза­им­но­го ри­ту­аль­но­го об­слу­жи­ва­ния, так как по­зво­ля­ла ка­ж­дой кас­те сле­до­вать сво­ей дхар­ме и не вы­пол­нять не при­су­щие ей или ос­к­вер­няю­щие её ра­бо­ты. Об­слу­жи­ва­ние в рам­ках джаджмани бы­ло вза­им­ным: по­лу­чаю­щий ус­лу­гу (джадж­ман) и ока­зы­ваю­щий ус­лу­гу (ка­мин) в различных си­туа­ци­ях ме­ня­лись ро­ля­ми. Од­на­ко по­сте­пен­но в ро­ли джадж­ма­нов всё ча­ще ока­зы­ва­лись чле­ны каст, вла­дев­ших зем­лёй, а в ро­ли ка­ми­нов - чле­ны ре­мес­лен­ных, об­слу­жи­ваю­щих и не­при­ка­сае­мых каст. В Но­вое вре­мя сис­те­ма джаджмани на­ча­ла раз­ла­гать­ся: всё боль­ше то­ва­ров ста­ло при­об­ре­тать­ся на рын­ке, а оп­ла­та тру­да за­ви­си­мых ра­бот­ни­ков про­из­во­дить­ся день­га­ми. Од­на­ко ри­ту­аль­ная зна­чи­мость сис­те­мы джаджмани со­хра­ня­ет­ся в оп­ре­де­лён­ной сте­пе­ни и по­ны­не.

Сис­те­му джаджмани учё­ные до не­дав­не­го вре­ме­ни счи­та­ли клас­сическим вы­ра­же­ни­ем эко­но­мического функ­цио­ни­ро­ва­ния кас­то­вой сис­те­мы и сви­де­тель­ст­вом аб­со­лют­ной эко­но­мической замк­ну­то­сти средневековой индийской сель­ской об­щи­ны. Од­на­ко ис­сле­до­ва­ния по­ка­за­ли, что джаджмани ох­ва­ты­ва­ла несколько каст и ви­дов дея­тель­но­сти. До­ми­ни­рую­щая кас­та со­дер­жа­ла толь­ко тех лиц из других каст, дея­тель­ность ко­то­рых счи­та­ла аб­со­лют­но не­об­хо­ди­мой для сво­его бла­го­по­лу­чия. В сис­те­ме джаджмани ра­бо­та­ли, как пра­ви­ло, ре­мес­лен­ни­ки, не ис­поль­зо­вав­шие сельскохозяйственное сы­рьё (куз­не­цы, плот­ни­ки, гор­шеч­ни­ки и т.п.). Сельскохозяйственное сы­рьё (зер­но, се­ме­на мас­лич­ных куль­тур, хло­пок) пе­ре­ра­ба­ты­ва­лось ре­мес­лен­ни­ка­ми вне этой сис­те­мы на ос­но­ве обыч­но­го за­ка­за или ры­ноч­ных от­но­ше­ний. Сис­те­ма джаджмани ог­ра­ни­чи­ва­ла связь сель­ско­го на­се­ле­ния с рын­ком, но не раз­ры­ва­ла её и мог­ла су­ще­ст­во­вать толь­ко в ус­ло­ви­ях сбы­та сельскохозяйственной про­дук­ции на рын­ке и по­сту­п­ле­ния ря­да то­ва­ров (ме­тал­ла, де­ре­ва, со­ли) с рын­ка.

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