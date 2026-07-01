ДЖАДЖМАНИ
Название системы взаимного обмена продуктами и услугами между членами разных каст на ограниченной территории.
Система джаджмани возникла в Северной Индии в V-II веках до н.э. в виде содержания деревней 5 ремесленников (кузнеца, плотника, горшечника, цирюльника и прачки). В средние века джаджмани распространилась практически на всю Индию и развилась в систему содержания 8, затем 12 лиц различных специальностей.
Система джаджмани с экономической точки зрения являлась формой разделения труда, с религиозной точки зрения - формой взаимного ритуального обслуживания, так как позволяла каждой касте следовать своей дхарме и не выполнять не присущие ей или оскверняющие её работы. Обслуживание в рамках джаджмани было взаимным: получающий услугу (джаджман) и оказывающий услугу (камин) в различных ситуациях менялись ролями. Однако постепенно в роли джаджманов всё чаще оказывались члены каст, владевших землёй, а в роли каминов - члены ремесленных, обслуживающих и неприкасаемых каст. В Новое время система джаджмани начала разлагаться: всё больше товаров стало приобретаться на рынке, а оплата труда зависимых работников производиться деньгами. Однако ритуальная значимость системы джаджмани сохраняется в определённой степени и поныне.
Систему джаджмани учёные до недавнего времени считали классическим выражением экономического функционирования кастовой системы и свидетельством абсолютной экономической замкнутости средневековой индийской сельской общины. Однако исследования показали, что джаджмани охватывала несколько каст и видов деятельности. Доминирующая каста содержала только тех лиц из других каст, деятельность которых считала абсолютно необходимой для своего благополучия. В системе джаджмани работали, как правило, ремесленники, не использовавшие сельскохозяйственное сырьё (кузнецы, плотники, горшечники и т.п.). Сельскохозяйственное сырьё (зерно, семена масличных культур, хлопок) перерабатывалось ремесленниками вне этой системы на основе обычного заказа или рыночных отношений. Система джаджмани ограничивала связь сельского населения с рынком, но не разрывала её и могла существовать только в условиях сбыта сельскохозяйственной продукции на рынке и поступления ряда товаров (металла, дерева, соли) с рынка.