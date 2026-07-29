Джадидизм

Джадиди`зм (от араб. усуль аль-джадид — «новый метод») — общественно-политическое движение 1880—1920-х за обновление исламской культуры и общества среди россий­ских мусульман. Началось с реформы образования введением нового звукового метода обучения грамоте в начальных школах-мектебах, класс­но-поурочной системы обучения в медресе . Сторонники Д. (джадиды) выступали за переосмысление основ исламского знания с учетом требований современности. Во время Революции 1905—1907 и Февральской революции 1917 джадиды выдвигали политические требования культурно-религиозной автономии мусульманских народов России. Культурно-просветительское течение в Д. основал Исмаил-бей Гасприн­ский. Политическое течение в Д. к началу XX в. возникло в Поволжье. Д. испытал влияние идей татарских реформаторов XVIII в. Абд ан-Насира аль-Курсави, Мурат-муллы и Батырши, а также мусульманских реформаторов Ближнего Востока конца XIX — начала XX в. Дж. аль-Афгани, М. Абдо и др. Культурными центрами движения были медресе Зинджирлы в Бахчисарае, Мухаммадия в Казани, Галия в Уфе, Хусаиния в Оренбурге, Расулия в Троицке, Низамия в Астрахани, Буби в деревне Иж-Бобья. Между революциями 1905—1907 и 1917 на базе Д. возникли партии Иттифак аль-муслимин в Поволжье, Милли фирка в Крыму, Мусават в Азербайджане, Алаш в Казахстане, Младобухарцы и Младохивинцы, Шура-и ислами в Туркестане. После 1917 часть джадидов поддержала советскую власть, другие воевали с ней и эмигрировали. Оставшиеся в СССР стали жертвами репрессий 1930-х. Д. способствовал секуляризации культуры и общественной жизни мусульманских регионов России. Ист.: Валидов Дж. Очерк истории образованности и литературы татар. М.—Петроград, 1923; Гасприн­ский И. Русское мусульманство . Симферополь, 1881. Лит.: Khalid A. The Politics of Mu-slim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley—Los Angeles—London, 1998; Noack Ch. Muslimischer Nationalismus in Russland. Nations-bildung und Nationalbewegung bei Tatarien und Baschkirien, 1861—1917. Stuttgart, 2000; Исхаков Д. Феномен джадидизма: введение к социокультурному осмыслению. Казань, 1997. Р. М. Мухаметшин.