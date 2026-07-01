ДЖАБРА ИБРАХИМ ДЖАБРА
Палестинский писатель, литературный критик, переводчик.
Писал на арабском и английском языках. Учился в Иерусалимском, Кембриджском, Гарвардском университетах.
До 1948 года преподавал английскую литературу в Иерусалимском, затем - в Багдадском университете.
Главной тема творчества Джабры - судьба и психология палестинского интеллигента, вынужденного жить в эмиграции, - раскрывается в романах «Охотники на узкой улице» («Hunters inanarrow street», 1960), «Корабль» («ас-Сафина», 1970), «Поиски Валида Мас’уда» («аль-Бахс ан Валид Мас’уд», 1978).
Автор сборника литературно-критических статей «Торжество жизни: эссе о литературе и искусстве» («A celebration of life: essays on literature and art», 1988) и др.
Переводил произведения У. Шекспира, У. Фолкнера, С. Беккета и других писателей.