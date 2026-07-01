ДЖАБРА ИБРАХИМ ДЖАБРА

Па­ле­стин­ский пи­са­тель, литературный кри­тик, пе­ре­во­дчик.

Пи­сал на арабском и английском язы­ках. Учил­ся в Ие­ру­са­лим­ском, Кем­бридж­ском , Гар­вард­ском университетах.

До 1948 года пре­по­да­вал английскую литературу в Ие­ру­са­лим­ском, за­тем - в Ба­гдад­ском университете.

Главной те­ма твор­че­ст­ва Джабры - судь­ба и пси­хо­ло­гия па­ле­стин­ско­го ин­тел­ли­ген­та, вы­ну­ж­ден­но­го жить в эмиг­ра­ции, - рас­кры­ва­ет­ся в ро­ма­нах «Охот­ни­ки на уз­кой ули­це» («Hunters inanarrow stre­et», 1960), «Ко­рабль» («ас-Са­фи­на», 1970), «По­ис­ки Ва­ли­да Мас’уда» («аль-Бахс ан Ва­лид Мас’уд», 1978).

Ав­тор сбор­ни­ка литературно-­кри­тических ста­тей «Тор­же­ст­во жиз­ни: эс­се о ли­те­ра­ту­ре и ис­кус­ст­ве» («A celebration of life: essays on litera­ture and art», 1988) и др.

Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния У. Шек­спи­ра , У. Фолк­не­ра, С. Бек­ке­та и других пи­са­те­лей.