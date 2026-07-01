ДЖАББАР КАРЯГДЫ ОГЛЫ

Азербайджанский ханенде, композитор , поэт, общественный деятель, народный артист Азербайджанской ССР.

По­лу­чил тра­диционное музыкальное об­ра­зо­ва­ние в Шу­ше. Вы­сту­пал как ха­нен­де вме­сте с Мир­зой Са­дыхд­жа­ном (тар), про­сла­вил­ся на Кав­ка­зе и в стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка.

В начале XX века пе­ре­ехал в Ба­ку, с 1902 года вы­сту­пал в ан­самб­ле с Мир­зой Фа­рад­жем Рза ог­лы (тар) и Ме­ша­ди Ку­ли (ке­ман­ча), за­пи­сы­вал­ся на грам­пла­стин­ки. В 1912 году га­ст­ро­ли­ро­вал в Мо­ск­ве.

Один из соз­да­те­лей Ба­кин­ской консерватории (1921), был со­лис­том Азербайджанской фи­лар­мо­нии и Азербайджанского ра­дио.

По­ми­мо му­га­мов со­чи­нял и ис­пол­нял пес­ни на современную те­ма­ти­ку. Как зна­ток тра­диционной му­зы­ки по­мо­гал профессиональным ком­по­зи­то­рам в соз­да­нии азербайджанских опер и опе­ретт (например, Р.М. Гли­эру в соз­да­нии опе­ры «Шах­сенем», 1923).

Сре­ди уче­ни­ков - Се­ид Шу­шин­ский, Бюль-Бюль, Хан Шу­шин­ский, Зуль­фи Ади­ге­за­лов, С. Кад­жар.