ДЖАББАР КАРЯГДЫ ОГЛЫ
Азербайджанский ханенде, композитор, поэт, общественный деятель, народный артист Азербайджанской ССР.
Получил традиционное музыкальное образование в Шуше. Выступал как ханенде вместе с Мирзой Садыхджаном (тар), прославился на Кавказе и в странах Ближнего Востока.
В начале XX века переехал в Баку, с 1902 года выступал в ансамбле с Мирзой Фараджем Рза оглы (тар) и Мешади Кули (кеманча), записывался на грампластинки. В 1912 году гастролировал в Москве.
Один из создателей Бакинской консерватории (1921), был солистом Азербайджанской филармонии и Азербайджанского радио.
Помимо мугамов сочинял и исполнял песни на современную тематику. Как знаток традиционной музыки помогал профессиональным композиторам в создании азербайджанских опер и оперетт (например, Р.М. Глиэру в создании оперы «Шахсенем», 1923).
Среди учеников - Сеид Шушинский, Бюль-Бюль, Хан Шушинский, Зульфи Адигезалов, С. Каджар.