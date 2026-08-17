Джабарти, Абд ар-Рахман ибн Хасан аз-Зайлаи

Джаба`рти, Абд ар-Рахман ибн Хасан аз-Зайлаи (1753/54, Каир — 22.07.1826, Шубра) — арабо-египет­- ­­ский хронист. Из семьи потомственных суннитских улама, богатых откупщиков (см. Ильтизам) и распорядителей вакфов, родоначальник которой, Абд ар-Рахим, возглавил в начале XVI в. в ал-Азхаре землячество (ривак) выходцев из эфиопской области Джабарт на берегу Красного моря (территория нынешнего Сомалиленда, части Сомали). Унаследовал обширное состояние и широкие связи среди не только азхарцев, но и администрации вилайета и верхушки мамлюков, от своего отца, Бадр ад-Дина Хасана ибн Ибрахима аль-Акили, правоведа ханафитского мазхаба, который передал ему и свой интерес к устному народному творчеству (в частности, «1001 ночи»), астрономии и прикладной математике. Главное сочинение — «Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий» (Аджаиб ал-асар фи-т-тараджим ва-л-ахбар), охватывающая период 1688—1821 (Т. 1—3, 1805—1806; т. 4, 1821—1822). Этот значительный памятник арабского историописания османской эпохи стал результатом сотрудничества молодого Д. с жившими в Каире эрудитами — уроженцем Дамаска Абу-ль-Маваддой аль-Муради и йеменцем аль-Муртадой аз-Забиди — в составлении биографического словаря великих мужей XII в. хиджры (XVIII в.) под названием «Нить перлов» (Силк ад-дурар). После кончины обоих в 1791 Д. решил использовать некоторые материалы для собственного труда, способствовав тем самым возрождению жанра, пребывавшего в упадке после крушения Мамлюков государства. Большую часть текста составляют некрологи, содержащие очерки о жизни выдающихся современников (военачальников, богословов, суфиев и др.); в хроникальной части, при достаточно слабой осведомленности автора о периоде начала XIII — середины XVII в., разделы, касающиеся конца XVII — начала XIX в., служат незаменимым источником по социально-политической истории страны, дают яркую, богатую бытовыми подробностями картину повседневной жизни каирцев в канун 1-й волны модернизации 1820—1830-х. Самое пристальное внимание исследователей привлекало описание Египетской экспедиции 1798—1801, данное Д. как очевидцем: в 1800—1801 он входил в законосовещательное собрание ( диван ) каирских нотаблей, созванное французским командованием. Неприязнь к оккупантам не мешает ему объективно оценивать их техническое превосходство и культурно-интеллектуальные запросы; к сопротивлению, оказанному им простонародьем, он относится неоднозначно. Тем же событиям посвящен более ранний очерк Д. «Летопись пребывания французов в Египте» (Тарих муддат ал-фарансис би-Миср, ок. 1798), переработанный, предположительно, в конце 1801 — начале 1802 под заглавием «Проявление/Проявитель Божественной святости прекращением/в пресечении державы французов» (Мазхар/Музхир ат-такдис би-захаб/завал даулат ал-фарансис), где обличительный настрой и лояльность Порте выражены яснее, чем в «Удивительной истории» (в связи с чем «Проявление Божественной святости» дважды переводилось на османо-турецкий). Частая апелляция Д. к идее общности египтян как жителей одной страны, выделяющая его мировоззрение на фоне конфессионально окрашенного универсализма мусульманской хронистики, позднее заставила говорить о нем как о провозвестнике египетского национального самосознания. В конце жизни Д., один из влиятельнейших азхарских шейхов, занимал почетную должность муваккита, в чьи обязанности входило наблюдение за следованием лунному календарю ислама (часы молитв, смена месяцев, наступление священного рамадана и праздничных дней и т. п.); по ряду сведений, в старости ослеп. Резкая критика Мухаммада Али и его преобразований, возможно, стала причиной убийства Д. и запрета на распространение «Удивительной истории» в Египте, который был снят только в 1879—1880, когда труд опубликовала правительственная типография в Булаке (впрочем, тираж был изъят и уничтожен), а в 1888—1894 в Каире увидел свет неполный французский перевод (Merveilles biographiques et historiques du Sheikh el-Djabarti). Д. принадлежит также сокращение медицинского трактата Дауда аль-Антаки (XVII в.); предположительно, работал над несохранившимся очерком о греческом восстании 1821. Соч.: Египет в канун экспедиции Бонапарта (1776—1798) / Пер. с араб. Х. И. Кильберг. М., 1978; Египет в период экспедиции Бонапарта (1798—1801) / Пер. с араб. И. М. Фильштинского. М., 1962; Египет под властью Мухаммада Али (1806—1821) / Пер. с араб. Х. И. Кильберг. М., 1963; Abd al-Rahman al-Jabarti’s History of Egypt. Ajaib al-Athar fi’l-Tarajim wa’l-Akhbar / Transl. from Arabic. Ed. by Th. Philipp and M. Perlman. Vol. 1—4. Stuttgart, 1994; The Marvelous Chronicles: Biographies and Events / Ed. by Sh. Moreh. Vol. 1—4. Jerusalem, 2013; Napoleon in Egypt: al-Jabarti’s Chronicle of the French Occupation, 1798 / Transl. by Sh. Moreh. Princeton, 1993; Йаумийат ал-Джабарти. Дж. 1—2. Каир , 1958. Лит.: Ayalon D. The Historian al-Jabarti and His Background // Bulletin of the Society of Oriental and African Studies. XXIII (1960). № 2. P. 217—249; Holt Ph. M. Al-Jabarti’s Introduction to the History of Ottoman Egypt // Bulletin of the Society of Oriental and African Studies. XXV (1962). P. 38—51; Moreh Sh. The Egyptian Historian ‘Abd al-Rahman al-Jabarti: His Life, Works, Autographs, Manuscripts and the Historical Sources of «‘Ajaib al-Athar». Oxford — Manchester, 2014. Т. К. Кораев, Е. А. Прусская.