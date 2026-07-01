Джа’са

Джа’са (монг. — жас; старомонг. — jˇisa) — хозяйство и имущество монастыря. К середине XVII в. во многих монастырях Внешней Монголии (Халха-Монголии) для управления значительно возросшим объемом имущества (главным образом — скотом) формировалась специальная казна — Д. Скот Д. обычно выпасали араты хошуна, в котором находился монастырь . Значение монастыря определялось размером его Д. Лит.: Большой академический монгольско-русский словарь. В 4 т. / Отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. Т. 2. М., 2001. С. 162; Скрынникова Т. Д. Ламаистская церковь и государство . Внешняя Монголия XVI — начало XX в. Новосибирск, 1988. С. 54—55. Д. А. Носов.