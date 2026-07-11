ДЖА-ЛАМА ДАМБИ ДЖАМЦАН
Бродячий ламаистский монах, авантюрист.
Настоящее имя - Амур Санаев.
После переезда семьи в Монголию Джа-лама обучался грамоте в дацане Долон-Нор, затем был направлен в Тибет, учился в столичном монастыре Дрепунг. Для завершения высшего богословского образования посетил Индию.
В 1891 году объявился на западе Монголии, выдавая себя за инкарнацию Амурсаны, героя борьбы против завоевания Монголии династией Цин. В 1892 году был арестован китайскими властями и выслан в Верхнеудинск. Принимал активное участие в Монгольской национально-освободительной революции 1911 года, один из руководителей осады, штурма и освобождения г. Кобдо от захвативших его китайцев.
Получил от теократического монарха Монголии Джебзун-Дамба-хутухты VIII высокие звания и титулы, стал фактическим наместником Кобдо. В 1914 году за жестокие притеснения местных князей и населения был арестован, лишён всех титулов и выслан в Россию, где провёл около 4 лет. Вернувшись в Монголию, стал деспотическим владельцем небольшого хошуна на китайско-монгольской границе в пустыне Гоби. Оттуда Джа-лама совершал набеги на окрестных скотоводов, пленников обращал в рабство. Их руками он воздвиг крепость Тенпей-бейшин, служившую ему убежищем.
После победы Монгольской национально-демократической революции 1921 года новая власть приговорила его к смертной казни. В ходе специальной операции Джа-лама был застрелен в собственной ставке и обезглавлен.
С 1925 году голова Джа-ламы - невыставляемый экспонат № 3394 Кунсткамеры в Санкт-Петербурге.