ДЖА-ЛАМА ДАМБИ ДЖАМЦАН

Бро­дя­чий ла­маи­ст­ский мо­нах, аван­тю­рист.

На­стоя­щее имя - Амур Са­на­ев.

По­сле пе­ре­ез­да се­мьи в Мон­го­лию Джа-лама обу­чал­ся гра­мо­те в да­ца­не До­лон-Нор, за­тем был на­прав­лен в Ти­бет, учил­ся в сто­лич­ном монастыре Дре­пунг. Для за­вер­ше­ния выс­ше­го бо­го­слов­ско­го об­ра­зо­ва­ния по­се­тил Ин­дию.

В 1891 году объ­я­вил­ся на за­па­де Мон­го­лии, вы­да­вая се­бя за ин­кар­на­цию Амур­са­ны , ге­роя борь­бы про­тив за­вое­ва­ния Мон­го­лии ди­на­сти­ей Цин. В 1892 году был аре­сто­ван китайскими вла­стя­ми и вы­слан в Верх­не­удинск. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в Мон­голь­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1911 года , один из ру­ко­во­ди­те­лей оса­ды, штур­ма и ос­во­бо­ж­де­ния г. Коб­до от за­хва­тив­ших его ки­тай­цев.

По­лу­чил от тео­кра­тического мо­нар­ха Мон­го­лии Джеб­зун-Дам­ба-ху­тух­ты VIII вы­со­кие зва­ния и ти­ту­лы, стал фак­тическим на­ме­ст­ни­ком Коб­до. В 1914 году за жес­то­кие при­тес­не­ния ме­ст­ных кня­зей и на­се­ле­ния был аре­сто­ван, ли­шён всех ти­ту­лов и вы­слан в Рос­сию, где про­вёл около 4 лет. Вер­нув­шись в Мон­го­лию, стал дес­по­тическим вла­дель­цем не­боль­шо­го хо­шу­на на китайско-монгольской гра­ни­це в пус­ты­не Го­би. От­ту­да Джа-лама со­вер­шал на­бе­ги на ок­ре­ст­ных ско­то­во­дов, плен­ни­ков об­ра­щал в раб­ст­во. Их ру­ка­ми он воз­двиг кре­пость Тен­пей-бей­шин, слу­жив­шую ему убе­жи­щем.

По­сле по­бе­ды Мон­голь­ской на­цио­наль­но-де­мо­кра­ти­че­ской ре­во­лю­ции 1921 года но­вая власть при­го­во­ри­ла его к смерт­ной каз­ни. В хо­де специальной опе­ра­ции Джа-лама был застре­лен в соб­ст­вен­ной став­ке и обез­глав­лен.

С 1925 году го­ло­ва Джа-ламы - не­вы­став­ляе­мый экс­по­нат № 3394 Кун­ст­ка­ме­ры в Санкт-Пе­тер­бур­ге.