ДЗЕРОЖИНСКИЙ АНТОН ФЕДОРОВИЧ

Биография и военная карьера

Из мещан, польского происхождения. Учился в гимназии Смоленского земства. Ушел в армию в 164-й пехотный Закатальский полк. В 1890 г. получил чин подпоручика, окончив Виленское пехотное юнкерское училище. В составе Читинского резервного батальона участвовал в походе в Китай 1900-01. Воевал на фронтах Русско-японской войны 1904-1905 годов. После окончания войны, в июне 1906 г. вновь переведен в 230-й Ветлужский резервный батальон, где заведовал школой сверхсрочных унтер-офицеров. В октябре стал командиром 4-ой роты батальона. В 1907 г. получил чин капитана, переведен для службы в 89-й пехотный Беломорский полк, входивший в состав 23-го пехотной дивизии. В декабре 1914 г. был тяжело ранен в бою у деревни Сковрона Келецкой губернии. Второе ранение получил в сентябре 1915 г. В июле 1915 г. шефом 89-го пехотного Беломорского полка стал наследник Цесаревич Алексей. В апреле 1916 г. Дзерожинский получил чин полковника. Командовал 91-м пехотным Двинским полком. После событий Февральской революции во главе 89-го пехотного Беломорского полка, одновременно временно исполнял должность командира бригады 23-й пехотной дивизии. В конце 1917 г. бригада вошла в состав гарнизона Морской крепости императора Петра Великого, прикрывавшей Петроград. После Октябрьской революции в армии усилилось брожение, ситуация усугубилась после начала переговоров в Брест-Литовске, когда позиции стали оставлять не только солдаты и офицеры. 23 февраля 1918 г. крепость была сдана немцам. В тот же день официально Дзерожинский по болезни был уволен с военной службы и остался жить в Ревеле. После поражения Германии в Первой мировой войне, в октябре 1918 г. Антон Федорович встал во главе 2-го добровольческого Островского полка, который был сформирован в составе 1-ой стрелковой дивизии генерал-лейтенанта П.Н. Смановского, впоследствии вошел в состав Северного корпуса. 8 декабря 1918 г. Северный корпус стал подчиняться эстонской армии, а Дзерожинский встал во главе корпуса. В январе 1919 г. части корпуса вошли в Нарву. Весной большинство офицеров корпуса выступало за развитие дальнейшего наступления уже за границей Эстонии в России, но Антон Федорович считал, что сил недостаточно и фактически уклонялся от командования корпусом. 25 мая А.П. Родзянко временно вступил в командование корпусом и проводил наступление. 7 июня 1919 г. получил чин генерал-майора и занимался формированием 1-ой стрелковой дивизии, сыгравшей большую роль в оборонительных боях. В октябре получил чин генерал-лейтенанта. В это время силы Н.Н . Юденича предприняли попытку наступления на Петроград, дивизия Дзерожинского заняла город Лугу, а затем в качестве последнего резерва была переброшена в Гатчину, вступив в оборонительные бои. Наступление белых захлебнулось, в ноябре 1919 г. Северо-Западная армия начала отступление. Ситуация усугублялась эпидемией тифа, вспыхнувшей в армии. После перехода границы Эстонии с Россией по решению эстонских властей оставшиеся части Северо-Западной армии были разоружены, а часть военнослужащих арестовали. 22 января 1920 г. Н.Н. Юденич отдал приказ о роспуске Северо-Западной армии, Дзерожинский вошел в состав санитарной комиссии для борьбы с эпидемией тифа. После этого в Россию не вернулся, по некоторым сведениям умер в Польше.