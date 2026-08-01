ДЗЕНО АПОСТОЛО

ДЗЕНО АПОСТОЛО (итал. Apostolo Zeno) - итальянский поэт, либреттист, учёный- нумизмат и антиквар.

Из ве­не­ци­ан­ской ари­сто­кра­тической се­мьи.

В 1691 году один из ос­но­ва­те­лей Ака­де­мии во­оду­шев­лён­ных (Accademia degli Animosi), имев­шей це­лью воз­ро­ж­де­ние «ар­кад­ско­го вку­са» (см. «Ар­ка­дия» ).

В 1710 году был в чис­ле ос­но­ва­те­лей «Жур­на­ла италь­ян­ской ли­те­ра­ту­ры» («Giornale dei letterati d’Italia»; главный ре­дак­тор до 1718 года). В 1718-1729 годах при­двор­ный по­эт и ис­то­рио­граф в Ве­не. По­ло­жил на­ча­ло ре­фор­ме итальянского опер­но­го либ­рет­то в ду­хе клас­си­циз­ма (счи­тал обя­за­тель­ны­ми этический па­фос, со­вер­шен­ные об­раз­цы доб­ле­сти, сча­ст­ли­вые раз­вяз­ки), ко­то­рую за­вер­шил П. Ме­та­ста­зио.

Пред­по­чи­тал сю­же­ты из ис­то­рии Гре­ции, Ри­ма, Ви­зан­тии, стран Вос­то­ка. Ав­тор 47 опер­ных либ­рет­то (час­тич­но в со­ав­тор­ст­ве с П. Па­риа­ти) и бо­лее 10 либ­рет­то ора­то­рий. Сре­ди луч­ших опер­ных тек­стов: «Сча­ст­ли­вые об­ман­щи­ки», «Фа­ра­монд», «Гри­зель­да», «Алек­сандр Се­вер», «Ме­ро­па», «Дик­та­тор Лу­ций Па­пи­рий» («Квинт Фа­бий»).

Либ­рет­то «Лу­ций Вер» бы­ло по­ло­же­но на му­зы­ку бо­лее 30 раз. Мно­го­численные опе­ры на либ­рет­то Дзено по­яв­ля­лись вплоть до начала XIX века (сре­ди ком­по­зи­то­ров - Т. Аль­би­но­ни, Ф. Арайя, Д.С. Борт­нян­ский, Л. Вин­чи, Б. Га­луп­пи, Ф. Гас­па­ри­ни, Г.Ф. Ген­дель , К.Г. Гра­ун, Н. Йом­мел­ли, Р. Кай­зер, А. Каль­да­ра, Л. Ке­ру­би­ни, Л. Лео, А. Лот­ти, В. Мар­тин-и-Со­лер , С. Мер­ка­дан­те, Дж. Паи­зи­ел­ло, Н. Пор­по­ра, А. Сак­ки­ни, Дж. Сар­ти, А. Скар­лат­ти, Т. Тра­эт­та, И.А. Хас­се, Н. Цин­га­рел­ли).

Дзено кол­лек­цио­ни­ро­вал и изу­чал ста­рин­ные кни­ги, ру­ко­пи­си, мо­не­ты и ме­да­ли, соз­дал в Ве­не Му­зей мо­нет Кар­ла VI.

Издания :

Drammi per musica dal Rinuccini allo Zeno. Torino, 1978. Vol. 1-2.