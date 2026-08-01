ДЗЕНО АПОСТОЛО
ДЗЕНО АПОСТОЛО (итал. Apostolo Zeno) - итальянский поэт, либреттист, учёный-нумизмат и антиквар.
Из венецианской аристократической семьи.
В 1691 году один из основателей Академии воодушевлённых (Accademia degli Animosi), имевшей целью возрождение «аркадского вкуса» (см. «Аркадия»).
В 1710 году был в числе основателей «Журнала итальянской литературы» («Giornale dei letterati d’Italia»; главный редактор до 1718 года). В 1718-1729 годах придворный поэт и историограф в Вене. Положил начало реформе итальянского оперного либретто в духе классицизма (считал обязательными этический пафос, совершенные образцы доблести, счастливые развязки), которую завершил П. Метастазио.
Предпочитал сюжеты из истории Греции, Рима, Византии, стран Востока. Автор 47 оперных либретто (частично в соавторстве с П. Париати) и более 10 либретто ораторий. Среди лучших оперных текстов: «Счастливые обманщики», «Фарамонд», «Гризельда», «Александр Север», «Меропа», «Диктатор Луций Папирий» («Квинт Фабий»).
Либретто «Луций Вер» было положено на музыку более 30 раз. Многочисленные оперы на либретто Дзено появлялись вплоть до начала XIX века (среди композиторов - Т. Альбинони, Ф. Арайя, Д.С. Бортнянский, Л. Винчи, Б. Галуппи, Ф. Гаспарини, Г.Ф. Гендель, К.Г. Граун, Н. Йоммелли, Р. Кайзер, А. Кальдара, Л. Керубини, Л. Лео, А. Лотти, В. Мартин-и-Солер, С. Меркаданте, Дж. Паизиелло, Н. Порпора, А. Саккини, Дж. Сарти, А. Скарлатти, Т. Траэтта, И.А. Хассе, Н. Цингарелли).
Дзено коллекционировал и изучал старинные книги, рукописи, монеты и медали, создал в Вене Музей монет Карла VI.
Издания:
Drammi per musica dal Rinuccini allo Zeno. Torino, 1978. Vol. 1-2.