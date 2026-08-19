«ДЗЁЭЙ СИКИМОКУ»

«Дзёэй сикимоку» («Уложение годов Дзёэй») — законодательный свод, утвержденный военным правительством ( бакуфу ) в 1-м году девиза правления Дзёэй (1232).

Известен также под названием «Госэйбай сикимоку».

Являлся основополагающим источником права в эпохи Камакура и Муромати , оказав влияние на законы сёгуната Асикага и уложения сэнгоку даймё . Инициатором его принятия был фактический правитель Японии сиккэн Ходзё Ясутоки (1183—1242). В составлении текста участвовали выходцы из кланов столичных законоведов, служивших бакуфу. Копии «Д. с.» разослали военным наместникам (сюго) всех провинций, а также всем прямым вассалам сёгуна ( гокэнин ).

«Д. с.» насчитывает 51 статью, посвященную судебным процедурам, нормам семейного и наследственного права, уголовному правосудию, спорам вокруг прав на землю, синтоистским святилищам и буддийским храмам. Приняв «Д. с.», бакуфу обозначило свое автономное положение и очертило границы своей юрисдикции в рамках социально-политической системы, осевым элементом которой формально оставался император, не посягая на компетенцию императорского двора в Киото и обычаи вотчин ( сёэн ).

Лит.: Полхов С. А. Законодательные уложения сэнгоку даймё: исследования и переводы. М., 2015; Толстогузов А. А. Очерки истории Японии VII—XIV вв. Становление феодализма. М., 1995.