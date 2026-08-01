ДЗАВАТТИНИ ЧЕЗАРЕ
ДЗАВАТТИНИ ЧЕЗАРЕ (итал. Cesare Zavattini) - итальянский писатель, сценарист.
Учился в Пармском университете (1923).
Печатался как журналист с 1927 года, как писатель с 1930 года.
В прозе Дзаваттини ощущается влияние сюрреализма: сборник рассказов «Я - дьявол» («Io sono il diavolo», 1942) и др.
Автор сатирической повести-сказки «Добряк Тото» («Totò il buono», 1943, русский перевод 1982; экранизация В. Де Сика под названием «Чудо в Милане» - 1950).
С 1935 года работал в кино. Написал сценарии к большинству фильмов Де Сика, в том числе «Шуша» (1946), «Похитители велосипедов» (1948), «Умберто Д.» (1951), «Крыша» (1956), «Брак по-итальянски» (1964), «Подсолнухи» (1969), «Короткий отпуск» (1973); к фильму А. Латтуады «Шинель» (по Н.В. Гоголю, 1952), и др.
Киноведческие труды Дзаваттини стали основой эстетики неореализма (отказ от готового сюжета, внимание к повседневности, использование непрофессиональных актёров и пр.).
В 1982 году поставил по собственному сценарию фильм-притчу «Правда-а-а-а!» и сыграл в нём главную роль. Почётные премии Мкф в Москве (1979), в Венеции (1982).
Биография Дзаваттини отражена в документальном фильме К. Лидзани «Дзаваттини» (2003).
Сочинения:
Похитители велосипедов // Сценарии итальянского кино. М., 1958;
Умберто Д. От сюжета к фильму. М., 1960;
Дневники жизни и кино. М., 1982;
Opere, 1931-1986. Mil., 1991.