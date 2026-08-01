ДЗАВАТТИНИ ЧЕЗАРЕ

ДЗАВАТТИНИ ЧЕЗАРЕ (итал. Cesare Zavattini) - итальянский писатель, сценарист.

Учил­ся в Парм­ском университете (1923).

Пе­ча­тал­ся как жур­на­лист с 1927 года, как пи­са­тель с 1930 года.

В про­зе Дзаваттини ощу­ща­ет­ся влия­ние сюр­реа­лиз­ма : сбор­ник рас­ска­зов «Я - дья­вол» («Io sono il diavolo», 1942) и др.

Ав­тор са­ти­рической по­вес­ти-­сказ­ки «До­б­ряк То­то» («Totò il buono», 1943, русский перевод 1982; эк­ра­ни­за­ция В. Де Си­ка под названием «Чу­до в Ми­ла­не» - 1950).

С 1935 года ра­бо­тал в ки­но. На­пи­сал сце­на­рии к боль­шин­ст­ву филь­мов Де Си­ка, в том числе «Шу­ша» (1946), «По­хи­ти­те­ли ве­ло­си­пе­дов» (1948), «Ум­бер­то Д.» (1951), «Кры­ша» (1956), «Брак по-италь­ян­ски» (1964), «Под­сол­ну­хи» (1969), «Ко­рот­кий от­пуск» (1973); к филь­му А. Лат­туа­ды «Ши­нель» (по Н.В. Го­го­лю, 1952), и др.

Ки­но­ведческие тру­ды Дзаваттини ста­ли ос­но­вой эс­те­ти­ки нео­реа­лиз­ма (от­каз от го­то­во­го сю­же­та, вни­ма­ние к по­все­днев­но­сти, ис­поль­зо­ва­ние не­про­фес­сио­наль­ных ак­тё­ров и пр.).

В 1982 году по­ста­вил по собственному сце­на­рию фильм-прит­чу «Прав­да-а-а-а!» и сыг­рал в нём главную роль. По­чёт­ные пре­мии Мкф в Мо­ск­ве (1979), в Ве­не­ции (1982).

Био­гра­фия Дзаваттини от­ра­же­на в до­ку­мен­таль­ном филь­ме К. Лид­за­ни «Дза­ват­ти­ни» (2003).

Сочинения :

По­хи­ти­те­ли ве­ло­си­пе­дов // Сце­на­рии италь­ян­ско­го ки­но. М., 1958;

Ум­бер­то Д. От сю­же­та к филь­му. М., 1960;

Днев­ни­ки жиз­ни и ки­но. М., 1982;

Opere, 1931-1986. Mil., 1991.