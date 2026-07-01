ДЗАСАК

Дзасак — правитель хошуна в Монголии.

Указом императора маньчжурской династии Цин Канси (1654—1722) в 1696 была введена военно-административная система управления Внешней Монголией ( Халхой ). Основной единицей в ней стал хошун, главой хошуна — Д, который назначался императором и обладал неограниченной властью в своем хошуне.

Лит.: Большой академический монгольско-русский словарь. В 4 т. / Отв. ред.: Г. Ц. Пюрбеев. Т. 2. М., 2001. С. 214; Скрынникова Т. Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия XVI — начало XX в. Новосибирск, 1988. С. 42—43.