ДЮВАЛЬЕ ФРАНСУА
ДЮВАЛЬЕ ФРАНСУА (прозвище Папа Док, Papa Doc) - государственный и политический деятель Гаити.
Из семьи учителя и журналиста. В 1934 году окончил медицинский факультет университета Гаити. С 1934 года сотрудник газеты «Action Nationale», член группы писателей «Le Groupe des Griots», пропагандировавших вуду и идеи «чёрного национализма». До 1943 года работал врачом, в 1943-1946 годах служил в американских медицинских миссиях в Гаити.
В 1946 году назначен генеральным директором национальной службы здравоохранения, с 1948 года заместитель министра труда, с 1949 года министр труда и здравоохранения в правительстве Д. Эстиме. После свержения последнего военной хунтой в мае 1950 года некоторое время подвергался преследованиям. В 1951-1954 годах работал в санитарной миссии в США и Межамериканской службе здравоохранения. В 1956 году вернулся к активной политической деятельности.
Участвовал в свержении генерала П. Э. Маглуара (декабрь 1956 года). В октябре 1957 года, выступив с популистским лозунгом «Власть - чёрным», одержал победу на президентских выборах. Возглавив государство, установил террористический расистский режим, жестоко расправлялся с деятелями оппозиционных политических партий и организаций. В 1958 году, после неудачной попытки государственного переворота, провёл кадровые перестановки в армии, инициировал создание специальных милицейских сил - тонтон-макутов, ставших опорой диктаторского режима.
До 1963 года Дювалье неизменно пользовался поддержкой американского правительства, оказывавшего ему значительную экономическую и военную помощь. В 1961 года на выборах, проходивших в атмосфере террора, переизбран президентом Гаити (против Дювалье не было подано ни одного голоса). 22.06.1964 года провозгласил себя пожизненным президентом, приступил, опираясь на традиции вуду, к формированию культа собственной личности. Перед смертью передал власть сыну Жану Клоду Дювалье (родился 03.07.1951 года; прозвище Бейби Док, Baby Doc), который в 1986 году был вынужден оставить свой пост и бежать во Францию.