ДЮВАЛЬЕ ФРАНСУА

ДЮВАЛЬЕ ФРАНСУА (про­зви­ще Па­па Док, Papa Doc) - государственный и политический деятель Гаити .

Из се­мьи учи­те­ля и жур­на­ли­ста. В 1934 году окон­чил медицинский факультет университета Гаи­ти. С 1934 года со­труд­ник газеты «Action Nationale», член груп­пы пи­са­те­лей «Le Groupe des Griots», про­па­ган­ди­ро­вав­ших ву­ду и идеи «чёр­но­го на­цио­на­лиз­ма». До 1943 года ра­бо­тал вра­чом, в 1943-1946 годах слу­жил в американских медицинских мис­си­ях в Гаи­ти.

В 1946 году на­зна­чен ге­не­раль­ным ди­рек­то­ром национальной служ­бы здра­во­охра­не­ния, с 1948 года заместитель министра тру­да, с 1949 года министр тру­да и здра­во­охра­не­ния в пра­ви­тель­ст­ве Д. Эс­ти­ме. По­сле свер­же­ния по­след­не­го во­енной хун­той в мае 1950 года не­ко­то­рое вре­мя под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям. В 1951-1954 годах ра­бо­тал в са­ни­тар­ной мис­сии в США и Меж­аме­ри­кан­ской служ­бе здра­во­ох­ра­не­ния. В 1956 году вер­нул­ся к ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

Уча­ст­во­вал в свер­же­нии генерала П. Э. Маг­луа­ра (декабрь 1956 года). В октябре 1957 года, вы­сту­пив с по­пу­ли­ст­ским ло­зун­гом «Власть - чёр­ным», одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. Воз­гла­вив го­су­дар­ст­во, ус­та­но­вил тер­ро­ри­стический ра­си­ст­ский ре­жим, жес­то­ко рас­прав­лял­ся с дея­те­ля­ми оп­по­зиционных по­ли­тических пар­тий и ор­га­ни­за­ций. В 1958 году, по­сле не­удач­ной по­пыт­ки государственного пе­ре­во­ро­та, про­вёл кад­ро­вые пе­ре­ста­нов­ки в ар­мии, ини­ции­ро­вал соз­да­ние специальных ми­ли­цей­ских сил - тон­тон-ма­ку­тов, став­ших опо­рой дик­та­тор­ско­го ре­жи­ма.

До 1963 года Дювалье не­из­мен­но поль­зо­вал­ся под­держ­кой американского пра­ви­тель­ст­ва, ока­зы­вав­ше­го ему зна­чительную эко­но­мическую и во­енную по­мощь. В 1961 года на вы­бо­рах, про­хо­див­ших в ат­мо­сфе­ре тер­ро­ра, пе­ре­из­бран пре­зи­ден­том Гаи­ти (про­тив Дювалье не бы­ло по­да­но ни од­но­го го­ло­са). 22.06.1964 года про­воз­гла­сил се­бя по­жиз­нен­ным пре­зи­ден­том, при­сту­пил, опи­ра­ясь на тра­ди­ции ву­ду, к фор­ми­ро­ва­нию куль­та соб­ст­вен­ной лич­но­сти. Пе­ред смер­тью пе­ре­дал власть сы­ну Жа­ну Кло­ду Дю­ва­лье (родился 03.07.1951 года; про­зви­ще Бей­би Док, Baby Doc), ко­то­рый в 1986 году был вы­нуж­ден ос­та­вить свой пост и бе­жать во Фран­цию.