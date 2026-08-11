ДЮВАЛЬ, ЭМИЛЬ ВИКТОР

Дюваль (фр. Duval), Эмиль Виктор (27.11.1840, Париж, — 04.04.1871, Париж) — деятель социалистического движения Франции, участник Парижской коммуны 1871.

Рабочий-литейщик, один из организаторов профессионального союза литейщиков. В 1867 примкнул к Международной ассоциации трудящихся . В апреле 1870 Д. выступил организатором победоносной стачки литейщиков. Являлся членом организации бланкистов; был видным деятелем I Интернационала (секретарем Федерального совета парижских секций) и в июне 1870 привлекался по 3-му судебному процессу I Интернационала, приговорен к двум месяцам тюрьмы. После провозглашения Республики 4 сентября 1870 освобожден; избран членом Центрального республиканского комитета 20 округов Парижа. Участвовал в выступлениях против правительства «национальной обороны» 31 октября 1870 и 22 января 1871. Баллотировался в депутаты Национального собрания на выборах 8 февраля 1871, но безуспешно. Д. — один из руководителей восстания 18 марта 1871, член Исполнительной и Военной комиссий, делегат при полицейской префектуре. 26 марта был избран в Совет Коммуны от 13-го округа Парижа. Активно участвовал в военной борьбе Коммуны, 3 апреля произведен в генералы. Во время похода 3—4 апреля 1871 отрядов национальной гвардии на Версаль Д. командовал одной из колонн коммунаров; был захвачен в плен версальцами и расстрелян без суда.

Лит.: Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года. Т. 1—2. М., 1959—1960; Генеральный Совет I Интернационала. 1870—1871. Протоколы. М., 1965; История Парижской Коммуны 1871 года. М., 1971; Dautry J., Scheler L. Le Comité Central Républicain des vingt arrondissement de Paris. Paris, 1960; Noël B. Dictionnaire de la Commune. Paris, 1978.