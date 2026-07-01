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ДЮВАЛЬ
ДЮВАЛЬ - французская певица (сопрано).
Дебютировала в 1942 году на сцене «Гран-театр» в Бордо (партия Сантуццы в опере «Сельская честь» П. Масканьи). С 1947 года пела в парижской «Опера-Комик» и Парижской опере. Гастролировала, участвовала в Глайндборнском фестивале (в 1962 году в главной партии оперы «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси).
В основе репертуара - французская музыка конца XIX-XX веков. Высшие творческие достижения - главные партии в операх Ф. Пуленка «Груди Тирезия», «Человеческий голос», «Диалоги кармелиток», написанные в расчёте на её голос и драматический талант.
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