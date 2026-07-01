ДЮВАЛЬ

ДЮВАЛЬ - французская певица (сопрано).

Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1942 году на сце­не «Гран-те­атр» в Бор­до (пар­тия Сан­туц­цы в опе­ре «Сель­ская честь» П. Мас­ка­ньи). С 1947 года пе­ла в па­риж­ской «Опе­ра-Ко­мик» и Па­риж­ской опе­ре. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла, уча­ст­во­ва­ла в Глайн­дборн­ском фес­ти­ва­ле (в 1962 году в главной пар­тии опе­ры «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си ).

В ос­но­ве ре­пер­туа­ра - французская му­зы­ка конца XIX-XX веков. Выс­шие творческие дос­ти­же­ния - главные пар­тии в опе­рах Ф. Пу­лен­ка «Гру­ди Ти­ре­зия», «Че­ло­ве­че­ский го­лос», «Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток», на­пи­сан­ные в рас­чё­те на её го­лос и дра­ма­тический та­лант.