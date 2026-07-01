ДЮТИЙЁ АНРИ

ДЮТИЙЁ АНРИ - французский композитор.

Из се­мьи му­зы­кан­тов. C 1933 года учил­ся в Па­риж­ской консерватории у А. Бюс­се (ком­по­зи­ция). С 1943 года ра­бо­тал в сис­те­ме Французского ра­дио и телевидения (в 1945-1963 годах воз­глав­лял музыкальный от­дел). С 1961 года профессор Нор­маль­ной шко­лы, с 1970 года - Па­риж­ской консерватории. Член французской сек­ции Ме­ж­ду­народного общества современной му­зы­ки и ис­пол­нительного ко­ми­те­та. Международного музыкального со­ве­та.

Дютийё мас­тер ор­ке­ст­ро­во­го пись­ма; ос­но­ва его гар­мо­ни­че­ско­го язы­ка - рас­ши­рен­ная то­наль­ность. Ав­тор ба­ле­та «Волк» (либретто Р. Пе­ти по Ж. Аную и Ж. Не­вё, 1953 год, Па­риж), двух сим­фо­ний (1951, 1959 годы) и других ор­ке­ст­ро­вых со­чи­не­ний (в т. ч. «Ме­та­бо­лы», 1964 год; «Тем­бры, про­стран­ст­во, дви­же­ние», 1978 год; 2-я редакция, 1990 год), кон­цер­тов для ин­ст­ру­мен­тов с ор­ке­ст­ром (для вио­лон­че­ли, 1969 год; «Дре­во же­ла­ний» для скрип­ки, 1985 год; и др.), фортепиано со­на­ты (1948 год), пе­сен , му­зы­ки к спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра и филь­мам.