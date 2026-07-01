ДЮТИЙЁ АНРИ
ДЮТИЙЁ АНРИ - французский композитор.
Из семьи музыкантов. C 1933 года учился в Парижской консерватории у А. Бюссе (композиция). С 1943 года работал в системе Французского радио и телевидения (в 1945-1963 годах возглавлял музыкальный отдел). С 1961 года профессор Нормальной школы, с 1970 года - Парижской консерватории. Член французской секции Международного общества современной музыки и исполнительного комитета. Международного музыкального совета.
Дютийё мастер оркестрового письма; основа его гармонического языка - расширенная тональность. Автор балета «Волк» (либретто Р. Пети по Ж. Аную и Ж. Невё, 1953 год, Париж), двух симфоний (1951, 1959 годы) и других оркестровых сочинений (в т. ч. «Метаболы», 1964 год; «Тембры, пространство, движение», 1978 год; 2-я редакция, 1990 год), концертов для инструментов с оркестром (для виолончели, 1969 год; «Древо желаний» для скрипки, 1985 год; и др.), фортепиано сонаты (1948 год), песен, музыки к спектаклям драматического театра и фильмам.