ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА
ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА - одна из наиболее значительных школ немецкой живописи XIX века.
Сложилась после преобразования Академии художеств в Дюссельдорфе в Королевскую Академию художеств (1819 год). Первые директора Академии художеств - П. фон Корнелиус (1819-1826 годы) и В. Шадов (1826-1859 годы) - принадлежали к назарейцам и поддерживали консервативно-романтического направление в Дюссельдорфской школы (исторические живописцы Э. Бендеманн, К. Ф. Зон, К. Ф. Лессинг, А. Ретель, Г. А. Штильке); ему противостояло развивавшееся под влиянием бидермайера реалистическое движение, которое и принесло Дюссельдорфской школе международную известность (мастера бытового жанра И. П. Хазенклевер, В. Й. Хайне, Е. Хильдебрандт, портретисты К. Ф. и В. Зон, пейзажисты А. и О. Ахенбах, И. В. Ширмер и другие).
Реалисты Дюссельдорфской школы, в период Революции 1848 года объединившись в художественный союз «Малькастен» («Malkasten»), обратились к социально-политической тематике и стали основоположниками критического реализма в немецкой живописи (К. Хюбнер и другие). С 1850-х годов мастера Дюссельдорфской школы изображали местный ландшафт и традиционный крестьянский быт преимущественно в сентиментальном ключе (Л. Кнаус, Ф. Кельс, Х. Салантен). С середины XIX века Дюссельдорфская школа привлекала многих иностранных стажёров - из Швейцарии (А. Бёклин, Б. Вотье), Венгрии (М. Мункачи), России (А. П. Боголюбов, Е. Э. Дюккер, И. И. Шишкин), США (Р. К. Вудвилл, И.Дж. Джонсон) и других стран.
Реалистическое течение Дюссельдорфской школы в конце XIX - начале XX веков эволюционировало к пленэризму и импрессионизму (колония художников в Ворпсведе, «Зондербунд»). Одновременно развивалась другая тенденция Дюссельдорфской школы, получившая в конце XIX века наименование неоидеализма (А. Фейербах, Бёклин, Х. Тома и др.). Отдельные мастера Дюссельдорфской школы продолжали работать вплоть до середины XX века, будучи востребованными в Третьего рейха искусстве (А. Кампф).