ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА

ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА - одна из наиболее значительных школ немецкой живописи XIX века.

Сло­жи­лась по­сле пре­об­ра­зо­ва­ния Академии художеств в Дюс­сель­дор­фе в Ко­ро­лев­скую Академию художеств (1819 год). Пер­вые ди­рек­то­ра Академии художеств - П. фон Кор­не­ли­ус (1819-1826 годы) и В. Ша­дов (1826-1859 годы) - при­над­ле­жа­ли к на­за­рей­цам и под­дер­жи­ва­ли кон­сер­ва­тив­но-­ро­ман­тического на­прав­ле­ние в Дюссельдорфской школы (ис­то­рические жи­во­пис­цы Э. Бен­де­манн, К. Ф. Зон, К. Ф. Лес­синг, А. Ре­тель, Г. А. Штиль­ке); ему про­ти­во­стоя­ло раз­ви­вав­шее­ся под влия­ни­ем би­дер­май­е­ра реа­ли­стическое дви­же­ние, ко­то­рое и при­нес­ло Дюссельдорфской школе ме­ж­ду­народную из­вест­ность (мас­те­ра бы­то­во­го жан­ра И. П. Ха­зенк­ле­вер, В. Й. Хай­не, Е. Хиль­деб­рандт, порт­ре­ти­сты К. Ф. и В. Зон, пей­за­жи­сты А. и О. Ахен­бах, И. В. Шир­мер и другие).

Реа­ли­сты Дюссельдорфской школы, в пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1848 года объ­е­ди­нив­шись в ху­дожественный со­юз «Маль­ка­стен» («Mal­kas­ten»), об­ра­ти­лись к со­ци­аль­но-по­ли­тической те­ма­ти­ке и ста­ли ос­но­во­по­лож­ни­ка­ми кри­тического реа­лиз­ма в немецкой жи­во­пи­си (К. Хюб­нер и другие). С 1850-х годов мастера Дюссельдорфской школы изо­бра­жа­ли ме­ст­ный ланд­шафт и тра­диционный кре­сть­ян­ский быт пре­имущественно в сен­ти­мен­таль­ном клю­че (Л. Кна­ус, Ф. Кельс, Х. Са­лан­тен). С середины XIX века Дюссельдорфская школа при­вле­ка­ла многих иностранных ста­жё­ров - из Швей­царии (А. Бёк­лин, Б. Во­тье), Венг­рии (М. Мун­ка­чи), Рос­сии (А. П. Бо­го­лю­бов, Е. Э. Дюк­кер, И. И. Шиш­кин), США (Р. К. Вуд­вилл, И.Дж. Джон­сон) и других стран.

Реа­ли­стическое те­че­ние Дюссельдорфской школы в конце XIX - начале XX веков эво­лю­цио­ни­ро­ва­ло к пле­нэ­риз­му и им­прес­сио­низ­му (ко­ло­ния ху­дож­ни­ков в Вор­пс­ве­де, «Зон­дер­бунд»). Од­но­вре­мен­но раз­ви­ва­лась дру­гая тен­ден­ция Дюссельдорфской школы, по­лу­чив­шая в конце XIX века на­име­но­ва­ние не­ои­деа­лиз­ма (А. Фей­ер­бах, Бёк­лин, Х. То­ма и др.). Отдельные мас­те­ра Дюссельдорфской школы про­дол­жа­ли ра­бо­тать вплоть до середины XX века, бу­ду­чи вос­тре­бо­ван­ны­ми в Третье­го рей­ха ис­кус­ст­ве (А. Кампф).

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