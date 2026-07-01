ДЮССЕЛЬДОРФ
ДЮССЕЛЬДОРФ - город на западе Германии, столица земли Северный Рейн-Вестфалия.
Расположен главным образом на правом берегу Рейна. Население 573,8 тысяч человек (2007 год). Входит в состав крупнейшей в стране полицентрической городской агломерации - Нижнерейнско-Рурской конурбации с населением около 11,8 млн. человек, с юга примыкая к её территориальному ядру - Рурштадту (полосе фактически сросшихся городов - от Дуйсбурга до Дортмунда).
В XX веке в состав Дюссельдорфа было включено много пригородов (в 1909 году - Герресхайм, в 1929 году - Кайзерсверт и Бенрат, в 1975 году - Виттлар, Ангермунд, Монхайм и ряд других, в 1980 году - часть города Ратинген). Крупный транспортный узел. В Дюссельдорфе пересекаются автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие его с Берлином, Франкфуртом-на-Майне, Гамбургом, Парижем, Брюсселем, Амстердамом и др. крупнейшими городами Европы; сходятся 5 автобанов и 5 скоростных автотрасс. Центральный железнодорожный вокзал; функции грузового железнодорожного узла Дюссельдорфа выполняет товарная железнодорожная станция соседнего города Нойс (левобережье Рейна). Международный аэропорт (в 8 км к северу от Дюссельдорфа ) - третий в Германии по пассажирообороту (после аэропортов Франкфурта-на-Майне и Мюнхена). Речной порт (включает три гавани на Рейне; реконструированы в конце XX - начале XXI веков; длина причальных линий около 10 км); грузооборот около 2 млн. тон в год (начало XXI века). Метрополитен (линии соединены сетью пригородного сообщения с Дуйсбургом, Нойсом, Крефельдом и др. соседними городами).
Возник у места впадения в Рейн реки Дюссель (ныне её рукава в основном взяты в подземные трубы), впервые упоминается в письменных источниках в 1135 году под названием Дуссельдорп (Dusseldorp). Около 1190 года отошёл к графству Берг, в 1288 году получил городское право. С 1380 года, после преобразования графства Берг в герцогство, его столица. С 1609 года (окончательно с 1614 года) под властью католической (нейбургской) ветви пфальцских Виттельсбахов, до 1716 года их главная резиденция. В 1702 году в период войны за Испанское наследство частично разрушен французскими войсками. В 1795-1801 годах оккупирован Францией. В 1801-1806 годах под властью баварских Виттельсбахов. В 1806-1813 годах столица созданного Наполеоном I Бонапартом герцогства Берг. С 1815 года в составе Пруссии. Развитие промышленности (с 1820-х годов) было тесно связано с ростом индустрии Рурской области и Кёльнского промышленного узла, откуда поступали сырьё, полуфабрикаты и др. промышленные изделия. В 1838 году в Дюссельдорфе построена первая на западе Германии железная дорога. В 1902 году проведена первая крупная выставка промышленных и ремесленных изделий и произведений искусства. В марте 1921 года - авгуте 1925 года оккупирован франко-бельгийскими войсками. В годы Второй мировой войны сильно пострадал в результате налётов англо-американской авиации; в центральной части города было уничтожено около 85% зданий, в других районах разрушено более 40% производственных площадей промышленных предприятий. В 1945-1949 годах в составе британской зоны оккупации. С 1946 года столица земли Северный Рейн-Вестфалия.
Облик Дюссельдорфа в значительной степени определяют многочисленные парки (в т. ч. Хофгартен, около 1770 года, архитектор Н. де Пигаж; Рейнпарк-Бильк, Нордпарк и др.) и бульвары. Старый город с нерегулярной застройкой окаймлён прогулочной полосой набережной «Рейнуферпроменад». Сохранились: круглая башня средневекового замка (XIV век; ныне Музей судоходства), готическая церковь Санкт-Ламбертус (3-нефная, зальная; конец XIII века, перестроена около 1390 года; башня, 1448 год), ренессансная Ратуша (1570-1579 годы, архитектор Х. Тусман), барочные церкви Санкт-Андреас (1622-1629 годы; декор интерьера - 1632 год, художник И. Кун; усыпальница семьи Пфальц-Нойбург, 1667 год), францисканцев (Макскирхе; 1734-1737 годы); замки Егерхоф (1752-1763 годы, архитектор И. И. Кувен; ныне Музей И. В. Гёте) и Бенрат в стиле рококо (1755-1773 годы, архитектор де Пигаж; ныне музеи европейского садово-паркового искусства и естественной истории), универмаг «Кауфхоф» (бывший «Тиц»; 1910 год, архитектор Й. М. Ольбрих), управление концерна «Mannesmann» (1911-1912 годы, П. Беренс; с высотным зданием, 1958 год, архитектор П. Шнейдер-Эслебен), первое высотное здание в Германии Вильгельм-Маркс-хаус (1924 год, архитектор В. Крейс; реконструкция 1982-1984 годов).
Среди современных построек - телебашня «Рейнтурм» (1982 год, высота 234 м, архитектор Х. Дайльманн), здание Ландтага (1988 год), комплекс Новой таможни (1999 год, Ф. О. Гери). Музейный комплекс Эренхоф (1925-1926 годы, проект В. Крейса; реконструкция 1998-2001 годы, архитектор О. М. Унгерс) включает здания Дворца искусств (Кунстпаласт, в т. ч. здание 1902 года), концертный зал «Тонхалле», музейные корпуса (в них размещаются Художественный музей и музей «Народ и хозяйство») и др. Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия (отдел искусства XX века в здании 1986 года, искусства XXI века - в реконструированном особняке XIX века). Выставочный зал Художественного союза земли Северный Рейн- Вестфалия (Кунстхалле; 1967 год), Естественно-научный музей Лёббеке с аквазоопарком (музей основан в 1904 году, зоопарк в 1874 году), Музей керамики (1909 год) и др.
Дюссельдорф - крупный центр культуры, образования (в т. ч. один из ведущих в Германии центров подготовки архитекторов, живописцев, скульпторов, музыкантов) и НИОКР. Среди научно-исследовательских учреждений - Институт прикладных исследований Общества немецких металлургов; научно-исследовательские центры корпораций «Henkel AG», GAF AG, а также принадлежащих японскому капиталу компаний «CBC Group», «Rheon» и др. С 2007 года в Дюссельдорфе функционирует Европейский инновационный парк нанотехнологий. В Дюссельдорфе - Институт Г. Гейне и его музей; в доме, где родился поэт, ныне размещаются Литературное бюро земли Северный Рейн-Вестфалия и литературное Общество имени Г. Гейне. Академия художеств (1773 год; получила известность в связи с развитием дюссельдорфской школы), Академия наук земли Северный Рейн-Вестфалия (1970 год).
Ведущие вузы - Университет имени Г. Гейне (1965 год) и Высшая профессионально-техническая школа (1971 год). Академия управления и хозяйства. Высшая музыкальная школа имени Р. Шумана (1935 год; современный статус с 1987 года). Театры: Городской драматический (1905 год), «Немецкая опера на Рейне» (1956 год), «Новая сцена», детский, марионеток, танца и др. Симфонический оркестр (1864 год). Крупнейший концертный зал - «Тонхалле» (1866 год; разрушен в годы Второй мировой войны; вновь открыт в 1978 году). Шумановское музыкальное общество (1979 год), организует международный музыкальный фестивали Шумана (с 1981 года).
Основа экономики - сфера услуг (занято около 90% работающих, одно из первых мест в Германии). Дюссельдорф - второй по значению (после Франкфурта-на-Майне) банковско-финансовый центр Германии (Дюссельдорф называют «сейфом Рура»; здесь расположены правления или филиалы более 100 германских, в т. ч. всех крупнейших, и многих иностранных банков) и центр биржевых операций (Рейнско-Вестфальская фондовая биржа - вторая по значению в стране после Франкфуртской). В Дюссельдорфе сосредоточены штаб-квартиры крупных германских и транснациональных корпораций, прежде всего многих рурских и др. рейнско-вестфальских концернов («ThyssenKrupp AG», «Mannesmann AG», «Demag AG», «Rheinmetall AG», «Schiess AG», «Henkel AG» и др.); фактически является организационно-управленческой «резиденцией» рейнско-вестфальской промышленности; в городе размещается крупнейшая в земле Северный Рейн-Вестфалия Торгово-промышленная палата. В Дюссельдорфе и его пригородах сосредоточено около 5 тысяч иностранных компаний из более чем 70 стран мира; особенно велика его роль в качестве центра размещения японских фирм в Германии (около 450, из них 140 имеют общегерманское или общеевропейское значение; 1-е место в ФРГ и одно из первых в Европе по их концентрации).
Значительный центр страховых, информационных, деловых услуг и рекламного бизнеса (около 300 рекламных фирм и свыше 450 рекламных агентств). В Дюссельдорфе находится одно из ведущих германских архитектурных бюро «Eller+Eller Architekten» (основано в 1964 году). Дюссельдорф - главный в земле Северный Рейн-Вестфалия центр книго- и газетно-издательской деятельности (около 200 издательств, в т. ч. одни из ведущих в Германии «Westermann», «Walter», «K. Robert Langewiesche», «Logos», «Grupello»). Дюссельдорфская издательская группа «Verlagsgruppe Handelsblatt» - в числе лидеров на рынке деловых изданий в Европе (выпускает газету «Handelsblatt», др. периодические и специализированные издания в сфере предпринимательства и бизнеса). Международную известность имеет Европейский институт СМИ (основан в 1983 году, в Дюссельдорфе с 1992 года). Важная отрасль сферы услуг - сектор государственного управления, связанный с функциями Дюссельдорфа как столицы земли Северный Рейн-Вестфалия (в административном аппарате занято более 9% работающих, один из самых высоких показателей в стране).
Один из основных секторов сферы услуг - розничная, оптовая и международная торговля (в Дюссельдорфе расположен центральный офис торговой корпорации «Metro AG»). По внешнеторговому обороту Дюссельдорф уступает в Германии только Гамбургу, по обороту оптовой и розничной торговли входит в пятёрку ведущих центров в стране. Главная торговая улица города - Кёнигсалле, где сосредоточено наибольшее число фешенебельных магазинов, неформально считается самой «дорогой» в ФРГ. Дюссельдорф - один из ведущих в ФРГ центров проведения специализированных международных промышленных ярмарок и технологических выставок, в т. ч. относящихся к крупнейшим в мире ежегодных выставок «Drupa» (полиграфические технологии), «Interpak» (упаковка), «Medica» (медицина), «Wire & Tube» (металлургия), «Euro Shop» (торговое оборудование), GDS (обувь), «Glasstec» (продукция из стекла) и др.; с 2003 года по нечётным годам в Дюссельдорфе проводятся общеевропейская ежегодная выставка и конференция по нанотехнологиям «NanoEurope» (по чётным годам - в Санкт-Галлене, Швейцария).
Выставочный комплекс Дюссельдорфа - один из крупнейших в Европе; компания «Messe Dü sseldorf GmbH» - один из мировых лидеров выставочного бизнеса (ежегодно проводит более 80 промышленных и технологических выставок по всему миру). Дюссельдорф - признанный центр моды Германии (один из брендов города - «Рейнский Париж»); фирма «IGEDO Fashion Fairs» организует в Дюссельдорфе международные выставки моды и ярмарки женской верхней одежды, в т. ч. ярмарку «Collections Premieren Düsseldorf» - одну из крупнейших в мире. Дюссельдорф - традиционный центр проведения научных и общественно-политических съездов и конференций, спортивных соревнований и др. мероприятий. Ежегодно в июле проходит крупная ярмарка «Kirmess».
Гостиничное хозяйство представлено отелями международных сетей («Intercontinental», «Sheraton», «Mariott», «Holiday Inn», «Excelsior»), гостиницами эконом-класса («Four Points Central», «Lindner Congress», «Treff Hansa» и др.), туристического класса («Ibis Zentrum» и др.), а также небольшими пансионами и т. д.
Специализацию промышленности (Дюссельдорф имеет более диверсифицированную структуру, чем в большинстве городов Рурштадта) определяют разнообразные отрасли машиностроения и металлообработки. Крупнейший комплекс предприятий - заводы «Mannesmann AG» и «Demag AG» (в основном общее и тяжёлое машиностроение; машиностроительные подразделения этих компаний образуют консорциум «Mannesmann-Demag» в составе европейского ТНК «SMS-Group») - выходит за административные границы города и частично располагается между Дюссельдорфом и Дуйсбургом, а также в южных районах последнего.
Машиностроительные предприятия Дюссельдорфа производят оборудование для атомной, металлургической, горнодобывающей промышленности, строительное и подъёмно-транспортное оборудование, котлы, сельскохозяйственную технику, электротехническую и радиотехническую продукцию. Дюссельдорф - главный центр германского станкостроения (заводы «Schiess AG» и др. фирм). С начала 1980-х годов быстро развивается электронная и оптическая промышленность (предприятия «CBC Deutschland GmbH», «Siemens AG»; производство цифровых устройств записи, видеомагнитофонов, видеокамер, объективов), с 1990-х годов - производство телекоммуникационного оборудования (фирма «Mannesmann Eurokom», принадлежащая с 2000 года англо-американской корпорации «Vodafone Air Touch»).
Транспортное машиностроение представлено авто- и вагоностроительными предприятиями. Автосборочный завод «DaimlerChrysler AG» выпускает главным образом микроавтобусы (марки «Sprinter», «Dodge», «Freightliner»). Компания «Rheinmetall AG» выполняет военные заказы для бундесвера и на экспорт (БТР, машины радиобиохимической разведки, гладкоствольные пушки, стрелковое оружие, осколочные снаряды) и выпускает запчасти и комплектующие автомобилей (в частности, главный поставщик поршней для концерна «General Motors»).
Дюссельдорф - значительный центр чёрной металлургии (фирма «Mannesmannröhrenwerke AG», принадлежащая металлургической корпорации «Salzgitter AG», выпускает сталь, прокат, трубы), а также производства стальных конструкций. Химическая промышленность специализируется на выпуске продукции, ориентированной на широкий потребительский спрос. В городе расположен главный комплекс предприятий концерна «Henkel AG» (лидирует в ФРГ по производству синтетических моющих средств - «Persil» и др.). Развиты швейная (специализируется на выпуске дорогостоящей одежды), полиграфическая промышленность. Предприятия стекольной, бумажной, пищевой (в т. ч. производство пива «Pils») отраслей. Дюссельдорф - один из самых «дорогих» городов ФРГ (особенно по стоимости жилья); при этом средний доход на душу населения в начале XXI века более чем на 1/4 превышает среднегерманский уровень.
В окрестностях Дюссельдорфа, в долине Неандерталь, где в 1856 году впервые обнаружены останки палеоантропов (неандертальцев), - Музей эволюции человека и первобытной истории.
Иллюстрации:
Дюссельдорф. Вид города. Слева – телебашня «Рейнтурм» (1982, архитектор Х. Дайльманн). Архив БРЭ.
Дюссельдорф. Замок Егерхоф. 1752–63. Архитектор И. И. Кувен. Архив БРЭ.
Дюссельдорфская школа. А. Ахенбах. «Водяная мельница в Вестфалии». 1863. Кунстхалле (Бремен). Архив БРЭ.