ДЮССЕЛЬДОРФ

ДЮССЕЛЬДОРФ - город на западе Германии , столица земли Северный Рейн-Вестфалия.

Рас­по­ло­жен главным образом на пра­вом бе­ре­гу Рей­на. Население 573,8 тысяч человек (2007 год). Вхо­дит в со­став круп­ней­шей в стра­не по­ли­цен­три­че­ской городской аг­ло­ме­ра­ции - Ниж­не­рейн­ско-Рур­ской ко­нур­ба­ции с населением около 11,8 млн. человек, с юга при­мы­кая к её тер­ри­то­ри­аль­но­му яд­ру - Рур­штад­ту (по­ло­се фак­ти­че­ски срос­ших­ся го­ро­дов - от Дуйс­бур­га до Дор­тмун­да).

В XX веке в со­став Дюссельдорфа бы­ло вклю­че­но мно­го при­го­ро­дов (в 1909 году - Гер­рес­хайм, в 1929 году - Кай­зер­сверт и Бен­рат, в 1975 году - Витт­лар, Ан­гер­мунд, Мон­хайм и ряд других, в 1980 году - часть города Ра­тин­ген). Круп­ный транс­порт­ный узел. В Дюссельдорфе пе­ре­се­ка­ют­ся ав­то­мо­биль­ные и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли, свя­зы­ваю­щие его с Бер­ли­ном, Франк­фур­том-­на-Май­не, Гам­бур­гом, Па­ри­жем, Брюс­се­лем, Ам­стер­да­мом и др. круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми Ев­ро­пы; схо­дят­ся 5 ав­то­ба­нов и 5 ско­ро­ст­ных ав­то­трасс. Цен­траль­ный железнодорожный во­кзал; функ­ции гру­зо­во­го железнодорожного уз­ла Дюссельдорфа вы­пол­ня­ет то­вар­ная железнодорожная стан­ция со­сед­не­го города Нойс (ле­во­бе­ре­жье Рей­на). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в 8 км к се­ве­ру от Дюссельдорфа ) - тре­тий в Гер­ма­нии по пас­са­жи­ро­обо­ро­ту (по­сле аэ­ро­пор­тов Франк­фур­та-на-Май­не и Мюн­хе­на). Реч­ной порт (вклю­ча­ет три га­ва­ни на Рей­не; ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в конце XX - начале XXI веков; дли­на при­чаль­ных ли­ний около 10 км); гру­зо­обо­рот около 2 млн. тон в год (начало XXI века). Мет­ро­по­ли­тен (ли­нии со­еди­не­ны се­тью при­го­род­но­го со­об­ще­ния с Дуйс­бур­гом, Ной­сом, Кре­фель­дом и др. со­сед­ни­ми го­ро­да­ми).

Воз­ник у мес­та впа­де­ния в Рейн реки Дюс­сель (ны­не её ру­ка­ва в основном взя­ты в под­зем­ные тру­бы), впер­вые упо­ми­на­ет­ся в письменных ис­точ­ни­ках в 1135 году под названием Дус­сель­дорп (Dusseldorp). Около 1190 года ото­шёл к граф­ст­ву Берг, в 1288 году по­лу­чил городское пра­во. С 1380 года, по­сле пре­об­ра­зо­ва­ния граф­ст­ва Берг в гер­цог­ст­во, его сто­ли­ца. С 1609 года (окон­ча­тель­но с 1614 года) под вла­стью ка­то­лической (ней­бург­ской) вет­ви пфальц­ских Вит­тельс­ба­хов, до 1716 года их главная ре­зи­ден­ция. В 1702 году в пе­ри­од вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во час­тич­но раз­ру­шен французскими вой­ска­ми. В 1795-1801 годах ок­ку­пи­ро­ван Фран­ци­ей. В 1801-1806 годах под вла­стью ба­вар­ских Вит­тельс­ба­хов. В 1806-1813 годах сто­ли­ца соз­дан­но­го На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том гер­цог­ст­ва Берг. С 1815 года в со­ста­ве Прус­сии. Раз­ви­тие промышленности (с 1820-х годов) бы­ло тес­но свя­за­но с рос­том ин­ду­ст­рии Рур­ской области и Кёльн­ско­го промышленного уз­ла, от­ку­да по­сту­па­ли сы­рьё, по­лу­фаб­ри­ка­ты и др. промышленные из­де­лия. В 1838 году в Дюссельдорфе по­строе­на пер­вая на за­па­де Гер­ма­нии же­лез­ная до­ро­га. В 1902 году про­ве­де­на пер­вая круп­ная вы­став­ка промышленных и ре­месленных из­де­лий и про­из­ве­де­ний искусства. В мар­те 1921 года - авгуте 1925 года ок­ку­пи­ро­ван фран­ко-бельгийскими вой­ска­ми. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те на­лё­тов анг­ло-американской авиа­ции; в центральной час­ти го­ро­да бы­ло унич­то­же­но около 85% зда­ний, в других рай­онах раз­ру­ше­но бо­лее 40% про­из­водственных пло­ща­дей промышленных пред­при­ятий. В 1945-1949 годах в со­ста­ве британской зо­ны ок­ку­па­ции. С 1946 года сто­ли­ца зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия.

Об­лик Дюссельдорфа в зна­чительной сте­пе­ни оп­ре­де­ля­ют мно­го­численные пар­ки (в т. ч. Хоф­гар­тен, около 1770 года, архитектор Н. де Пи­гаж; Рейн­парк-Бильк, Норд­парк и др.) и буль­ва­ры. Ста­рый го­род с не­ре­гу­ляр­ной за­строй­кой окайм­лён про­гу­лоч­ной по­ло­сой на­бе­реж­ной «Рей­ну­фер­про­ме­над». Со­хра­ни­лись: круг­лая баш­ня средневекового зам­ка (XIV век; ны­не Му­зей су­до­ход­ст­ва), го­тическая церковь Санкт-­Лам­бер­тус (3-не­фная, заль­ная; конец XIII века, пе­ре­строе­на около 1390 года; баш­ня, 1448 год), ре­нес­санс­ная Ра­ту­ша (1570-1579 годы, архитектор Х. Тус­ман), ба­роч­ные церк­ви Санкт-Ан­д­ре­ас (1622-1629 годы; де­кор ин­терь­е­ра - 1632 год, художник И. Кун; усы­паль­ни­ца се­мьи Пфальц-Ной­бург, 1667 год), фран­ци­скан­цев (Мак­скир­хе; 1734-1737 годы); зам­ки Егер­хоф (1752-1763 годы, архитектор И. И. Ку­вен; ны­не Му­зей И. В. Гё­те) и Бен­рат в сти­ле ро­ко­ко (1755-1773 годы, архитектор де Пи­гаж; ны­не му­зеи ев­ропейского са­до­во-пар­ко­во­го искусства и ес­тественной ис­то­рии), уни­вер­маг «Ка­уф­хоф» (бывший «Тиц»; 1910 год, архитектор Й. М. Ольб­рих), управ­ле­ние кон­цер­на «Man­nes­mann» (1911-1912 годы, П. Бе­ренс; с вы­сот­ным зда­ни­ем, 1958 год, архитектор П. Шней­дер-Эс­ле­бен), пер­вое вы­сот­ное зда­ние в Гер­ма­нии Виль­гельм-Маркс-ха­ус (1924 год, архитектор В. Крейс; ре­кон­ст­рук­ция 1982-1984 годов).

Сре­ди современных по­стро­ек - те­ле­баш­ня «Рейн­турм» (1982 год, высота 234 м, архитектор Х. Дай­ль­манн), зда­ние Ланд­та­га (1988 год), ком­плекс Но­вой та­мож­ни (1999 год, Ф. О. Ге­ри). Му­зей­ный ком­плекс Эрен­хоф (1925-1926 годы, про­ект В. Крей­са; ре­кон­ст­рук­ция 1998-2001 годы, архитектор О. М. Ун­герс) вклю­ча­ет зда­ния Двор­ца ис­кусств (Кун­ст­па­ласт, в т. ч. здание 1902 года), кон­церт­ный зал «Тон­хал­ле», му­зей­ные кор­пу­са (в них раз­ме­ща­ют­ся Ху­дожественный му­зей и му­зей «На­род и хо­зяй­ст­во») и др. Ху­дожественное со­б­ра­ние зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия (от­дел искусства XX века в зда­нии 1986 года, искусства XXI века - в ре­кон­ст­руи­рованном особ­ня­ке XIX века). Вы­ста­воч­ный зал Ху­дожественного сою­за зем­ли Северный Рейн- Вест­фа­лия (Кун­ст­хал­ле; 1967 год), Ес­тественно-на­учный му­зей Лёб­бе­ке с ак­ва­зо­о­пар­ком (му­зей ос­но­ван в 1904 году, зоо­парк в 1874 году), Му­зей ке­ра­ми­ки (1909 год) и др.

Дюссельдорф - круп­ный центр куль­ту­ры, об­ра­зо­ва­ния (в т. ч. один из ве­ду­щих в Гер­ма­нии цен­тров под­го­тов­ки ар­хи­тек­то­ров, жи­во­пис­цев, скульп­то­ров, му­зы­кан­тов) и НИОКР. Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний - Институт при­клад­ных ис­сле­до­ва­ний Общества немецких ме­тал­лур­гов; научно-исследовательские цен­тры кор­по­ра­ций «Henkel AG», GAF AG, а так­же при­над­ле­жа­щих японскому ка­пи­та­лу ком­па­ний «CBC Group», «Rheon» и др. С 2007 года в Дюссельдорфе функ­цио­ни­ру­ет Ев­ропейский ин­но­вационный парк на­но­тех­но­ло­гий. В Дюссельдорфе - Ин­сти­тут Г. Гей­не и его му­зей; в до­ме, где ро­дил­ся по­эт, ны­не раз­ме­ща­ют­ся Литературное бю­ро зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия и литературное Общество имени Г. Гей­не. Ака­де­мия ху­до­жеств (1773 год; по­лу­чи­ла из­вест­ность в свя­зи с раз­ви­ти­ем дюс­сель­дорф­ской шко­лы), Академия наук зем­ли Се­вер­ный Рейн-Вест­фа­лия (1970 год).

Ве­ду­щие ву­зы - Университет имени Г. Гей­не (1965 год) и Выс­шая профессионально-тех­ническая шко­ла (1971 год). Ака­де­мия уп­рав­ле­ния и хо­зяй­ст­ва. Выс­шая музыкальная шко­ла имени Р. Шу­ма­на (1935 год; современный ста­тус с 1987 года). Те­ат­ры: Городской дра­ма­тический (1905 год), «Не­мец­кая опе­ра на Рей­не» (1956 год), «Но­вая сце­на», дет­ский, ма­рио­не­ток, тан­ца и др. Сим­фо­нический ор­кестр (1864 год). Круп­ней­ший кон­церт­ный зал - «Тон­хал­ле» (1866 год; раз­ру­шен в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны; вновь от­крыт в 1978 году). Шу­ма­нов­ское музыкальное общество (1979 год), ор­га­ни­зу­ет ме­ж­ду­народный музыкальный фес­ти­ва­ли Шу­ма­на (с 1981 года).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 90% ра­бо­таю­щих, од­но из пер­вых мест в Гер­ма­нии). Дюссельдорф - вто­рой по зна­че­нию (по­сле Франк­фур­та-на-Май­не) бан­ков­ско-фи­нан­со­вый центр Гер­ма­нии (Дюссельдорф на­зы­ва­ют «сей­фом Ру­ра»; здесь рас­по­ло­же­ны прав­ле­ния или фи­лиа­лы бо­лее 100 германских, в т. ч. всех круп­ней­ших, и многих иностранных бан­ков) и центр бир­же­вых опе­ра­ций (Рейн­ско-Вест­фаль­ская фон­до­вая бир­жа - вто­рая по зна­че­нию в стра­не по­сле Франк­фурт­ской). В Дюссельдорфе со­сре­до­то­че­ны штаб-квар­ти­ры круп­ных германских и транс­на­цио­наль­ных кор­по­ра­ций, пре­ж­де все­го мно­гих рур­ских и др. рейн­ско-вест­фаль­ских кон­цер­нов («ThyssenKrupp AG», «Man­nesmann AG», «Demag AG», «Rhein­metall AG», «Schiess AG», «Hen­kel AG» и др.); фак­ти­че­ски яв­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ци­он­но-управ­ленческой «ре­зи­ден­ци­ей» рейн­ско-­вест­фаль­ской промышленности; в го­ро­де раз­ме­ща­ет­ся круп­ней­шая в зем­ле Северный Рейн-­Вест­фа­лия Тор­го­во-промышленная па­ла­та. В Дюссельдорфе и его при­го­ро­дах со­сре­до­то­че­но около 5 тысяч иностранных ком­па­ний из бо­лее чем 70 стран ми­ра; осо­бен­но ве­ли­ка его роль в ка­че­ст­ве цен­тра раз­ме­ще­ния японских фирм в Гер­ма­нии (около 450, из них 140 име­ют об­ще­гер­ман­ское или об­ще­ев­ро­пей­ское зна­че­ние; 1-е ме­сто в ФРГ и од­но из пер­вых в Ев­ро­пе по их кон­цен­тра­ции).

Зна­чительный центр стра­хо­вых, ин­фор­ма­ци­он­ных, де­ло­вых ус­луг и рек­лам­но­го биз­не­са (около 300 рек­лам­ных фирм и свыше 450 рек­лам­ных агентств). В Дюссельдорфе на­хо­дит­ся од­но из ве­ду­щих германских ар­хитектурных бю­ро «Eller+Eller Architekten» (ос­но­ва­но в 1964 году). Дюссельдорф - глав­ный в зем­ле Северный Рейн-Вест­фа­лия центр кни­го- и га­зет­но-из­датель­ской дея­тель­но­сти (около 200 из­да­тельств, в т. ч. од­ни из ве­ду­щих в Гер­ма­нии «Westermann», «Walter», «K. Robert Langewiesche», «Logos», «Gru­pel­lo»). Дюс­сель­дорф­ская из­да­тель­ская груп­па «Verlagsgruppe Handelsblatt» - в чис­ле ли­де­ров на рын­ке де­ло­вых из­да­ний в Ев­ро­пе (вы­пус­ка­ет газету «Handelsblatt», др. пе­рио­дические и спе­циа­ли­зированные из­да­ния в сфе­ре пред­при­ни­ма­тель­ст­ва и биз­не­са). Меж­ду­народную из­ве­ст­ность име­ет Ев­ро­пей­ский институт СМИ (ос­но­ван в 1983 году, в Дюссельдорфе с 1992 года). Важ­ная от­расль сфе­ры ус­луг - сек­тор государственного управ­ле­ния, свя­зан­ный с функ­ция­ми Дюссельдорфа как сто­ли­цы зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия (в административном ап­па­ра­те за­ня­то бо­лее 9% ра­бо­таю­щих, один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей в стра­не).

Один из основных сек­то­ров сфе­ры ус­луг - роз­нич­ная, оп­то­вая и ме­ж­ду­народная тор­гов­ля (в Дюссельдорфе рас­по­ло­жен центральный офис тор­го­вой кор­по­ра­ции «Metro AG»). По внеш­не­тор­го­во­му обо­ро­ту Дюссельдорф ус­ту­па­ет в Гер­ма­нии толь­ко Гам­бур­гу, по обо­ро­ту оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли вхо­дит в пя­тёр­ку ве­ду­щих цен­тров в стра­не. Главная тор­го­вая ули­ца го­ро­да - Кё­ниг­сал­ле, где со­сре­до­то­че­но наи­боль­шее чис­ло фе­ше­не­бель­ных ма­га­зи­нов, не­фор­маль­но счи­та­ет­ся са­мой «до­ро­гой» в ФРГ. Дюссельдорф - один из ве­ду­щих в ФРГ цен­тров про­ве­де­ния спе­циа­ли­зи­ро­ван­ных ме­ж­ду­народных промышленных яр­ма­рок и тех­но­ло­гических вы­ста­вок, в т. ч. от­но­ся­щих­ся к круп­ней­шим в ми­ре еже­год­ных вы­ста­вок «Drupa» (по­ли­гра­фические тех­но­ло­гии), «Interpak» (упа­ков­ка), «Me­dica» (ме­ди­ци­на), «Wire & Tu­be» (ме­тал­лур­гия), «Euro Shop» (тор­го­вое обо­ру­до­ва­ние), GDS (обувь), «Glass­tec» (про­дук­ция из стек­ла) и др.; с 2003 года по не­чёт­ным го­дам в Дюссельдорфе про­во­дят­ся об­ще­ев­ро­пей­ская еже­год­ная вы­став­ка и кон­фе­рен­ция по на­но­тех­но­ло­ги­ям «Na­noEu­rope» (по чёт­ным го­дам - в Санкт-­Гал­ле­не, Швей­ца­рия).

Вы­ста­воч­ный ком­плекс Дюссельдорфа - один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе; ком­па­ния «Messe Dü sseldorf GmbH» - один из ми­ро­вых ли­де­ров вы­ста­воч­но­го биз­не­са (еже­год­но про­во­дит бо­лее 80 промышленных и тех­но­ло­гических вы­ста­вок по все­му ми­ру). Дюссельдорф - при­знан­ный центр мо­ды Гер­ма­нии (один из брен­дов го­ро­да - «Рейн­ский Па­риж»); фир­ма «IGEDO Fashion Fairs» ор­га­ни­зует в Дюссельдорфе ме­ж­ду­народные вы­став­ки мо­ды и яр­мар­ки жен­ской верх­ней оде­ж­ды, в т. ч. яр­мар­ку «Collections Premieren Düsseldorf» - од­ну из круп­ней­ших в ми­ре. Дюссельдорф - тра­диционный центр про­ве­де­ния на­учных и об­щественно-по­ли­тических съез­дов и кон­фе­рен­ций, спор­тив­ных со­рев­но­ва­ний и др. ме­ро­прия­тий. Еже­год­но в ию­ле про­хо­дит круп­ная яр­мар­ка «Kir­mess».

Гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во пред­став­ле­но оте­ля­ми ме­ж­ду­народных се­тей («Intercontinental», «Sheraton», «Mariott», «Ho­li­day Inn», «Excelsior»), гос­ти­ни­ца­ми эко­ном-клас­са («Four Points Central», «Lind­ner Congress», «Treff Hansa» и др.), ту­ри­стического клас­са («Ibis Zentrum» и др.), а так­же не­боль­ши­ми пан­сио­на­ми и т. д.

Спе­циа­ли­за­цию промышленности (Дюссельдорф име­ет бо­лее ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ную струк­ту­ру, чем в боль­шин­ст­ве го­ро­дов Рур­штад­та) оп­ре­де­ля­ют раз­но­об­раз­ные от­рас­ли ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки. Круп­ней­ший ком­плекс пред­при­ятий - за­во­ды «Mannesmann AG» и «Demag AG» (в основном об­щее и тя­жё­лое ма­ши­но­строе­ние; ма­ши­но­стро­ительные под­раз­де­ле­ния этих ком­па­ний об­ра­зу­ют кон­сор­ци­ум «Man­nes­mann-Demag» в со­ста­ве ев­ропейского ТНК «SMS-Group») - вы­хо­дит за административные гра­ни­цы го­ро­да и час­тич­но рас­по­ла­га­ет­ся ме­ж­ду Дюссельдорфом и Дуйс­бур­гом, а так­же в южных рай­онах по­след­не­го.

Ма­ши­но­стро­ительные пред­при­ятия Дюссельдорфа про­из­во­дят обо­ру­до­ва­ние для атом­ной, ме­тал­лур­гической, гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, стро­ительное и подъ­ём­но-транс­порт­ное обо­ру­до­ва­ние, кот­лы, сельскохозяйственную тех­ни­ку, элек­тро­тех­ническую и ра­дио­тех­ническую про­дук­цию. Дюссельдорф - главный центр германского стан­ко­строе­ния (за­во­ды «Schiess AG» и др. фирм). С начала 1980-х годов бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся элек­трон­ная и оп­тическая промышленность (пред­при­ятия «CBC Deutschland GmbH», «Siemens AG»; про­изводство циф­ро­вых уст­ройств за­пи­си, ви­део­маг­ни­то­фо­нов, ви­део­ка­мер, объ­ек­ти­вов), с 1990-х годов - производство те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го об­ору­до­ва­ния (фир­ма «Mannesmann Euro­kom», при­над­ле­жа­щая с 2000 года англо-американской кор­по­ра­ции «Vo­da­fo­ne Air Touch»).

Транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние пред­став­ле­но ав­то- и ва­го­но­строительными пред­при­ятия­ми. Ав­то­сбо­роч­ный за­вод «DaimlerChrysler AG» вы­пус­ка­ет главным образом мик­ро­ав­то­бу­сы (мар­ки «Sprinter», «Dodge», «Freightli­ner»). Ком­па­ния «Rheinmetall AG» вы­пол­ня­ет во­енные за­ка­зы для бун­дес­ве­ра и на экс­порт (БТР, ма­ши­ны ра­дио­био­хи­мической раз­вед­ки, глад­ко­ст­воль­ные пуш­ки, стрел­ко­вое ору­жие, ос­ко­лоч­ные сна­ря­ды) и вы­пус­ка­ет зап­ча­сти и ком­плек­тую­щие ав­то­мо­би­лей (в ча­ст­но­сти, главный по­став­щик порш­ней для кон­цер­на «Ge­neral Motors»).

Дюссельдорф - зна­чительный центр чёр­ной ме­тал­лур­гии (фир­ма «Mannes­mann­röhrenwerke AG», при­над­ле­жа­щая ме­тал­лур­гической кор­по­ра­ции «Salzgitter AG», вы­пу­ска­ет сталь, про­кат, тру­бы), а так­же про­изводства сталь­ных кон­ст­рук­ций. Хи­мическая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке про­дук­ции, ори­ен­ти­ро­ван­ной на ши­ро­кий по­тре­би­тель­ский спрос. В го­ро­де рас­по­ло­жен глав­ный ком­плекс пред­при­ятий кон­цер­на «Hen­kel AG» (ли­ди­ру­ет в ФРГ по про­изводству син­те­тических мою­щих средств - «Per­sil» и др.). Раз­ви­ты швей­ная (спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке до­ро­го­стоя­щей оде­ж­ды), по­ли­гра­фическая промышленность. Пред­при­ятия сте­коль­ной, бу­маж­ной, пи­ще­вой (в т. ч. про­изводство пи­ва «Pils») от­рас­лей. Дюссельдорф - один из са­мых «до­ро­гих» го­ро­дов ФРГ (осо­бен­но по стои­мо­сти жи­лья); при этом средний до­ход на ду­шу на­се­ле­ния в начале XXI века бо­лее чем на 1/4 пре­вы­ша­ет среднегерманский уро­вень.

В ок­ре­ст­но­стях Дюссельдорфа, в до­ли­не Не­ан­дер­таль, где в 1856 году впер­вые об­на­ру­же­ны ос­тан­ки па­лео­ан­тро­пов (не­ан­дер­таль­цев), - Му­зей эво­лю­ции че­ло­ве­ка и пер­во­быт­ной ис­то­рии.

Иллюстрации:

Дюс­сель­дорф. Вид го­ро­да. Сле­ва – те­ле­баш­ня «Рейн­турм» (1982, ар­хи­тек­тор Х. Дайль­манн). Архив БРЭ.

Дюс­сель­дорф. За­мок Егер­хоф. 1752–63. Ар­хи­тек­тор И. И. Ку­вен. Архив БРЭ.

Дюс­сель­дорф­ская шко­ла. А. Ахен­бах. «Во­дя­ная мель­ни­ца в Вест­фа­лии». 1863. Кун­ст­хал­ле (Бре­мен). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)