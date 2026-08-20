ДЮШАН-ВИЙОН РАЙМОН
ДЮШАН-ВИЙОН РАЙМОН - французский скульптор.
Обучался на медицинском факультете университета в Париже (до 1898 года), оставил его по болезни и увлёкся скульптурой, начав исполнять статуэтки женщин и животных. В течение нескольких лет вёл самостоятельные поиски, работая в разных стилях и манерах (в мраморе, бронзе, гипсе); испытал влияние О. Родена [«Футболисты» (Музей изящных искусств, Руан), «Эзоп», обе 1906 год; портреты сестёр - Ивонн и Мадлен, 1908-1909 годы (частные собрания)]. В 1910 году заинтересовался кубизмом и вместе со своими братьями - М. Дюшаном и Ж. Вийоном создал группу «Пюто» (1911-1913 годы).
В его скульптурах геометризация объёмов сочетается с использованием приёмов древнегреческой пластики [«Пастораль» («Адам и Ева»), гипс, 1910 год, Национальный музей современного искусства, Париж], динамика достигается винтообразной компоновкой машиноподобных форм («Сидящая девушка»; «Большая лошадь», обе 1914 год). Его пластика, передающая стремительные рывки и мускульные напряжения, близка «силовым линиям» в футуристической скульптуре У. Боччони. В 1912 году создал проект фасада (гипсовую модель) «Кубистического дома» для художника А. Мара, в котором органично сочетается архитектурное решение со скульптурой. В 1915 году отправился на фронт в качестве врача; заразившись тифом, последние годы жизни провёл в военном госпитале в Канне, где рисовал карикатуры и написал комедию «Семафоры» («Les Sémaphores»). Среди поздних работ также портреты-бюсты Ш. Бодлера (бронза, 1911 год, Национальный музей современного искусства, Париж) и доктора Госсе (1918 год, Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало, штат Нью-Йорк).
Иллюстрация:
Р. Дюшан-Вийон. «Большая лошадь». Бронза. 1914 год (отливка - 1961 год). Национальный музей современного искусства (Париж). Архив БРЭ.