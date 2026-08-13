ДЮШАН МАРСЕЛЬ

ДЮШАН МАРСЕЛЬ (Ан­ри Ро­бер Мар­сель) - французский художник.

На­чал за­ни­мать­ся жи­во­пи­сью с 1902 года («Ка­пел­ла в Блен­ви­ле», Му­зей ис­кусств, Фи­ла­дель­фия). В 1904 году при­был в Па­риж, где обу­чал­ся в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на. В ран­них ра­бо­тах ос­ваи­вал приё­мы пост­им­прес­сио­низ­ма , фо­виз­ма и жи­во­пи­си груп­пы «на­би» («Крас­ный дом в яб­ло­не­вом са­ду», 1908 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Нью-­Йорк, и др.). В 1911 года сфор­ми­ро­вал вме­сте со свои­ми брать­я­ми Р. Дю­шан-Вий­о­ном и жи­во­пис­цем Жа­ком Вий­о­ном (Гас­тон Дю­шан; 1875-1963 годы) груп­пу «Пю­то», ко­то­рая со­ста­ви­ла яд­ро мон­пар­нас­ско­го ку­биз­ма, зая­вив­ше­го о се­бе в 1912 году на вы­став­ке «Зо­ло­тое се­че­ние». По­сред­ст­вом дроб­ле­ния форм, взаи­мо­на­ло­же­ния мел­ких гра­ней и плос­ко­стей Дюшан стре­мил­ся пе­ре­дать дви­же­ние, что сбли­жа­ет его жи­во­пись начала 1910-х годов с ис­ка­ния­ми фу­ту­риз­ма. Двоя­щие­ся, на­слаи­ваю­щие­ся друг на дру­га объ­ё­мы фик­си­ру­ют, как в хро­но­фо­то­гра­фии, раз­ные фа­зы дви­же­ния фи­гу­ры («Гру­ст­ный мо­ло­дой че­ло­век в по­ез­де», 1911-1912 годы, Кол­лек­ция П. Гуг­ген­хейм, Ве­не­ция; «Об­на­жён­ная, спус­каю­щая­ся по ле­ст­ни­це № 2», 1912 год, Му­зей ис­кусств, Фи­ла­дель­фия).

С 1913 года Дюшан, раз­оча­ро­вав­шись в жи­во­пи­си, по­ка­зал на вы­став­ках свои пер­вые «го­то­вые объ­ек­ты» - ре­ди-мейд: «Ве­ло­си­пед­ное ко­ле­со на та­бу­рет­ке» (1913 год), «Су­шил­ка для бу­ты­лок» (1914 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк), скан­даль­но из­вест­ный «Фон­тан» (под та­ким названием был вы­став­лен в 1917 году пис­су­ар), «L. H. O. O.Q» («Мо­на Ли­за с уса­ми», около 1919 года, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж) и др.

Они оз­на­ме­но­ва­ли на­ча­ло да­даи­ст­ско­го пе­рио­да в твор­че­ст­ве ху­дож­ни­ка. В 1915 году при­был в Нью-Йорк, где вме­сте с Ф. Пи­ка­биа и Мэн Ре­ем ос­но­вал груп­пу, дея­тель­ность ко­то­рой под­го­то­ви­ла ху­дожественное дви­же­ние да­да­из­ма. Об­ра­тив­шись (с 1913 года) к жи­во­пи­си на стек­ле, соз­дал круп­но­фор­мат­ную ком­по­зи­цию «Боль­шое стек­ло: Но­во­брач­ная, раз­де­вае­мая её же хо­ло­стя­ка­ми» (1915-1923 годы, не сохранилась; ав­тор­ские ре­кон­ст­рук­ции - 1936 год, Му­зей ис­кусств, Фи­ла­дель­фия, и 1961 год, Му­зей современного искусства, Сток­гольм), сим­во­ли­зи­рую­щую цир­ку­ля­цию ин­стинк­тив­ных же­ла­ний и по­то­ков под­соз­на­ния.

В 1923 году Дюшан зая­вил о сво­ём от­ка­зе от ху­дожественного твор­че­ст­ва, од­на­ко вре­мя от вре­ме­ни вы­сту­пал с про­во­ка­тив­ны­ми ма­ни­фе­ста­ция­ми «ан­ти­ис­кус­ст­ва». В 1935-1941 годах им соз­дан сво­его ро­да пор­та­тив­ный му­зей: ми­ниа­тюр­ные ре­п­ли­ки и ре­про­дук­ции собственных про­из­ве­де­ний, раз­ло­жен­ных в ко­роб­ки, упа­ко­ван­ные в че­мо­дан (Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). По­сле смер­ти Дюшана бы­ло об­на­ру­же­но ещё од­но его со­з­да­ние - «Дан­но­сти: 1) во­до­пад, 2) га­зо­вый све­тиль­ник» (1946-1966 годы, Му­зей ис­кусств, Фи­ла­дель­фия). Эту ин­стал­ля­цию с вы­зы­ваю­ще эро­ти­че­ской жен­ской фи­гу­рой, рас­про­стёр­той со све­тиль­ни­ком в ру­ке на фо­не стран­но­го пей­за­жа, мож­но уви­деть толь­ко в щель вет­хой две­ри, на­глу­хо пе­ре­кры­ваю­щей за­га­доч­ную сце­ну.

В кон­це жиз­ни Дюшан при­об­рёл сла­ву пер­во­про­ход­ца и стал ку­ми­ром но­во­го по­ко­ле­ния аван­гар­да, во­зоб­но­вив­ше­го экс­пе­риментальные ис­ка­ния да­да­из­ма . Его твор­че­ст­во во­шло в пре­дыс­то­рию та­ких на­прав­ле­ний, как оп-арт, поп-арт, ки­не­ти­че­ское ис­кус­ст­во, ми­ни­ма­лизм, кон­цеп­ту­аль­ное ис­кус­ст­во. Се­ст­ра Дюшана - жи­во­пи­сец Сю­зан­на Дю­шан-Крот­ти (1889-1963 годы), же­на жи­во­пис­ца Жа­на Крот­ти (Crotti; 1878-1958 годы).

Сочинения:

Dialogues with M. Duchamp. L., 1971;

The essential writings. L., 1975;

Die Schrif­ten / Hrsg. von S. Stauffer. Z., 1981.

Иллюстрация:

М. Дю­шан. «Боль­шое стек­ло: Но­во­брач­ная, раз­де­вае­мая её же хо­ло­стя­ка­ми». Мас­ло, лак, кол­лажиз бу­ма­ги, фоль­ги, про­во­ло­ки. 1936 год. Ав­тор­ская ре­кон­ст­рук­ция ра­бо­ты 1915-1923 годов. Му­зей ис­кусств (Фи­ла­дель­фия). Архив БРЭ.