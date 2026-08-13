ДЮШАН МАРСЕЛЬ
ДЮШАН МАРСЕЛЬ (Анри Робер Марсель) - французский художник.
Начал заниматься живописью с 1902 года («Капелла в Бленвиле», Музей искусств, Филадельфия). В 1904 году прибыл в Париж, где обучался в академии Р. Жюлиана. В ранних работах осваивал приёмы постимпрессионизма, фовизма и живописи группы «наби» («Красный дом в яблоневом саду», 1908 год, частное собрание, Нью-Йорк, и др.). В 1911 года сформировал вместе со своими братьями Р. Дюшан-Вийоном и живописцем Жаком Вийоном (Гастон Дюшан; 1875-1963 годы) группу «Пюто», которая составила ядро монпарнасского кубизма, заявившего о себе в 1912 году на выставке «Золотое сечение». Посредством дробления форм, взаимоналожения мелких граней и плоскостей Дюшан стремился передать движение, что сближает его живопись начала 1910-х годов с исканиями футуризма. Двоящиеся, наслаивающиеся друг на друга объёмы фиксируют, как в хронофотографии, разные фазы движения фигуры («Грустный молодой человек в поезде», 1911-1912 годы, Коллекция П. Гуггенхейм, Венеция; «Обнажённая, спускающаяся по лестнице № 2», 1912 год, Музей искусств, Филадельфия).
С 1913 года Дюшан, разочаровавшись в живописи, показал на выставках свои первые «готовые объекты» - реди-мейд: «Велосипедное колесо на табуретке» (1913 год), «Сушилка для бутылок» (1914 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк), скандально известный «Фонтан» (под таким названием был выставлен в 1917 году писсуар), «L. H. O. O.Q» («Мона Лиза с усами», около 1919 года, Национальный музей современного искусства, Париж) и др.
Они ознаменовали начало дадаистского периода в творчестве художника. В 1915 году прибыл в Нью-Йорк, где вместе с Ф. Пикабиа и Мэн Реем основал группу, деятельность которой подготовила художественное движение дадаизма. Обратившись (с 1913 года) к живописи на стекле, создал крупноформатную композицию «Большое стекло: Новобрачная, раздеваемая её же холостяками» (1915-1923 годы, не сохранилась; авторские реконструкции - 1936 год, Музей искусств, Филадельфия, и 1961 год, Музей современного искусства, Стокгольм), символизирующую циркуляцию инстинктивных желаний и потоков подсознания.
В 1923 году Дюшан заявил о своём отказе от художественного творчества, однако время от времени выступал с провокативными манифестациями «антиискусства». В 1935-1941 годах им создан своего рода портативный музей: миниатюрные реплики и репродукции собственных произведений, разложенных в коробки, упакованные в чемодан (Национальный музей современного искусства, Париж). После смерти Дюшана было обнаружено ещё одно его создание - «Данности: 1) водопад, 2) газовый светильник» (1946-1966 годы, Музей искусств, Филадельфия). Эту инсталляцию с вызывающе эротической женской фигурой, распростёртой со светильником в руке на фоне странного пейзажа, можно увидеть только в щель ветхой двери, наглухо перекрывающей загадочную сцену.
В конце жизни Дюшан приобрёл славу первопроходца и стал кумиром нового поколения авангарда, возобновившего экспериментальные искания дадаизма. Его творчество вошло в предысторию таких направлений, как оп-арт, поп-арт, кинетическое искусство, минимализм, концептуальное искусство. Сестра Дюшана - живописец Сюзанна Дюшан-Кротти (1889-1963 годы), жена живописца Жана Кротти (Crotti; 1878-1958 годы).
Сочинения:
Dialogues with M. Duchamp. L., 1971;
The essential writings. L., 1975;
Die Schriften / Hrsg. von S. Stauffer. Z., 1981.
Иллюстрация:
М. Дюшан. «Большое стекло: Новобрачная, раздеваемая её же холостяками». Масло, лак, коллажиз бумаги, фольги, проволоки. 1936 год. Авторская реконструкция работы 1915-1923 годов. Музей искусств (Филадельфия). Архив БРЭ.