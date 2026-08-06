ДЮРСО

ДЮРСО - могильник второй половины V-IX веков в 15 км западнее Новороссийска (Крас­но­дар­ский край, Рос­сия).

От­крыт слу­чай­но, поч­ти пол­но­стью рас­ко­пан А. В. Дмит­рие­вым в 1974 году (525 мо­гил и 16 за­хо­ро­не­ний ло­ша­дей). Вы­де­ле­но 4 пе­рио­да (в их рам­ках - хро­но­ло­гические фа­зы). В первомм пе­рио­де (до середины VI века) по­ка­за­тель­ны жен­ские по­гре­бе­ния, на­бор из ко­то­рых [па­ра дву­пла­стин­ча­тых фи­бул (рисунок, 1), серь­ги с 14-гран­ни­ком, грив­на, оже­ре­лье, брас­ле­ты, по­яс­ная пряж­ка, туа­лет­ные при­над­леж­но­сти и др.] бли­зок к кос­тю­му восточных гер­ман­цев V-VI веков; бо­га­тые по­гре­бе­ния вои­нов (в т. ч. с ме­ча­ми, имев­ши­ми ин­кру­сти­ро­ван­ные пе­ре­кре­стья, зо­ло­тые и се­реб­ря­ные на­клад­ки; рисунок, 2); за­хо­ро­не­ния осёд­лан­ных и взнуз­дан­ных ло­ша­дей с ору­жием.

Во втором пе­рио­де (в рам­ках середины VI-VII веков) со­хра­ня­ют­ся ста­рые тра­ди­ции, но ин­вен­тарь бед­нее, рас­про­стра­ня­ют­ся фи­бу­лы с труб­ча­тым при­ём­ни­ком и других ти­пов (они, а так­же клин­ки с вы­ре­за­ми у че­рен­ка, в VI-VII веках спе­ци­фич­ны для па­мят­ни­ков от Дюрсо до Крас­но­да­ра и Ту­ап­се), поя­са с на­клад­ка­ми «ге­раль­ди­че­ско­го» сти­ля (рисунок, 5) и др.; есть по­гре­бе­ние юве­ли­ра (с ин­ст­ру­мен­та­ми и из­де­лия­ми, пред­на­зна­чен­ны­ми для пе­ре­плав­ки).

В первом и втором пе­рио­дах тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой на за­пад и се­ве­ро-за­пад (из­вест­ны де­форми­ро­ван­ные че­ре­па), со­про­во­ж­да­лись ке­ра­ми­че­скими и стек­лян­ны­ми со­су­да­ми (рисунок, 3), кос­тя­ми ро­га­то­го ско­та, яй­ца­ми, встре­ча­ют­ся «да­ры» (сло­жен­ные куч­кой пред­ме­ты).

В третий пе­ри­од (в рам­ках второй половины VII - начале VIII веков) еди­нич­ные тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой на се­ве­ро-вос­ток, в т. ч. вои­на с ком­плек­том из па­ла­ша и кин­жа­ла (рисунок, 6), зо­ло­ты­ми серь­га­ми (как в Гло­до­сах ; рисунок, 7), копь­ём, кол­ча­ном, кон­ским сна­ря­же­ни­ем и др.

В четвертый пе­ри­од (с VIII века) тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не; часть из­мель­чён­ных ос­тан­ков, обож­жён­ный, час­то на­ме­рен­но ис­пор­чен­ный, ин­вен­тарь и ке­ра­ми­ческий со­суд по­ме­ща­лись в ям­ку. Мно­го ору­жия и ору­дий, кон­ско­го сна­ря­же­ния (рисунок, 8-10), зо­ло­тых и се­реб­ря­ных се­рёг, же­лез­ных фи­бул и др. По­яв­ле­ние мо­гиль­ни­ка Дюрсо свя­зы­ва­ют с ми­гра­ци­ей го­тов -тет­рак­си­тов, их адап­та­ци­ей в мест­ной сре­де, третий и четвертый пе­рио­ды - с но­вым на­се­ле­ни­ем, в т. ч. четвертый - ве­ро­ят­но, с ка­со­га­ми .

Иллюстрация:

На­ход­ки из мо­гиль­ни­ка Дюр­со. 1-й пе­ри­од: 1 - се­реб­ря­ная дву­плас­тин­ча­тая фи­бу­ла с брон­зо­вы­ми по­зо­ло­чен­ны­ми на­клад­ка­ми; 2 - меч с се­реб­ря­ны­ми на­клад­ка­ми (а - об­щий вид, б - де­таль); 3 - ке­ра­ми­че­ский кув­шин; 2-й пе­ри­од: 4 - брон­зо­вая дву­плас­тин­ча­тая фи­бу­ла; 5 - се­реб­ря­ные ре­мен­ные на­клад­ки «ге­раль­ди­че­ско­го» сти­ля; 3-й пе­ри­од: 6 - па­лаш с се­реб­ря­ны­ми де­та­ля­ми и стек­лян­ны­ми встав­ка­ми (а - об­щий вид, б - де­таль); 7 - зо­ло­тая серь­га с зернью и стек­лян­ны­ми встав­ка­ми; 4-й пе­ри­од: 8 - на­ко­неч­ник стре­лы; 9 - стре­мя; 10 - во­ин­ский серп с ко­стя­ным фут­ля­ром и коль­цом для под­ве­ши­ва­ния к поя­су (по А. В. Дмит­рие­ву). Архив БРЭ.

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