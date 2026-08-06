ДЮРСО
ДЮРСО - могильник второй половины V-IX веков в 15 км западнее Новороссийска (Краснодарский край, Россия).
Открыт случайно, почти полностью раскопан А. В. Дмитриевым в 1974 году (525 могил и 16 захоронений лошадей). Выделено 4 периода (в их рамках - хронологические фазы). В первомм периоде (до середины VI века) показательны женские погребения, набор из которых [пара двупластинчатых фибул (рисунок, 1), серьги с 14-гранником, гривна, ожерелье, браслеты, поясная пряжка, туалетные принадлежности и др.] близок к костюму восточных германцев V-VI веков; богатые погребения воинов (в т. ч. с мечами, имевшими инкрустированные перекрестья, золотые и серебряные накладки; рисунок, 2); захоронения осёдланных и взнузданных лошадей с оружием.
Во втором периоде (в рамках середины VI-VII веков) сохраняются старые традиции, но инвентарь беднее, распространяются фибулы с трубчатым приёмником и других типов (они, а также клинки с вырезами у черенка, в VI-VII веках специфичны для памятников от Дюрсо до Краснодара и Туапсе), пояса с накладками «геральдического» стиля (рисунок, 5) и др.; есть погребение ювелира (с инструментами и изделиями, предназначенными для переплавки).
В первом и втором периодах трупоположения головой на запад и северо-запад (известны деформированные черепа), сопровождались керамическими и стеклянными сосудами (рисунок, 3), костями рогатого скота, яйцами, встречаются «дары» (сложенные кучкой предметы).
В третий период (в рамках второй половины VII - начале VIII веков) единичные трупоположения головой на северо-восток, в т. ч. воина с комплектом из палаша и кинжала (рисунок, 6), золотыми серьгами (как в Глодосах; рисунок, 7), копьём, колчаном, конским снаряжением и др.
В четвертый период (с VIII века) трупосожжения на стороне; часть измельчённых останков, обожжённый, часто намеренно испорченный, инвентарь и керамический сосуд помещались в ямку. Много оружия и орудий, конского снаряжения (рисунок, 8-10), золотых и серебряных серёг, железных фибул и др. Появление могильника Дюрсо связывают с миграцией готов-тетракситов, их адаптацией в местной среде, третий и четвертый периоды - с новым населением, в т. ч. четвертый - вероятно, с касогами.
Иллюстрация:
Находки из могильника Дюрсо. 1-й период: 1 - серебряная двупластинчатая фибула с бронзовыми позолоченными накладками; 2 - меч с серебряными накладками (а - общий вид, б - деталь); 3 - керамический кувшин; 2-й период: 4 - бронзовая двупластинчатая фибула; 5 - серебряные ременные накладки «геральдического» стиля; 3-й период: 6 - палаш с серебряными деталями и стеклянными вставками (а - общий вид, б - деталь); 7 - золотая серьга с зернью и стеклянными вставками; 4-й период: 8 - наконечник стрелы; 9 - стремя; 10 - воинский серп с костяным футляром и кольцом для подвешивания к поясу (по А. В. Дмитриеву). Архив БРЭ.