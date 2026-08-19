ДЮРОЗЕЛЬ ЖАН БАТИСТ

ДЮРОЗЕЛЬ ЖАН БАТИСТ - французский историк и политолог.

Окон­чил Выс­шую нор­маль­ную шко­лу в Па­ри­же (1943 год). Ра­бо­тал в Институте по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний в Па­ри­же (1946-1983 годы). Од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал в университетах в Са­ар­брюк­ке­не (1950-1957 годы) и Лил­ле (1957-1958 годы). В 1964-1983 годах профессор Сор­бон­ны, пре­зи­дент Института ис­то­рии современных ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, гла­ва Ко­мис­сии по из­да­нию французских ди­пло­ма­тических до­ку­мен­тов и до­ку­мен­тов по ис­то­рии Второйй ми­ро­вой вой­ны . Член Ака­де­мии мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук Фран­ции (1975 год).

Дюрозель внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние ис­то­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний и раз­ра­бот­ку тео­ре­тических про­блем по­ли­то­ло­гии. Вы­дви­нул те­зис об оп­ре­де­ляю­щей ро­ли в раз­ви­тии лю­бо­го об­ще­ст­ва, лю­бой по­ли­тической еди­ни­цы «стрем­ле­ния к тех­нической эф­фек­тив­но­сти», т. е. к тех­ническому про­грес­су, соз­да­нию бо­лее со­вер­шен­ных, аде­к­ват­ных но­вым ус­ло­ви­ям и по­треб­но­стям струк­тур, ме­ха­низ­мов управ­ле­ния и т. д. Под­чёр­ки­вая не­из­беж­ность про­цес­са «об­щественной кон­вер­сии» - пе­ре­хо­да со­ци­аль­ных общ­но­стей в рам­ках по­вы­ше­ния их «тех­нической эф­фек­тив­но­сти» от од­ной сис­те­мы цен­но­стей к дру­гой, Дюрозель от­ме­чал слож­ность и про­дол­жи­тель­ность это­го про­цес­са, его раз­ви­тие «от пе­ри­фе­рии к цен­тру» и не­из­беж­ность в ко­неч­ном счё­те на­силь­ст­вен­но­го уст­ра­не­ния ос­тат­ков ста­рой сис­те­мы.

При­чи­ны войн, со­глас­но Дюрозелю, ко­ре­нят­ся в стрем­ле­нии «замк­ну­тых сис­тем ста­биль­ных цен­но­стей» к со­хра­не­нию и рас­ши­ре­нию сво­их по­зи­ций ли­бо в их про­ти­во­дей­ст­вии ин­но­ва­ци­он­ным уг­ро­зам, ис­хо­дя­щим со сто­ро­ны других сис­тем. Срав­ни­вая ха­рак­тер ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, свой­ст­вен­ных пе­рио­ду с XVI века до 1914 года, с реа­лия­ми по­сле 1945 года, Дюрозель ука­зы­вал на ра­ди­каль­ные из­ме­не­ния в во­енной стра­те­гии и от­ме­чал по­яв­ле­ние и не­ук­лон­ное по­вы­ше­ние ро­ли но­вой ме­ж­ду­народной си­лы - ми­ро­во­го об­щественного мне­ния.

Сочинения:

Les frontières européennes de l’URSS, 1917–1941. P., 1957;

De Wilson à Roosevelt, po­litique exté rieure des É tats-Unis, 1913–1945. P., 1960;

Луи Бар­ту и фран­ко-со­вет­ское сбли­же­ние в 1934 // Фран­цуз­ский еже­год­ник. 1961. М., 1962;

L’idée d’Europe dans l’his­toire. P., 1965;

Histoire diplomatique de 1919 à nos jours. 8 éd. P., 1981;

Politique extérieure de la Fran­ce. L’abîme, 1939–1945. P., 1982;

Cle­men­ceau. P., 1988;

La France de la Belle epoque. 2 éd. P., 1992;

Tout Empire périra. Théorie des relations internationales. P., 1992;

L’Europe. His­toire de ses peuples. P., 1993;

La Grande guer­re des Français, l’incompré hen­sible. P., 1994.