ДЮРЕР АЛЬБРЕХТ

Крупнейший немецкий график и живописец эпохи Возрождения .

Ранние годы

Родился в семье ювелира венгерского происхождения Альберта Айтоши (от венг. аjto (айто) – «дверь», в переводе на нем. – turer (тюрер), под влиянием франкского произношения звучащее как «дюрер») и Барбары Хольпер. У пары было восемнадцать детей, из которых только трое дожили до зрелых лет. Крестным отцом Альбрехта стал Антон Кобергер.

С 1477 г. Дюрер посещал латинскую школу. Примерно в начале 1480-х он начал помогать отцу в ювелирной мастерской. Несмотря на то, что Дюрер старший хотел, чтобы сын унаследовал его профессию, когда Альбрехт заявил, что желает заниматься живописью, он не стал ему препятствовать. В 1486 г. Дюрер младший поступил в мастерскую Михаэля Вольгемута. Помимо основ рисования известный нюрнбергский художник также преподавал гравирование по дереву. В 1490 г. Альбрехт завершил свое ученичество у Вольгемута и отправился в путешествие по городам Германии и Швейцарии. Некоторые исследователи считают, что во время этой поездки Дюрер поучаствовал в создании гравюр для «Корабля дураков» Себастьяна Бранта. К этому периоду познания мира и поиска себя относится «Автопортрет с чертополохом» (1493), который предположительно мог являться свадебным и свидетельствовать о грядущей перемене в статусе Дюрера.

В 1494 г. по возвращении в Нюрнберг Дюрер женился на Агнесе Фрей, брак с которой упрочил социальное и экономическое положение художника. Однако семейная жизнь пары не сложилась, вероятно, ввиду разных характеров. Брак был бездетным. Среди историков искусства существуют предположения, что вскоре после свадьбы Альбрехт отправился в Италию, где познакомился с работами Джованни Беллини, Мантеньи и др. Однако сам Дюрер в «Семейной хронике» ничего о поездке не сообщает.

Становление. Зрелые годы

В 1495 г. Дюрер открыл в Нюрнберге собственную мастерскую, занимавшуюся изданием гравюр на дереве. Выпустить первую серию Альбрехту помог его крестный отец Антон Кобергер. В 1495-1496 гг. Дюрер начал гравировать на меди. В 1498 г. им были выполнены 15 ксилографий для издания Кобергера «Апокалипсис». Через два года он создал 30 гравюр-иллюстраций «Страстей св. Бригитты», ставшие потрясающими образчиками сложной верстки и органичного включения изображения в текст.

Во второй половине 1490-х Дюрер также развивается в живописи. Наиболее значимым произведением этого периода является «Поклонение волхвов», написанное для Фридриха III Саксонского. В рамках большого заказа художник выполнил также полиптих «Семь скорбей», «Дрезденский алтарь» и портрет правителя. В «Поклонении волхвов» использована диагональная композиция, позволившая Дюреру добиться ощущения бесконечности и глубины пространства. На переднем плане изображена фигура Марии с младенцем, чуть поодаль стоят волхвы. В отличие от своих коллег-современников, Альбрехт не стал акцентировать внимание зрителя на дорогих фактурных одеждах мудрецов. В этом произведении пейзаж с античными руинами становится полноправным героем повествования, рассказывая о преемственности древних традиций и нового начала.

После смерти отца в 1502 г. Дюрер взял на себя финансовое обеспечение матери и своих младших братьев. В 1505 г. он отправился в Италию. Точная причина поездки неизвестна, однако считается, что художник хотел поправить свое финансовое состояние. Он должен был урегулировать условия сделки с Маркантонио Раймонди по поводу копирования гравюр немецкого мастера. Во время пребывания в Венеции Дюрер написал картину «Праздник венков из роз», выполненную по заказу немецких купцов. Многофигурность композиции и яркий колорит вдохновлены лучшими образцами венецианской живописи. Вполне вероятно, что немецкий мастер встречался в Венеции с Джорджоне , Тицианом и Пальмой Старшим . Однако подтверждения этому нет. Сам Дюрер говорил, что это произведение заставило тех художников, что считал его лишь гравером, переменить свое мнение. Городской совет Венеции также признал талант и мастерство Альбрехта и предложил ему 200 дукатов, чтобы гравер задержался в городе. Однако Дюрер отправился в Болонью. Вероятно, художник хотел посетить этот город из-за университета и служивших в нем лучших умов своей эпохи. Некоторые детали на картинах Дюрера дают основание полагать, что он также ездил в Рим, однако, как и в случае с его первой поездкой в Италию, подтверждения этому нет.

Дюрер оставался в Италии до 1507 г., когда с большой неохотой вернулся в Нюрнберг. На родине спустя два года он был избран членом Большого совета. Тогда же, в 1509 г., он купил дом, где сейчас находится его музей. На основе «Града Божьего» св. Августина Дюрер в 1511 г. написал «Поклонение Святой Троице», где особенно чувствуется влияние итальянской школы живописи.

Несмотря на то, что Дюрер как живописец пользовался большим почетом и уважением, стоимость оплаты его услуг как художника едва покрывала затраченные время и материалы. В связи с этим, на протяжении 1507-1512 гг. основным доходом для мастера оставалась гравюра. За эти пять лет он выполнил множество гравюр на заказ, а также разнообразные серии на религиозный сюжет («Жизнь Марии», «Страсти на меди»).

В 1512 г. положение Дюрера еще больше укрепилось, когда его покровителем стал сам император Максимилиан I. Для него художник выполнил монументальную ксилографию «Триумфальная арка», а также проиллюстрировал «Молитвенник императора Максимилиана».

Дюрер внимательно следил за реформационными процессами, охватившими всю Германию в 1517 г. Принято считать, что он сочувствовал идеям Реформации, однако поддерживая взгляды «иконоборцев», не настаивал на «изгнании» искусства из Церкви. В 1520-1521 гг. совершил путешествие в Нидерланды, зафиксировав его детали в «Дневнике путешествия в Нидерланды». Во время этой поездки художник познакомился с работами ван Эйков, Дирка Боутса, Мемлинга и других выдающихся мастеров. Вернувшись на родину, Дюрер воплотил свое впечатление от техники нидерландских живописцев в работе «Четыре апостола», колористически и пластически синтезировав его с выработанной ранее творческой манерой. Это произведение стало своеобразным выражением представлений мастера об идеальном человеке.

В последние годы жизни художник работал над трактатом о пропорциях, однако не успел его закончить. Он скончался 6 апреля 1528 г. от неизвестной болезни.