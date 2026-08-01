ДЮРАНДА МИССИЯ

Дюранда миссия — британская миссия в Афганистан в сентябре — ноябре 1893.

Миссия в рамках «курса на продвижение» (Forward Policy), избранного Лондоном для установления контроля над северо-западной «племенной» периферией Индийской империи. Известна по имени своего главы — сэра Г. М. Дюранда (1850—1924), секретаря по иностранным делам вице-короля Индии лорда Лансдоуна (с 1884; ранее — политический секретарь британского командования во 2-й англо-афганской войне), подписавшего с эмиром Абдаррахманом в Кабуле два соглашения (подробнее см. Англо-афганские договоры и соглашения ).

Второе из них разграничивало владения обеих сторон по линии общей протяженностью около 1,5 тыс. км «от Вахана до персидской границы» с обязательством взаимного невмешательства (ст. 1). Эмир признавал за британцами контроль над ключевыми горными проходами и стратегически важной железнодорожной станцией Новый Чаман (ст. 2 и 5) в обмен на согласие англо-индийского правительства на ввоз в Афганистан вооружений и увеличение на треть прежних субсидий.

В результате более половины этнического ареала пуштунов (зона проживания восточных племен: афридиев, вазиров, хаттаков, области Сват, Куррам, Бунер, Баджаур, Читрал и др.) оказалась за пределами афганского государства (ст. 3). Это обстоятельство обусловило на протяжении XX в. спорный характер «линии Дюранда»: англо-афганский договор 1921 признал ее со ссылкой на прецедент, но превращение ее в 1947 в государственную границу между Афганистаном и Пакистаном шло вразрез с ее пониманием Кабулом как временного разграничения сфер влияния (якобы сроком на 100 лет) и открытыми притязаниями афганского государства на Пуштунистан как на неотъемлемую часть своей национальной территории. Пика конфликт достиг при Захир-шахе , когда премьер Дауд инициировал в ноябре 1955 большую джиргу , которая объявила о непризнании международного статуса «линии», а после Апрельской (Саурской) революции правительство Народно-демократической партии Афганистана в 1979 формально дезавуировало ее легитимность. В 1990—2000-е отсутствие политической воли к компромиссу у обеих сторон территориального спора придало проблеме новую остроту.

Ист.: A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries / Comp. by C. U. Aitchison. Vol. XIII. Calcutta, 1933.

Лит.: Dupree L. The Durand Line of 1893: A Case Study in Artificial Political Boundaries and Culture Areas // Current Problems in Afghanistan. Princeton (N. J.), 1961. P. 77—93; Omrani B. The Durand Line: History and Problems of the Afghan-Pakistan Border // Asian Affairs. XL (2009). P. 177—195; The Durand Line // Internationales Asienforum. XLIV, № 1—2 (May 2013).