ДЮРАН-РЮЭЛЬ ПОЛЬ

ДЮРАН-РЮЭЛЬ ПОЛЬ МАРИ ЖОЗЕФ - французский коллекционер и торговец картинами (арт-ди­лер).

Дюран-Рюэль в 1862 году воз­гла­вил га­ле­рею в Па­ри­же, ос­но­ван­ную его от­цом в 1825 году. По­сле Все­мир­ной вы­став­ки 1855 года, где на не­го силь­ное впе­чат­ле­ние про­из­ве­ли ра­бо­ты Э. Де­лак­руа и его со­вре­мен­ни­ков (Дюран-Рюэль на­звал их «ве­ли­кой фран­цуз­ской шко­лой 1830-х годов»), стал при­об­ре­тать пей­за­жи бар­би­зон­ской шко­лы, а так­же Ж. Ф. Мил­ле и Г. Кур­бе (на Все­мир­ной вы­став­ке 1878 года в Па­ри­же вы­ста­вил около 300 ра­бот бар­би­зон­цев); вклю­чал их в кол­лек­ции, фор­ми­руе­мые им для различных за­каз­чи­ков. В 1870-1875 годах из-за фран­ко-прус­ской вой­ны ра­бо­тал в Лон­до­не, где по­зна­ко­мил­ся с К. Мо­не и К. Пис­сар­ро , а че­рез них и с другими бу­ду­щи­ми им­прес­сио­ни­ста­ми - А. Сис­ле­ем, Э. Ма­не , Э. Де­га, О. Ре­нуа­ром.

Дюран-Рюэль уви­дел в них про­дол­жа­те­лей «шко­лы 1830-х годов» и на­чал при­об­ре­тать их кар­ти­ны за­дол­го до то­го, как они по­лу­чи­ли из­вест­ность. В 1874 году (год первой про­грамм­ной вы­став­ки им­прес­сио­ни­стов в Па­ри­же) и в 1875 году про­во­дил по­ка­зы их ра­бот в Лон­до­не. В сво­ей га­ле­рее в Па­ри­же ор­га­ни­зо­вал 7-ю вы­став­ку им­прес­сио­ни­стов (1882 год) и се­рию их пер­со­наль­ных вы­ста­вок (1883 год), де­мон­ст­ри­ро­вал их про­из­ве­де­ния в Лон­до­не, Бер­ли­не, Рот­тер­да­ме, Бос­то­не и Нью-­Йор­ке. В 1886-1887 годах про­вёл две ус­пеш­ные вы­став­ки (с уча­сти­ем ра­бот Ж. Сё­ра и П. Синь­я­ка) в США, ко­то­рые от­кры­ли им­прес­сио­низм для американской пуб­ли­ки и при­нес­ли Дюран-Рюэлю фи­нан­со­вый ус­пех. Уч­ре­ж­дён­ный в 1888 году нью-йорк­ский фи­ли­ал га­ле­реи Дюран-Рюэля про­су­ще­ст­во­вал до 1950 года, па­риж­ский - до 1974 года. Его дея­тель­ность спо­соб­ст­во­ва­ла об­щественному при­зна­нию им­прес­сио­низ­ма и ут­вер­жде­нию его на ми­ро­вом ху­дожественном рын­ке.

Иллюстрация:

П. Дю­ран-Рю­эль. Порт­рет ра­бо­ты О. Ре­нуа­ра. 1910 год. Ча­ст­ное со­б­ра­ние (Па­риж). Архив БРЭ.