ДЮРАН-РЮЭЛЬ ПОЛЬ
ДЮРАН-РЮЭЛЬ ПОЛЬ МАРИ ЖОЗЕФ - французский коллекционер и торговец картинами (арт-дилер).
Дюран-Рюэль в 1862 году возглавил галерею в Париже, основанную его отцом в 1825 году. После Всемирной выставки 1855 года, где на него сильное впечатление произвели работы Э. Делакруа и его современников (Дюран-Рюэль назвал их «великой французской школой 1830-х годов»), стал приобретать пейзажи барбизонской школы, а также Ж. Ф. Милле и Г. Курбе (на Всемирной выставке 1878 года в Париже выставил около 300 работ барбизонцев); включал их в коллекции, формируемые им для различных заказчиков. В 1870-1875 годах из-за франко-прусской войны работал в Лондоне, где познакомился с К. Моне и К. Писсарро, а через них и с другими будущими импрессионистами - А. Сислеем, Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуаром.
Дюран-Рюэль увидел в них продолжателей «школы 1830-х годов» и начал приобретать их картины задолго до того, как они получили известность. В 1874 году (год первой программной выставки импрессионистов в Париже) и в 1875 году проводил показы их работ в Лондоне. В своей галерее в Париже организовал 7-ю выставку импрессионистов (1882 год) и серию их персональных выставок (1883 год), демонстрировал их произведения в Лондоне, Берлине, Роттердаме, Бостоне и Нью-Йорке. В 1886-1887 годах провёл две успешные выставки (с участием работ Ж. Сёра и П. Синьяка) в США, которые открыли импрессионизм для американской публики и принесли Дюран-Рюэлю финансовый успех. Учреждённый в 1888 году нью-йоркский филиал галереи Дюран-Рюэля просуществовал до 1950 года, парижский - до 1974 года. Его деятельность способствовала общественному признанию импрессионизма и утверждению его на мировом художественном рынке.
Иллюстрация:
П. Дюран-Рюэль. Портрет работы О. Ренуара. 1910 год. Частное собрание (Париж). Архив БРЭ.