ДЮРА МАРГЕРИТ
ДЮРА МАРГЕРИТ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Маргерит Жермен Мари Доннадьё) - французская писательница, драматург, режиссёр.
Родилась в семье преподавателей. Училась в Сайгоне; в 1933 году прибыла во Францию, где после окончания Сорбонны занимала пост секретаря в Министерстве по делам колоний (1935-1941 годы). В период оккупации участвовала в Движении Сопротивления. В 1944-1950 годах член Французской коммунистической партии.
Ранние романы Дюра пронизаны автобиографическими и социальными мотивами: «Бесстыжие» («Les impudents», 1943 год), «Спокойная жизнь» («La vie tranquille», 1944 год), «Плотина на берегу Тихого океана» («Un barrage contre le Pacifique», 1950 год, экранизирован Р. Клеманом, 1957 год).
В центре поздней прозы Дюра, тяготеющей к «новому роману», - неистовые страсти, противостоящие рутине обыденной жизни: «Матрос с "Гибралтара"» («Le marin de "Gibraltar"», 1952 год, экранизирован Т. Ричардсоном, 1967 год), «Модерато кантабиле» («Moderato cantabile», 1958 год, экранизирован П. Бруком, 1960 год), «Летом в половине одиннадцатого вечера» («Dix heures et demi du soir en ́et ́e», 1960 год, экранизирован Ж. Дассеном, 1967 год), «Любовник» («L’amant», 1984 год, экранизирован Ж. Ж. Анно, 1992 год) и другие.
С середины 1950-х годов Дюра работала в жанре киносценария: «Хиросима - любовь моя» («Hiroshima mon amour», 1959 год, режиссёр А. Рене), «Такое долгое отсутствие» («Une aussi longue absence», 1961 год, режиссёр А. Кольпи) и другие.
Дюра - режиссёр фильмов «India Song» (1975 год), «Грузовик» («Le camion», 1977 год), экспериментальная стилистика которых связана с разрушением привычного сочетания звукового и изобразительного рядов.
Сочинения:
Модерато кантабиле. М., 1996;
Romans, cinéma, théâtre, un parcours, 1943–1993. P., 1997.