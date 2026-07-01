ДЮПРЕ ЖЮЛЬ
ДЮПРЕ ЖЮЛЬ - французский живописец и график.
Учился у отца, керамиста Франсуа Дюпре (1781 год - после 1825 года), в юности занимался росписями по фарфору. Некоторое время учился у пейзажиста Ж. М. Дьеболя. В 1830-1831 годах познакомился с К. Тройоном и Т. Руссо, вместе с ними работал на пленэре близ Парижа, в Берри, также в Нормандии, Пикардии; с 1831 года выставлялся в парижских Салонах.
Испытал влияние голландских пейзажистов XVII века (Я. ван Рёйсдала, М. Хоббемы), после пребывания в Англии (1834 год) - Р. Бонингтона, У. Тёрнера и Дж. Констебла. Для творчества Дюпре, одного из ведущих пейзажистов барбизонской школы, характерны эмоциональная, романтическая трактовка природы, тяга к звучности и насыщенности цветового тона, светотеневым контрастам («Большой дуб», около 1844 года, «Шлюз», около 1855-1860 годов, оба - Музей Орсе, Париж; «Морской отлив в Нормандии», около 1870 года, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), включение жанровых мотивов («Пейзаж с коровами», 1850-е годы Эрмитаж, Санкт-Петербург).
Исполнял также акварели и литографии (виды Нормандии и другие). Оказал влияние на пейзажную живопись раннего импрессионизма. Награждён орденом Почётного легиона (1849 год). Брат пейзажиста Леона Виктора Дюпре (1816-1879 годы).
Иллюстрация:
Ж. Дюпре. «Дубы в Зумпфе». Ок. 1850. Музей Орсе (Париж). Архив БРЭ.