ДЮПРЕ ЖЮЛЬ

ДЮПРЕ ЖЮЛЬ - французский живописец и график .

Учил­ся у от­ца, ке­ра­ми­ста Фран­суа Дю­пре (1781 год - по­сле 1825 года), в юно­сти за­ни­мал­ся рос­пи­ся­ми по фар­фо­ру. Не­ко­то­рое вре­мя учил­ся у пей­за­жи­ста Ж. М. Дье­бо­ля. В 1830-1831 годах по­зна­ко­мил­ся с К. Трой­о­ном и Т. Рус­со, вме­сте с ни­ми ра­бо­тал на пле­нэ­ре близ Па­ри­жа, в Бер­ри, так­же в Нор­ман­дии, Пи­кар­дии; с 1831 года вы­став­лял­ся в па­риж­ских Са­ло­нах.

Ис­пы­тал влия­ние голландских пей­за­жи­стов XVII века (Я. ван Рёйс­да­ла, М. Хоб­бе­мы), по­сле пре­бы­ва­ния в Анг­лии (1834 год) - Р. Бо­нинг­то­на, У. Тёр­не­ра и Дж. Кон­стеб­ла. Для твор­че­ст­ва Дюпре, од­но­го из ве­ду­щих пей­за­жи­стов бар­би­зон­ской шко­лы, ха­рак­тер­ны эмо­цио­наль­ная, ро­ман­тическая трак­тов­ка при­ро­ды, тя­га к звуч­но­сти и на­сы­щен­но­сти цве­то­во­го то­на, све­то­те­не­вым кон­тра­стам («Боль­шой дуб», около 1844 года, «Шлюз», около 1855-1860 годов, оба - Му­зей Ор­се, Па­риж; «Мор­ской от­лив в Нор­ман­дии», около 1870 года, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), вклю­че­ние жан­ро­вых мо­ти­вов («Пей­заж с ко­ро­ва­ми», 1850-е годы Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург).

Ис­пол­нял так­же ак­ва­ре­ли и ли­то­гра­фии (ви­ды Нор­ман­дии и другие). Ока­зал влия­ние на пей­заж­ную жи­во­пись ран­не­го им­прес­сио­низ­ма. На­гра­ж­дён о р­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1849 год). Брат пей­за­жи­ста Ле­о­на Вик­то­ра Дю­пре (1816-1879 годы).

Иллюстрация:

Ж. Дю­пре. «Ду­бы в Зумп­фе». Ок. 1850. Му­зей Ор­се (Па­риж). Архив БРЭ.