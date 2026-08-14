ДЮПРЕ ЖИЛЬБЕР ЛУИ

ДЮПРЕ ЖИЛЬБЕР ЛУИ (Жюль Луи) - французский певец, композитор, педагог (те­нор).

Уче­ник А. Шо­ро­на. В 1825 году де­бю­ти­ро­вал в па­риж­ском те­ат­ре «Оде­он» в пар­тии Аль­ма­ви­вы («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни). В 1828-1836 годах вы­сту­пал в Ита­лии. В 1837-1849 годах со­лист Па­риж­ской опе­ры .

Яр­кий пред­ста­ви­тель французской во­каль­ной шко­лы XIX века. Сре­ди пар­тий: Арнольд, Отел­ло («Виль­гельм Телль», «Отел­ло» Рос­си­ни), Дон От­та­вио («Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та), Шо­рье («Бе­лая да­ма» А. Бу­аль­дьё), Ра­уль, Ро­берт («Гу­ге­но­ты», «Ро­берт-дья­вол» Дж. Мей­ер­бе­ра), Эд­гар («Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти). В 1855 году ос­та­вил сце­ну. В 1842-1850 годах профессор Па­риж­ской консерватории, в 1853 году ос­но­вал свою шко­лу пе­ния. Сре­ди уче­ни­ков - К. Кар­ва­льо. Ав­тор опер , ора­то­рий , месс , пе­сен, ме­то­дических ра­бот по во­каль­но­му ис­кус­ст­ву.