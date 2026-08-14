ДЮПРЕ ЖИЛЬБЕР ЛУИ
ДЮПРЕ ЖИЛЬБЕР ЛУИ (Жюль Луи) - французский певец, композитор, педагог (тенор).
Ученик А. Шорона. В 1825 году дебютировал в парижском театре «Одеон» в партии Альмавивы («Севильский цирюльник» Дж. Россини). В 1828-1836 годах выступал в Италии. В 1837-1849 годах солист Парижской оперы.
Яркий представитель французской вокальной школы XIX века. Среди партий: Арнольд, Отелло («Вильгельм Телль», «Отелло» Россини), Дон Оттавио («Дон Жуан» В. А. Моцарта), Шорье («Белая дама» А. Буальдьё), Рауль, Роберт («Гугеноты», «Роберт-дьявол» Дж. Мейербера), Эдгар («Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти). В 1855 году оставил сцену. В 1842-1850 годах профессор Парижской консерватории, в 1853 году основал свою школу пения. Среди учеников - К. Карвальо. Автор опер, ораторий, месс, песен, методических работ по вокальному искусству.