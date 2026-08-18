ДЮПОР

ДЮПОР - французские виолончелисты и композиторы, братья.

Жан Пьер Дю­пор Стар­ший

(27.11.1741 года, Па­риж - 31.12.1818 года, Бер­лин), учил­ся у М. Бер­то. Де­бю­ти­ро­вал в 1761 году в Па­ри­же, вы­сту­пал в кон­цер­тах во Фран­ции и других стра­нах, сла­вил­ся как вир­ту­оз. В 1766-1769 годах при­двор­ный вио­лон­че­лист прин­ца Кон­де, в 1773-1811 годах со­лист при­двор­ной ка­пел­лы Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го в Бер­ли­не. Ав­тор 3 кон­цер­тов, множества со­нат и других про­из­ве­де­ний для вио­лон­че­ли. Л. ван Бет­хо­вен на­пи­сал для него 2 со­на­ты для вио­лон­че­ли и фортепиано op. 5, ори­ен­ти­ру­ясь на стиль и тех­ни­ку его иг­ры.

Жан Луи Дю­пор Млад­ший

(04.10.1749 года, Па­риж - 07.09.1819 года, там же), учил­ся у бра­та. Де­бю­ти­ро­вал в 1768 году в Па­ри­же, мно­го га­ст­ро­ли­ро­вал. Ис­пол­ни­тель­ский стиль («скри­пич­ная» по вы­ра­зи­тель­но­сти кан­ти­ле­на в со­че­та­нии с вир­ту­оз­но­стью) сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем Л. Бок­ке­ри­ни и Дж. Б. Ви­от­ти (по­след­ний был его близ­ким дру­гом). В 1790-1806 годах слу­жил в при­двор­ной ка­пел­ле в Бер­ли­не. В 1814-1816 годах профессор Па­риж­ской консерватории. Сре­ди уче­ни­ков - Ж. А. Ле­вас­сёр, Ж. М. Ла­мар, Н. Ж. Пла­тель.

Ав­тор 6 кон­цер­тов, со­нат, этю­дов, пьес для вио­лон­че­ли. Со­хра­ня­ет своё ме­то­дическое зна­че­ние трак­тат «Опыт о вио­лон­чель­ной ап­пли­ка­ту­ре и о ве­де­нии смыч­ка» («Essai sur le doigté du violoncelle et sur la conduite de l’ar­chet», 1806 год), в ко­то­ром оп­ре­де­ле­на му­зы­каль­но-ис­пол­ни­тель­ская спе­ци­фи­ка вио­лон­че­ли (в т. ч. в про­ти­во­пос­тав­ле­нии её вио­ле да гам­ба и скрип­ке) и сис­те­ма­ти­че­ски из­ло­же­ны прин­ци­пы ап­пли­ка­ту­ры и смыч­ко­вой тех­ни­ки.

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