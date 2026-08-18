ДЮПОР
ДЮПОР - французские виолончелисты и композиторы, братья.
Жан Пьер Дюпор Старший
(27.11.1741 года, Париж - 31.12.1818 года, Берлин), учился у М. Берто. Дебютировал в 1761 году в Париже, выступал в концертах во Франции и других странах, славился как виртуоз. В 1766-1769 годах придворный виолончелист принца Конде, в 1773-1811 годах солист придворной капеллы Фридриха II Великого в Берлине. Автор 3 концертов, множества сонат и других произведений для виолончели. Л. ван Бетховен написал для него 2 сонаты для виолончели и фортепиано op. 5, ориентируясь на стиль и технику его игры.
Жан Луи Дюпор Младший
(04.10.1749 года, Париж - 07.09.1819 года, там же), учился у брата. Дебютировал в 1768 году в Париже, много гастролировал. Исполнительский стиль («скрипичная» по выразительности кантилена в сочетании с виртуозностью) сформировался под влиянием Л. Боккерини и Дж. Б. Виотти (последний был его близким другом). В 1790-1806 годах служил в придворной капелле в Берлине. В 1814-1816 годах профессор Парижской консерватории. Среди учеников - Ж. А. Левассёр, Ж. М. Ламар, Н. Ж. Платель.
Автор 6 концертов, сонат, этюдов, пьес для виолончели. Сохраняет своё методическое значение трактат «Опыт о виолончельной аппликатуре и о ведении смычка» («Essai sur le doigté du violoncelle et sur la conduite de l’archet», 1806 год), в котором определена музыкально-исполнительская специфика виолончели (в т. ч. в противопоставлении её виоле да гамба и скрипке) и систематически изложены принципы аппликатуры и смычковой техники.