ДЮПОН-ФЕРЬЕ, ГЮСТАВ
Дюпон-Ферье (фр. Dupont-Ferrier), Гюстав (23.05.1865, Винье — 13.05.1956, Париж) — французский историк-медиевист, архивист и палеограф.
Происходил из старинной семьи в Дофине. Вначале учился в Лионе, затем в лицее Гренобля и закончил коллеж Станисласа в Париже (1883). Получил в 1888 в Школе хартий диплом архивиста-палеографа и начал преподавать в различных коллежах Парижа. С 1914 по 1937 занимал должность профессора и главы кафедры истории политических, административных и судебных институтов Франции в Школе хартий. С 1927 почти 20 лет возглавлял Общество истории Парижа и Иль-де-Франса, был членом Комиссии исторических работ города Парижа. С 1934 член Академии надписей и изящной словесности.
Исследования Д.-Ф. посвящены истории складывания институтов монархического государства во Франции в XIII—XVI вв. Новизна их заключалась в том, что он первым обратился к изучению местных административных и финансовых институтов — прежде всего в бальяжах и сенешальствах (диссертация 1902), а также в податных округах (элексьонах); кроме того, он впервые детально проследил складывание структуры ординарных (домениальных) и экстраординарных (налоговых) доходов короны Франции и оформление верховных финансовых органов французской монархии — Казначейства и Налоговой палаты. Особую ценность трудам Д.-Ф. придает скрупулезное изучение огромного массива архивных документов. В результате ему удалось первым составить карту бальяжей и сенешальств во Франции конца XV в. и очертить структуру компетенций и иерархию должностных лиц местной администрации. В центре внимания ученого находились люди, отправлявшие властные полномочия от имени государства: их происхождение, образование, карьерный рост. Вершиной его трудов стал грандиозный свод всех королевских чиновников на местах за 1328—1515 («Королевская Галлия» в 6-ти томах), содержащий биографические данные 23 824 лиц. Большое внимание Д.-Ф. уделял смыслу и бытованию понятий («провинция», «родина» и др.) и политическим представлениям эпохи. Его исследования сохраняют ценность не только для политической и административной, но также для социальной истории Франции эпохи Средневековья и раннего Нового времени.
Соч.: Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du moyen âge. Paris, 1902; La formation de l’État français et de l’unité française des origines au XVIe siècle. Paris, 1929; Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen âge. T. 1: Les élections et leur personnel. Paris, 1930; T. 2: Les finances extraordinaires et leurs mécanisme. Paris, 1932; Le personnel de la Cour ou Chambre des Aides de Paris, des origines à 1438. Paris, 1932; Nouvelles études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge. Les origines et le 1er siècle de la Chambre ou Cour des Aides de Paris. Paris, 1933; Nouvelle série d’études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge. Les origines et le 1er siècle de la Cour du Trésor. Paris, 1936; Le personnel de la Cour du Trésor (1390–1520). Paris, 1938; Gallia Regia ou l’État des officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées de 1328 à 1515. 6 vols. Paris, 1942—1961.