ДЮПОН ДЕ НЕМУР , ПЬЕР САМЮЭЛЬ

Дюпон де Немур (фр. Dupont de Nemours), Пьер Самюэль (14.12.1739, Париж, — 07.08.1817, Уилмингтон, США) — французский экономист и политический деятель.

Сын часовщика-гугенота. В молодости изучал медицину, но затем увлекся экономическими идеями. Вошел в круг физиократов , сблизившись с Ф. Кене . Активный пропагандист их идей. В 1767 опубликовал работу «О возникновении и развитии новой науки» («De l’origine et des progrès d’une science nouvelle»), где дал наиболее полное и систематичное изложение учения физиократов. В 1768—1772 — редактор журнала физиократов «Ephémérides du citoyen». Им были изданы сочинения Кене в 2-х томах (1767—1768) и Ж.Р. Тюрго в 9-ти томах (1808—1811) с комментариями. Вместе с другими физиократами ввел понятие «экономической науки», предметом которой является создание, распределение и потребление продукции, предназначенной для удовлетворения потребностей людей. Собственность выводил из общественного соглашения и связывал с правом пользования — естественным правом человека. Выделял земельную собственность, движимую собственность, собственность индивида на самого себя. Утверждая естественный характер неравенства в обществе, последнее делил на три класса — производительный (только сельскохозяйственные производители), класс собственников (король и духовенство) и «бесплодный» класс (граждане, занятые иными видами деятельности). В политическом плане делал ставку на просвещенного монарха, принимающего решения с целью устранения препятствий на пути действия естественных законов и обеспечения свободы предпринимательства и оборота товаров. Был близок к Тюрго, когда тот возглавил правительство (1774). В 1774 уехал в Польшу, где служил секретарем Станислава Понятовского и участвовал в реформе системы школьного образования. Вернувшись во Францию, получил в правительстве А. Калонна (1783—1787) пост генерального комиссара торговли. Участвуя в подготовке текста Версальского мира 1783, завершившего Войну за независимость в Северной Америке 1775—1783, познакомился с Т. Джефферсоном . За свои заслуги был возведен в дворянство Людовиком XVI, что являлось исключительной редкостью для протестантов. Избранный в Генеральные штаты, первое время являлся сторонником Французской революции XVIII в . Во время восстания 10 августа 1792 защищал короля Людовика XVI и его семью в Тюильри. В период Террора был приговорен к смертной казни, и лишь термидорианский переворот спас его от гильотины. С 1795 — член Совета пятисот и член Института Франции. В 1799 вместе с семьей эмигрировал в США, установив там тесные связи с предпринимательскими и политическими кругами, прежде всего с Джефферсоном. Выполнял от имени Франции ряд дипломатических поручений, в том чтсле по продаже Луизианы (1803). В 1814 после отречения Наполеона I назначен секретарем Временного правительства Франции. Вернувшись на родину, вновь покинул ее с началом Ста дней . Один из сыновей Д. в 1802 создал крупнейшую на тот момент в мире фабрику по изготовлению пороха, чем положил начало существованию знаменитой химической компании «Du Pont».

Соч. : De l’origine et des progrès d’une science nouvelle. Catania, 1992; The Correspondence of Jefferson and Du Pont de Nemours. New York, 1971; Physiocratie, ou Constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain, Paris, 1846.

Лит.: Jolly P. La vie singulière de Du Pont de Nemours. S. l., 1953.