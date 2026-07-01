ДЮПЛЕССИ-МОРНЕ,ФИЛИПП

Дюплесси-Морне (фр. Duplessis-Mornay), Филипп (05.11.1549, замок Бюи, ныне в деп. Валь-д’Уаз — 11.11.1623, замок Ла-Форе-сюр-Севр, ныне в деп. Дё-Севр) — французский протестантский богослов, публицист, политический деятель.

После смерти отца, рьяного католика Жака де Морне, сеньора де Бюи, семья Д.-М. перешла в кальвинизм . Учился сначала в Париже, в 1565 изучал право в Гейдельбергском университете, в 1566 — древнееврейский язык в Падуе. В 1567 поступил на службу к принцу Конде, одному из предводителей гугенотов во Франции. Получив ранение во время религиозных войн , покинул военную службу. Был среди доверенных лиц адмирала Гаспара де Колиньи . После Варфоломеевской ночи уехал в Англию. В 1573 вернулся во Францию и примкнул к партии «недовольных», возглавляемых Франсуа, герцогом Алансонским, младшим братом короля Карла IX .

В середине 1570-х сблизился с Генрихом Наваррским (будущий Генрих IV Бурбон). Находясь с дипломатической миссией в Англии, Д.-М. опубликовал в 1578 «Трактат о Церкви, в котором рассмотрены вопросы, в наше время по этому поводу умалчиваемые», где утверждал, что истинная Церковь должна объединять все христианские Церкви, несмотря на существующие доктринальные разногласия. Считается, что Д.-М., писавшему под псевдонимом «Юний Брут» (лат. Junius Brutus), принадлежит трактат «Иск против тиранов» («Vindiciae contra tyrannos», 1579), где отстаивались право и долг подданных восставать против правителей, злоупотреблявших властью. Д.-М. — автор трактатов против Католической лиги ; он настаивал на разделении религиозной и политической составляющих в борьбе с Лигой, стремясь представить конфликт как исключительно политический. В 1581 Д.-М. был назначен правителем отошедшего гугенотам г. Монтобан. При посредничестве Д.-М. кальвинистские консистории признали Генриха Наваррского главой протестантской церкви во Франции, что было подтверждено синодом в Витре (1583) и ассамблеей гугенотов в Ла-Рошели (1588). В 1589—1621 был правителем гугенотского Сомюра. В 1599 основал в Сомюре протестантскую академию (в 1685 закрыта королем Людовиком XIV ).

В 1598 Д.-М. опубликовал трактат в 4 книгах «Об установлении, обычае и доктрине святого таинства Евхаристии в древней Церкви, как, когда и посредством каких этапов Месса была введена в ее настоящей форме», где выступил против католического догмата о реальном присутствии Тела и Крови Христовой во время Причастия, расценивая его как позднейшую вставку, противоречащую Священному Писанию и учению изначальной Церкви. Осужденное Римской курией и Парижским университетом сочинение положило начало многочисленным дискуссиям с католиками.

После убийства Генриха IV (1610) Д.-М. сохранил лояльное отношение к королевской власти, несмотря на возобновившиеся преследования гугенотов. В 1611 Д.-М. написал антикатолический трактат «Тайна неправедности» («Le mystère d’iniquité»), критиковавший Римско-католическую церковь, развращенную папством .

В 1621 королевские войска захватили Сомюр, Д.-М. был смещен с должности правителя, удалился в свой замок Ла-Форе-сюр-Севр, где и скончался.

Лит.: Корякина Н. В. Жизнеописание Филиппа де Морне и традиции житийной литературы // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 8. М., 2002. С. 148—167; Эльфонд И. Я. Тираноборцы: (Из истории французской политической мысли XVI в.). Саратов, 1991; Daussy H. Les Huguenots et le roi: Le combat politique de Philippe Duplessis-Mornay, 1572—1600. Genève, 2002; Herman A. L. Protestant Churches in a Catholic Kingdom: Political Assemblies in the Thought of Philippe Duplessis-Mornay // Sixteenth Century Journal. Vol. 21. 1990. № 4. P. 543—557; Poton D. Duplessis-Mornay, 1549—1623: Le «pape des huguenots». Paris, 2006; Servir Dieu et l’État: Philippe Duplessis-Mornay (1549—1623): Actes du colloque de Saumur / Ed. H. Daussy, V. Ferrer. Paris, 2006.