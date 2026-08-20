ДЮПЛЕССИ-МОРНЕ ФИЛИПП

ДЮПЛЕССИ-МОРНЕ ФИЛИПП (сеньор дю Плесси-Марли) - французский протестантский богослов, публицист , политический деятель.

После смерти отца, рьяного католика Жака де Морне, сеньора де Бюи, семья Д.-М. перешла в кальвинизм. Учился в Париже, в коллеже Лизьё, в 1565 г. изучал право в Гейдельбергском университете , в 1566 г.- древнеевр. язык в Падуе. В 1567 г. поступил на службу к принцу Конде, одному из предводителей гугенотов во Франции. Получив ранение во 2-й из религиозных войн во Франции, покинул военную службу и с образовательными целями совершил путешествие по Европе (1568-1572). По возвращении во Францию был среди доверенных лиц адмирала Г. Колиньи. Спасшись во время Варфоломеевской ночи , Д.-М. был вынужден уехать в Англию. В 1573 г. вновь вернулся во Францию, примкнул к партии «недовольных», возглавляемых Франциском, герц. Алансонским, братом франц. кор. Карла IX. В 1574 г. участвовал в неудачной попытке освобождения Франциска Алансонского и Генриха Наваррского (впосл. кор. Генрих IV), фактически находившихся на положении пленников при королевском дворе; помог Генриху Конде бежать в Германию. Сам Д.-М. был захвачен в плен герц. Гизом, однако впосл. освобожден. Бежал в Седан (этот город оставался в руках гугенотов), в 1575 г. Д.-М. женился на Шарлотте Арбалест, вдове Жана де Па, гугенота, сражавшегося на стороне Колиньи. Жене он посвятил трактат «Excellent discours de la vie et de la mort» (Превосходное рассуждение о жизни и смерти, 1576).

В сер. 70-х гг. XVI в. сблизился с Генрихом Наваррским. После того как тот возглавил лагерь гугенотов, Д.-М. был послан с дипломатической миссией в Англию. Там в 1578 г. он опубликовал «Traicté de l'Église, auquel sont disputées les principalles questions qui ont esté meuës sur ce point en nostre temps» (Трактат о Церкви, в котором рассмотрены вопросы, в наше время по этому поводу умалчиваемые), впосл. неоднократно переиздававшийся и переводившийся на др. языки. В этом сочинении Д.-М. выдвинул тезис - истинная Церковь должна объединять все христ. Церкви, несмотря на доктринальные разногласия, существующие между ними. Считается, что Д.-М., писавшему под псевд. Юний Брут (лат. Junius Brutus) в соавторстве с Ланге, принадлежит трактат «Vindiciae contra tyrannos» (Иск против тиранов, 1579; в 1581 переизд. на франц. языке - «De la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince»), где отстаивались право и долг подданных восставать против правителей, злоупотреблявших властью. В 1581 г. в Нидерландах было опубликовано апологетическое христ. соч. Д.-М. «De la vérité de la religion chrestienne, contre les athées, épicuriens, payens, juifs, mahumédistes et autres infidèles» (Об истинности христианской религии, против атеистов, эпикурейцев, язычников, евреев, магометан и прочих неверных), в к-ром автор-протестант не сделал критических выпадов против Римско-католической Церкви.

Д.-М. принадлежит авторство многочисленных политических документов, речей и писем Генриха Наваррского (напр., «Lettre aux trois États de ce royaume», где обещалась свобода вероисповедания католикам и гарантировались права протестантов), а также трактатов против Католической лиги, где он, отстаивая идею, что религия определила его верность королю-протестанту, настаивал на разделении религ. и политической составляющих в борьбе с лигой, стремясь представить конфликт как исключительно политический (см., напр.: Discours sur le droit prétendu par ceux de Guise sur la couronne de France. S. l., 1585; Déclaration et protestation du roy de Navarre, de M. le prince de Condé et M. le duc de Montmorency sur la paix faicte avec ceux de la maison de Lorraine, chef et principaux autheurs de la Ligue au préjudice de la maison de France. Ortès, 1585). С переходом в 1581 г. г. Монтобан к гугенотам Д.-М. был назначен его правителем. При посредничестве Д.-М. кальвинист. консистории признали Генриха Наваррского главой протестант. церкви во Франции, что было подтверждено синодом в Витре в 1583 г. и ассамблеей гугенотов в Ла-Рошели в 1588 г.; после убийства герц. Генриха Гиза (1588) Д.-М. способствовал оформлению союза Генриха Наваррского и франц. кор. Генриха III в борьбе против лиги. В 1589 г. был назначен правителем Сомюра (город отошел гугенотам). В этой должности Д.-М. пребывал до 13 мая 1621 г.

После убийства Генриха III (1589), когда остро встал вопрос о наследовании Генрихом Наваррским франц. короны при условии его возвращения в католичество, Д.-М. не без некоторой доли наивности надеялся, что богословский диспут между католиками и кальвинистами сможет убедить короля отказаться от этого шага. В 1592 г. от имени и при поддержке короля Д.-М. заключил договор с представителями Католической лиги об организации подобного диспута и даже начал его подготовку, однако диспут так и не состоялся (в мае 1593 Генрих Наваррский публично заявил о желании вернуться к католич. вере). Впосл. Д.-М. продолжал играть значительную роль в кальвинист. церкви во Франции, выступая посредником между королем и гугенотами на ассамблеях в Манте (1593), Сент-Фуа (1594-1595), Лудёне (1596-1597), способствовал признанию Нантского эдикта (1598). В 1599 г. Д.-М. основал в Сомюре протестант. академию, расцвет к-рой, в частности в сфере теологии, пришелся на XVII в. (в 1685 закрыта кор. Людовиком XIV).

В 1598 г. Д.-М. опубликовал трактат в 4 книгах «De l'institution, usage et doctrine du sainct sacrement de l'Eucharistie en l'Église ancienne: Comment, quand et par quels degrez la messe s'est introduicte en sa place» (Об установлении, обычае и доктрине святого таинства Евхаристии в древней Церкви, как, когда и посредством каких этапов Месса была введена в ее настоящей форме), где выступил против католич. догмата о реальном присутствии Тела и Крови Христовой во время Причастия, расценивая его как позднейшую вставку, противоречащую Свящ. Писанию и учению изначальной Церкви. Осужденное Римской курией и Парижским ун-том сочинение положило начало многочисленным дискуссиям с католиками. Основным противником Д.-М. стал Жак Дави дю Перрон, публичный диспут с к-рым состоялся в присутствии кор. Генриха IV 4 мая 1600 г. в Фонтенбло.

После убийства Генриха IV (1610) Д.-М. сохранил лояльное отношение к королевской власти, несмотря на политику, проводимую регентшей Марией Медичи и потом Людовиком XIII и направленную против гугенотов. Выступая в защиту полученных франц. протестантами политических прав и свобод, Д.-М., с одной стороны, стремился избегать конфликтов с франц. короной, с другой - расширить контакты с протестантами за границей, в частности с англ. кор. Яковом I. Он проявил живой интерес к протестант. синоду, собравшемуся в Дордрехте (1618-1619) с целью разрешить догматические разногласия, которые разделяли протестантов в Нидерландах. В 1611 г. Д.-М. написал антикатолич. соч. «Le mystère d'iniquité» (Тайна неправедности), где выступил с критикой Римско-католической Церкви, развращенной папством, стремясь найти в более давнем прошлом предшественников Реформации.

В 1621 г. королевские войска захватили Сомюр, Д.-М. был смещен с должности правителя, удалился в свой замок Ла-Форе-сюр-Севр, где и скончался.

Признаваемый с кон. 80-х гг. фактическим главой франц. гугенотов («папой гугенотов»), Д.-М. в отличие от мн. перешедших в протестантизм правителей поддерживал центральную королевскую власть. Рьяно защищая политические права французских кальвинистов, он, однако, был противником гражданской войны. Сторонник компромисса, он призывал к терпимости в решении религ. вопросов. Приветствуя экуменические тенденции Реформации, Д.-М. рассматривал возможность сближения кальвинизма с католич. франц. галликанством и создания «свободного национального совета», деятельность к-рого способствовала бы мирной победе и дальнейшему распространению протестант. веры. В условиях растущего безверия, атеизма, получившего распространение в эпоху Ренессанса, Д.-М. выступил как апологет христианства в целом.

Сочинения:

Excellent discours de la vie et de la mort. L., 1576;

Traicté de l'Église, auquel sont disputées les principalles questions, qui ont esté meuës sur ce point en nostre temps. L., 1578. La Rochelle, 16002;

Vindiciae contra tyrannos. Edimburgi, 1579;

De la vérité de la religion chrestienne, contre les athées, épicuriens, payens, juifs, mahumédistes et autres infidèles. Anvers, 1581;

De l'institution, usage et doctrine du sainct sacrement de l'Eucharistie en l'Église ancienne. La Rochelle, 1598. Saumur, 16042;

Response à l'examen du docteur Boulenger... contre la Préface du livre de la saincte Eucharistie. La Rochelle, 1599;

Discours véritable de la conférence tenue à Fontainebleau le 4ème de may 1600 entre le sieur Du Plessis et l'évesque d'Évreux. L., 1600;

Le mystère d'iniquité, c'est-à-dire l'Histoire de la papauté... contre les assertions des cardinaux Bellarmin et Baronius. Saumur, 1611;

Médiations, homélies et discours chrestiens. La Forest, 1624.

Исторические источники:

Mémoires et correspondance de Du Plessis Mornay / Ed. A.-D. de la Fontenelle de Vaudoré, P. R. Auguis. P., 1824-1825. Gen., 1969r. 12 vol.

Дополнительная литература:

Licques D., de. Histoire de la vie de Messire Philippes de Mornay. Leyde, 1647;

Patry R. Philippe du Plessis-Mornay: Un huguenot homme d'état, 1549-1623. P., 1933;

Herman A. L. Protestant Churches in a Catholic Kingdom: Political Assemblies in the Thought of Philippe Duplessis-Mornay // Sixteenth Century Journal. Kirksville, 1990. Vol. 21. N 4. P. 543-557;

Эльфонд И. Я. Тираноборцы: (Из истории франц. политической мысли XVI в.). Саратов, 1991;

Daussy H. Les Huguenots et le roi: Le combat politique de Philippe Duplessis-Mornay, 1572-1600. Gen., 2002.