ДЮПЛЕССИ МОРИС
ДЮПЛЕССИ МОРИС - канадский государственный и политический деятель.
Из франко-канадской семьи, по материнской линии имел шотландско-ирландские корни. Получил юридическое образование в Квебеке (1913 год), после чего занимался адвокатской практикой. В годы Первой мировой войны служил в местной милиции. С начала 1920-х годов активный сторонник, с 1933 года лидер Консервативной партии Квебека.
Пропагандировал идеи корпоративизма, сильного государства, повышения роли католической церкви в жизни общества. В 1935 году основал партию Национальный союз, пользовавшуюся поддержкой франко-канадских националистов, католиков и части либералов-реформистов. Премьер-министр Квебека в 1936-1939 годах и 1944-1959 годах. На этом посту Дюплесси проводил внутреннюю политику, имевшую откровенно консервативные черты (подавление личных свобод, борьба с забастовочным движением, ограничение деятельности и запрещение левых организаций).
Способствовал усилению тенденции к обособлению Квебека. По инициативе Дюплесси с января 1948 года в Квебеке стал использоваться в качестве официального флаг с изображением геральдических лилий (fleur de lis) - символа королевской власти во Франции. В экономической сфере правительство Дюплесси основное внимание уделяло обеспечению стабильного роста и привлечению дополнительных инвестиций.