ДЮПЛЕССИ МОРИС

ДЮПЛЕССИ МОРИС - канадский государственный и политический деятель.

Из фран­ко-ка­надской се­мьи, по ма­те­рин­ской ли­нии имел шотландско-ирландские кор­ни. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Кве­бе­ке (1913 год), по­сле че­го за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны слу­жил в ме­ст­ной ми­ли­ции. С начала 1920-х годов ак­тив­ный сто­рон­ник, с 1933 года ли­дер Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии Кве­бе­ка.

Про­па­ган­ди­ро­вал идеи кор­по­ра­ти­виз­ма, силь­но­го го­су­дар­ст­ва , по­вы­ше­ния ро­ли ка­то­лической церк­ви в жиз­ни об­ще­ст­ва. В 1935 году ос­но­вал пар­тию Национальный со­юз, поль­зо­вав­шую­ся под­держ­кой фран­ко-ка­надских на­цио­на­ли­стов, ка­то­ли­ков и час­ти ли­бе­ра­лов-ре­фор­ми­стов. Пре­мьер-министр Кве­бе­ка в 1936-1939 годах и 1944-1959 годах. На этом по­сту Дюплесси про­во­дил внутреннюю по­ли­ти­ку, имев­шую от­кро­вен­но кон­сер­ва­тив­ные чер­ты (по­дав­ле­ние лич­ных сво­бод, борь­ба с за­бас­то­воч­ным дви­же­ни­ем, ог­ра­ни­че­ние дея­тель­но­сти и за­пре­ще­ние ле­вых ор­га­ни­за­ций).

Спо­соб­ст­во­вал уси­ле­нию тен­ден­ции к обо­соб­ле­нию Кве­бе­ка. По ини­циа­ти­ве Дюплесси с января 1948 года в Кве­бе­ке стал ис­поль­зо­вать­ся в ка­че­ст­ве офи­ци­аль­но­го флаг с изо­бра­же­ни­ем ге­раль­дических ли­лий (fleur de lis) - сим­во­ла ко­ро­лев­ской вла­сти во Фран­ции. В эко­но­мической сфе­ре пра­ви­тель­ст­во Дюплесси основное вни­ма­ние уде­ля­ло обес­пе­че­нию ста­биль­но­го рос­та и при­вле­че­нию до­пол­нительных ин­ве­сти­ций.