ДЮПЛЕКС ЖОЗЕФ ФРАНСУА

ДЮПЛЕКС ЖОЗЕФ ФРАНСУА - французский колониальный деятель.

В 1730-1741 годах гу­бер­на­тор французской ко­ло­нии Шан­дер­на­гор (Чан­д­ра­на­гар) в Ин­дии, с 1742 года генерал-гу­бер­на­тор всех французских вла­де­ний в Ин­дии с цен­тром в Пон­ди­ше­ри.

Дюплексу при­над­ле­жа­ла идея соз­да­ния си­пай­ской ар­мии - час­тей, сфор­ми­ро­ван­ных из ме­ст­но­го на­се­ле­ния и по­став­лен­ных под ко­ман­до­ва­ние ев­ропейских офи­це­ров. Вме­ша­тель­ст­вом в борь­бу за пре­стол в Кар­на­ти­ке и Хай­да­ра­ба­де спо­соб­ст­во­вал ут­вер­жде­нию влия­ния французской Ост-Инд­ской ком­па­нии в Южной Ин­дии. Стре­мясь вы­тес­нить анг­ли­чан из Ин­дии, в 1746 году за­хва­тил Мад­рас - центр британских вла­де­ний в Южной Ин­дии. Од­на­ко не­дос­та­ток средств и долж­ной под­держ­ки со сто­ро­ны французского пра­ви­тель­ст­ва при­ве­ли к кру­ше­нию его пла­нов. В 1754году Дюплекс был ото­зван на ро­ди­ну, где умер в ни­ще­те.