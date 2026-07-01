ДЮПАНЛУ ФЕЛИКС АНТУАН

ДЮПАНЛУ ФЕЛИКС АНТУАН ФИЛИБЕР - епископ Орлеанский, католический церковный и политический деятель, педагог.

Незаконнорожденный сын французского аристократа и крестьянки Анны Дешозаль. В 7 лет был перевезен в Париж, учился в коллеже Сент-Барб. Избрав карьеру церковнослужителя, Дюпанлу изучал гуманитарные науки в подготовительной ДС Сен-Никола-дю-Шардонне в Париже, философию в начальной духовной семинарии в Иси (cовременный Иси-ле-Мулино) и богословие в высшей духовной семинарии Сен-Сюльпис.

18 декабря 1825 года рукоположен во пресвитера, в 1826 году назначен викарием церкви Ла-Мадлен в Париже, совмещал пастырскую деятельность с педагогикой . Дюпанлу было поручено религиозное воспитание герцога Бордоского и принцев Орлеанских. В 1834 году назначен настоятелем церкви Сен-Рок в Париже, получил широкую известность как проповедник, содействовал предсмертному примирению с католической Церковью бывшего епископа Отёнского, французского дипломата Ш. М. де Талейрана-Перигора. В 1837-1845 годах директор подготовительной духовной семинарии Сен-Никола-дю-Шардонне, некоторое время читал в Сорбонне лекции по духовному красноречию (прерваны из-за его нападок на Вольтера). В 1838-1839 годах генеральный викарий Парижского архиепископства, в 1845 году назначен каноником парижского собора Нотр-Дам. Посещал салон русской католички С. П. Свечиной, был другом русского иезуита И. С. Гагарина, которого впоследствии неоднократно приглашал в Орлеан для проведения духовных упражнений.

16 апреля 1849 года французским правительством назначен епископом Орлеанским, 28 сентября того же года папа Римский Пий IX утвердил Дюпанлув этом сане. Епископское рукоположение состоялось 9 декабря 1849 года, его совершил Парижский архиепископ Мари Доминик Огюст Сибур. По инициативе Дюпанлу в Орлеанском епископстве начался процесс беатификации Жанны д'Арк . В 1854 году избран членом Французской академии.

Дюпанлу вместе с Ш. Ф. де Монталамбером и Ж. Б. А. Лакордером активно участвовал в борьбе за свободу образования. В 1848 году министр просвещения А. Ф. П. де Фаллу включил Дюпанлу в состав внепарламентской комиссии, результатом работы которой стал новый закон о школах (1850 год): провозглашалась свобода образования, католическому духовенству был поручен надзор за учебными заведениями. В этот период Дюпанлу тесно сотрудничал с либеральными католиками и их журналом «Le Correspondent», вместе с которыми выступал за примирение католической Церкви с современным обществом и за отделение Церкви от государства, а также в дискуссиях с представителями ультрамонтанства отстаивал принцип религиозной свободы. Дюпанлу критиковал политику французского императора Наполеона III в Италии в 1859-1860 годах, выступил в защиту светской власти Римских пап и целостности Папского государства.

После обнародования энциклики «Quanta cura» (1864 год) папы Пия IX и прилагавшегося к ней «Перечня главнейших заблуждений нашего времени» (Syllabus errorum) Дюпанлу опубликовал брошюру «Конвенция 15 сентября и энциклика 8 декабря» (La convention du 15 septembre et l'Encyclique du 8 décembre. P., 1865 год), в которой предложил правила толкования на энциклики и «Перечень...». Эти документы самостоятельного вероучительного значения, однако, опираются на вероучительные источники и стоят на позиции неизменных и абсолютных принципов, что делает их обязательными для признания и принятия всеми католиками. Предложенные Дюпанлу правила толкования «Перечня...» были одобрены 630 епископами во всем мире и папой Пием IX (4 февраля 1865 года). Тем не менее на Ватиканском I Соборе 1869-1870 годов Дюпанлу выступал против принятия догмата о папской непогрешимости (безошибочности) и покинул Собор до голосования по этому вопросу, но впоследствии подчинился его решению.

8 февраля 1871 года избран депутатом Национального Собрания от департамента Луара, способствовал принятию законов о восстановлении военных капелланов (1874 год) и о свободе высшего образования (1875 год). 18 декабря 1875 года Национальное Собрание избрало его пожизненным сенатором. В мае 1876 года начал выпуск газеты «La défence religieuse et sociale», с консервативных позиций защищавшей интересы католической Церкви. Противостоял намерению французского правительства официально отметить в 1878 году столетие со дня смерти Вольтера.

Сочинения:

Méthode générale du cathéchisme. P., 1839-1840. 2 vol.;

Le christianisme présenté aux hommes du monde. P., 1844;

De la haute éducation intellectuelle. Orléans, 1855-1857. Vol. 1-2;

De l'éducation en géneral. P., 1866. 3 vol.;

Femmes savantes et femmes studieuses. P., 1867;

Lettres sur l'éducation des filles. P., 1877;

Lettres choisies. 1888. 2 vol.;

Journal intime. P., 1902;

Le mariage chrétien. P., 1969.