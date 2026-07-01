ДЮНКЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1940

Дюнкерская операция 1940 — операция по эвакуации британского экспедиционного корпуса под командованием генерала Дж. Горта, французских и бельгийских военных частей, заблокированных германскими войсками в районе Дюнкерка (Франция), в Великобританию.

Операция, получившая кодовое название «Динамо» проходила 26 мая — 4 июня 1940. Стремительное продвижение вооруженных сил вермахта (войска группы армий «А» генерал-полковника Г. фон Рундштедта и группы армий «Б» генерал-полковника Ф. фон Бока) и выход 20 мая германских корпусов к побережью Ла-Манша в районе Абвиля отрезали группировку союзных войск от основных сил французов, располагавшихся южнее р. Сомма.

Основной задачей союзное командование видело удержание любыми силами плацдарма Дюнкерк-Кале. Однако уже 22 мая немецкие части заняли Булонь, а 23 мая — Кале. Войска 1-й французской армии, британский экспедиционный корпус и бельгийские части оказались прижаты к морю в районе Брюгге-Лилль, над ними нависла угроза уничтожения. С падением Дюнкерка, последнего крупного порта, блокированные войска потеряли бы единственный путь снабжения и возможность эвакуации.

24 мая по приказу А. Гитлера наступление немецких танковых групп было остановлено на линии Бетюн — Сент-Омер — Гравлин. Причины такого решения трактуются по-разному, но в любом случае благоприятный момент для окружения британского экспедиционного корпуса был упущен. 25 мая германские вооруженные силы вбили клин между бельгийскими и британскими частями, а французы вывели свои войска из Бельгии. 27 мая король Леопольд III подписал акт о капитуляции Бельгии. В тот же день германские танковые соединения вновь начали настуление, в последующие 2 дня войска союзников отошли на небольшой плацдарм у Дюнкерка. В то время как британское командование готовилось к эвакуации своих войск, французский штаб не предпринимал попыток пробиться к блокированным войскам.

26 мая британское командование отдало приказ провести операцию «Динамо», решение о которой было принято правительством Великобритании еще 20 мая. Руководил операцией вице-адмирал Б. Рамсей. Для выполнения поставленной задачи были мобилизованы все имевшиеся в наличии корабли военно-морского и торгового флотов, а также торговые, рыболовецкие и спортивные суда (всего 861 судно, четверть из которых погибла в ходе операции). Эвакуация проходила под шквальным огнем противника и прикрывалась британской истребительной авиацией, которая с 27 мая по 4 июня совершила 2739 боевых вылетов, сбив 130 немецких самолетов и потеряв 106 самолетов. Всего было спасено 338 226 солдат, из которых 90 тыс. были французами (по другим данным, около 140 тыс.). В общей сложности на побережье Дюнкерка было оставлено 2472 орудия, 84 427 различного вида транспортных средств. 4 июня Дюнкерк заняли германские войска, а 40 тыс. французских солдат, прикрывавших отступление союзников, сдались.

Самолеты германских ВВС не сумели сорвать эвакуацию войск союзников. Главная стратегическая задача командования вермахта — уничтожение англо-французских войск — не была выполнена. Британскому командованию удалось эвакуировать основные силы экспедиционного корпуса, которые потеряли при этом практически все тяжелое вооружение, но получили бесценный боевой опыт. Сохраненный личный состав стал в дальнейшем основой войск союзников.

Лит.: Дивайн Д. Девять дней Дюнкерка / Пер. с англ. М., 1965; История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945. Т. 1. М., 1960; Вторая мировая война 1939—1945. М., 1958; Типпельскирх К. История Второй мировой войны. 1939—1945. СПб., 1999; Фуллер Дж. Ф. Ч. Вторая мировая война 1939—1945 гг. Стратегический и тактический обзор. М., 1956; Черчилль У. Вторая мировая война. Кн. 1. Т. 1—2. М., 1991.